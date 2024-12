Đoàn thiện nguyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công ty The Smith đã đến các trường: Trường mầm Non Nàn Ma (xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang); Trường mầm non Pà Vầy Sủ (xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang); Trường mầm Non Nàn Xỉn (xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang); Trường mầm non Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Minh Tiến (xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Trường tiểu học Kiến Thiết (xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Trường mầm non Kháng Nhật (xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)…, mang theo những hỗ trợ thiết yếu và lan toả tinh thần chia sẻ, đùm bọc ấm áp với người dân nơi đây, nhất là các em nhỏ.

Khi đoàn thiện nguyện đặt chân đến những ngôi trường vùng cao, họ được chào đón bởi những ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của những trẻ em địa phương.

“Đoàn đến không chỉ trao những món đồ vật chất mà còn là những nụ cười, sự lạc quan và mạnh mẽ. Không chỉ là niềm vui tức thời cho đồng bào vùng cao mà còn gieo những hạt giống của lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng. Những nụ cười ấm áp sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn”, đại diện công ty Smith chia sẻ.

Trong suốt chuyến đi, nụ cười luôn là điểm sáng xuyên suốt. Từ những nụ cười động viên giữa các thành viên trong đoàn khi vượt qua những con đường sạt lở, bùn lầy, đến nụ cười hạnh phúc của trẻ em khi nhận quà. Đặc biệt, nụ cười còn là cầu nối giao tiếp giữa đoàn thiện nguyện và người dân địa phương, vượt qua mọi rào cản. Hình ảnh nụ cười mang ý nghĩa của tinh thần lạc quan, tình yêu thương đùm bọc, tình yêu quê hương đất nước con người và niềm hạnh phúc mà mỗi người đều hướng đến.

The Smith là công ty hàng đầu về công nghệ phim cách nhiệt. Cùng với những hoạt động phát triển kinh doanh, công ty luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện công ty The Smith - CEO Huỳnh Tiên chia sẻ: “Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chúng tôi luôn đặt trách nhiệm đồng hành chia sẻ với cộng đồng lên hàng đầu. Với sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những khu vui chơi dành cho trẻ em đã được vận chuyển và lắp ráp trên các trường mầm non vùng cao. Đây không chỉ là hành trình cứu trợ vật chất mà còn là nỗ lực thắp lên niềm hy vọng, lan tỏa tinh thần lạc quan và giá trị nhân ái của cộng đồng”.

Tú Uyên