Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 71 đối tượng về 10 tội danh liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản…

Công an đã xử phạt hành chính hơn 200 đối tượng với hơn 9 tỷ đồng. Và hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý triệt để chuyên án.

Từ kiện hàng súng, đạn của siêu trộm

Khởi đầu, cuối tháng 3/2024 thông qua biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an quận Bình Thạnh phát hiện nghi vấn có hoạt động mua bán súng đạn bằng đường gửi xe khách hoạt động trên địa bàn. Do đó, Công an quận quyết định kiểm tra hành chính nhà xe P.H. ở đường Nguyễn Xí.

Các đối tượng có vai trò chính trong hội nhóm “Phế liệu chiến tranh – BW”, khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, công an phát hiện một kiện hàng có chứa linh kiện súng K54. Qua truy xét, công an xác định, đối tượng gửi hàng là Nguyễn Minh Hiển (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nên đưa về làm việc. Khám xét nơi ở của Hiển, công an thu giữ thêm nhiều súng, đạn các loại và 95 tờ tiền USD (mệnh giá 100 USD/loại) được xác định là giả.

Hiển thừa nhận, phần lớn số vũ khí tại nhà là trộm được tại một số bảo tàng. Hiển khai thêm, có quen biết với Dương Tùng Sơn (29 tuổi, quê Quảng Ninh) từ trước đó thông qua hội nhóm “Phế liệu chiến tranh – BW” trên facebook nên có mang 2 khẩu súng AK ra Bắc nhờ Sơn cất giữ giúp. Số còn lại, Hiển mang về nhà cất giấu, và có bán một số vũ khí cho Phạm Hồng Ân (25 tuổi, quê Bình Dương).

Công an quận Bình Thạnh khám xét nơi ở của Sơn, là thành viên có uy tín trong hội nhóm này, thu giữ thêm nhiều súng, đạn và nhiều vật dụng, linh kiện để chế tác, lắp đặt, tháo ráp súng.

Tang vật súng đạn thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Còn 95 tờ tiền giả, loại 100 USD/tờ, Hiển khai, đã mua lại của Phạm Huy Cường (47 tuổi, quê Kiên Giang). Công an cũng lập tức bắt giữ đối tượng này.

Từ báo cáo của Công an quận Bình Thạnh, Ban giám đốc Công an TPHCM xác định, đây là những mắt xích trong ổ nhóm buôn bán súng đạn hoạt động trên không gian mạng, rộng khắp các tỉnh, thành nên chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 324K.

Trùm ẩn danh 21 tuổi và cuộc vây bắt các đối tượng ở 25 tỉnh, thành

Ban chuyên án tập trung điều tra sâu về hội nhóm “Phế liệu chiến tranh – BW” thì phát hiện có nhiều đối tượng, trong đó xác định 100 tài khoản facebook, Telegram… được chúng sử dụng để ẩn danh trên mạng xã hội, nhằm buôn bán súng đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… với quy mô lớn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định, hội nhóm này có 12 nghìn thành viên, do Phạm Huy Hoàng (21 tuổi, quê Thái Nguyên) lập ra và quản lý, điều hành.

Ban chuyên án bắt giữ Hoàng. Đối tượng này thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook “cô dắc” tham gia nhóm “Phế liệu chiến tranh – BW” để mua bán súng đạn, công cụ hỗ trợ…

Công an lấy lời khai một đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cũng bắt giữ những đối tượng tham gia mua bán “hàng nóng” với Hiển như đề cập trên, đồng thời xác định rõ hàng loạt các giao dịch mua bán.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án của Công an TPHCM phối hợp cùng công an 25 tỉnh, thành bắt giữ thêm hàng chục đối tượng có liên quan ở các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La…

Số lượng lớn đạn thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo ban chuyên án, các đối tượng hoạt động tinh vi, đối phó với cơ quan chức năng khi tham gia các nhóm kín trên mạng bằng các tài khoản facebook, Telegram ảo và giao dịch thông qua các tài khoản ngân hàng được mua từ những người khác. Ban chuyên án cũng làm rõ hơn 2.000 tài khoản ngân hàng được mua bán trái phép mà các đối tượng sử dụng cho các giao dịch mua bán vũ khí.

Khi bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ tổng lượng tang vật gồm: 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng nghìn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan.