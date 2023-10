LTS: Tiết thu dịu mát báo hiệu mùa cưới đang rộn ràng. Đôi lứa hân hoan chụp ảnh cưới, trang trí nhà cửa, mời khách… Trong niềm vui kết đôi, mùa cưới mang đến biết bao câu chuyện cảm động nhưng cũng không ít chuyện dở khóc dở cười. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Chuyện mùa cưới với những chia sẻ của người trong cuộc.

Chụp ảnh cưới ở studio người quen

Sau 2 tháng làm lễ cưới, Lê Thị Thanh Thúy (SN 2002, Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy hết can đảm đăng ảnh cưới “bất ổn” lên mạng xã hội.

Vốn dĩ, Thanh Thúy định giấu nhẹm những tấm ảnh cưới “chụp lỗi”, chỉ vợ chồng biết và làm kỷ niệm. Tuy nhiên, Thúy thấy nhiều chị em chia sẻ “kiếp nạn" chụp ảnh cưới nên cũng góp chung câu chuyện của mình.

Vợ chồng Thúy tổ chức đám cưới vào ngày 5/8/2023. Trước đó, cả hai quen biết và yêu nhau trong 3 năm. Tết 2023, nhà trai sang nhà Thúy dạm ngõ và ấn định ngày cưới.

Ảnh cưới "hài hước" của vợ chồng Thanh Thúy

Đầu tháng 7/2023, vợ chồng Thúy chụp ảnh cưới tại một studio ở TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do một người bạn của mẹ chồng giới thiệu. Đó là một hiệu ảnh đã hoạt động từ rất lâu.

“Vợ chồng tôi còn trẻ, lại không có kinh nghiệm chọn tiệm chụp ảnh cưới. Những ngày đó, cả hai phải đi làm, không thể dành nhiều thời gian tìm hiểu. Vì vậy, mẹ chồng hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm kiếm và lên ý tưởng chụp ảnh cưới với bên studio.

Đến ngày hẹn, vợ chồng tôi chỉ cần đến đó để chụp ảnh. Tuy nhiên, từ bước trang điểm, tôi đã nhận ra những điều bất ổn từ nhân viên của tiệm”, Thanh Thúy cho biết.

Cô gái kể, nhân viên của cửa tiệm này chỉ mất khoảng 20 phút để trang điểm cho cô dâu. Trong khi, thời gian trung bình trang điểm cho một cô dâu phải hơn 1 tiếng đồng hồ.

Nhân viên trang điểm không kích mí cho Thúy, thậm chí mi mắt giả bị bong tróc keo. Thấy không ổn, Thúy thắc mắc thì thợ giải thích “làm vậy cho giống cô dâu Hàn Quốc”.

Toàn bộ ảnh cưới của Thúy chỉ chụp trong studio với mức giá dịch vụ 10 triệu đồng. Dù đắt hơn mặt bằng chung nhưng cô dâu trẻ tự nhủ miễn bộ ảnh đẹp là được.

Sau 2 tuần chụp ảnh, vợ chồng Thúy mới nhận được file ảnh. Hai người háo hức mở ra xem thì tá hỏa, bởi ảnh xấu không thể diễn tả.

Thanh Thúy nói: “Chúng tôi cưới nhau năm 2023 nhưng bộ ảnh lại được chụp với kỹ thuật những năm 1990. Cả hai đều có ngoại hình cao ráo, vậy mà trong ảnh vợ chồng đều thấp bé, trông rất hài hước”.

Cặp đôi không ưng ý với những bức ảnh của tiệm

Ngay lập tức, vợ chồng Thúy hủy hợp đồng và nói rõ lý do là tiệm chụp ảnh không đẹp. May mắn, chủ tiệm cũng nhìn nhận và đồng ý hủy hợp đồng, chỉ nhận tiền cọc 1 triệu đồng.

Trong ngày hôm đó, Thúy tự tìm một studio khác để chụp lại bộ ảnh cưới. Bộ ảnh cưới thứ hai có tổng cộng 4 set chụp, gồm 3 set ngoại cảnh, 1 set ở studio với giá 12 triệu đồng.

Khi biết vợ chồng con trai thay đổi tiệm chụp ảnh cưới, mẹ chồng của Thúy phản đối, muốn các con chụp lại ở studio cũ. Tuy nhiên, chồng Thúy đã cố gắng giải quyết ổn thỏa, không làm mẹ buồn lòng.

Thợ chụp ảnh hướng dẫn cô dâu chú rể tạo dáng khó hiểu

Nhận ảnh cưới phải đem giấu

Đồng cảnh ngộ với Thanh Thúy, cô dâu Phạm Thị Thùy Dương (SN 2004, Đồng Nai) cũng dở khóc dở cười trong ngày nhận ảnh cưới.

Thùy Dương tổ chức lễ cưới vào 5 tháng trước. Về phần chụp ảnh album và ngày cưới nhà gái, Dương tự đứng ra lo liệu.

Ảnh cưới lỗi màu, chụp năm 2023 mà như những năm 1990

“Tiệm do tôi thuê chụp đẹp, giá cả phải chăng. Ảnh cưới, ảnh cổng, ảnh tiệc bên nhà gái đều rất ổn. Thế nhưng, phần ảnh tiệc cưới ở nhà trai lại không được như ý, suôn sẻ”, Thùy Dương thở dài, nhắc lại chuyện cũ.

Do tiệc bên nhà trai ở Đồng Tháp nên Dương không thể can thiệp, đưa ra ý kiến. Mọi việc đều do mẹ chồng sắp xếp, lựa chọn.

Trong tiệc cưới ở quê chồng, Dương nhận thấy cô thợ chụp ảnh có vẻ không chuyên nghiệp. Người này không hướng dẫn cô dâu chú rể và khách mời tạo dáng mà cứ luôn miệng nói “đẹp lắm rồi”.

Đến ngày nhận ảnh, vợ chồng Dương và mẹ chồng như bị “tạt gáo nước lạnh”. Cả album ảnh tiệc cưới ở nhà trai toàn ảnh nhắm mắt, tạo dáng không tự nhiên…

Dương bộc bạch: “Từ khách mời cho đến cô dâu chú rể, ảnh nào nhìn vào cũng thấy bất ổn. Màu ảnh cũ như ở thập niên 1990. Mặt mày người nào cũng nhợt nhạt, sượng trân.

Mẹ chồng tôi đòi trả ảnh, lấy lại tiền. Tuy nhiên, vợ chồng tôi ngăn lại, bởi làm vậy cũng kỳ. Nếu trả ảnh thì lấy gì làm kỷ niệm nữa”.

Cuốn album ảnh đó được Dương mang về nhà, giấu nhẹm, không dám đưa ra cho bà con xem. Cả nhà Dương xem đó như một kỷ niệm đáng nhớ.

Ảnh không đạt vẫn được in ra, giao cho cô dâu chú rể

Sau sự việc, Thùy Dương và Thanh Thúy đều chọn cách dĩ hòa vi quý, không đôi co với chủ tiệm ảnh. Tuy nhiên, hai người muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để các cặp đôi chuẩn bị cưới có thêm kinh nghiệm.

Thanh Thúy chia sẻ: “Các cặp đôi cần có sự chuẩn bị, lên kế hoạch, phác thảo ý tưởng về bộ ảnh cưới mà mình mong muốn. Sau đó, bạn cần tìm hiểu, lựa chọn studio phù hợp với phong cách yêu thích.

Đặc biệt, các bạn đừng cả nể hoặc nghe theo gợi ý của người thân. Lễ cưới của mình thì bạn cứ thoải mái làm theo sở thích. Tránh về sau nhận ảnh không ưng ý, vợ chồng lại đổ lỗi cho người giới thiệu, làm mất tình cảm”.

