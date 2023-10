Ngày 10/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện năm 2022 (DTI) và hội thảo “An toàn thông tin cho dữ liệu số”.

Đây là hoạt động của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở TT&TT Đồng Tháp cho biết, chuyển đổi số giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả, hiệu lực, minh bạch hơn.

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Lãnh đạo Sở TT&TT Đồng Tháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu DTI năm 2022. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp.

Theo bà Lâm Thanh Thủy, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch hằng năm để tạo cơ sở pháp lý và sự vào cuộc của các ngành, các cấp.

Từ đó, chuyển đổi số của tỉnh năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, chỉ số chuyển đổi số tăng 10 bậc (xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố); chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam năm 2022 (Vietnam ICT Index 2022) tăng 9 bậc (xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố)…

Đối với DTI cấp tỉnh đánh giá xếp hạng 18 sở, ban, ngành tỉnh (không đánh giá, xếp hạng đối với Sở TT&TT), dựa trên 6 chỉ số và 21 chỉ số thành phần.

Giá trị điểm trung bình DTI 2022 cấp tỉnh là 103,87 điểm; trong đó, có 10/19 đơn vị (chiếm 52,6%) đạt mức trung bình trở lên, 2/19 đơn vị (chiếm 10,53%) đạt mức độ DTI 2022 trên mức trung bình.

DTI cấp huyện có các chỉ số dùng để đánh giá các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố dựa trên 8 chỉ số và 35 chỉ số thành phần. Giá trị điểm trung bình DTI 2022 cấp huyện là 198,89 điểm; trong đó, có 06/12 đơn vị (chiếm 50%) đạt mức trung bình trở lên.

Còn tại hội thảo “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp”, đã giới thiệu một số giải pháp an toàn thông tin có hiệu quả cho hệ thống thông tin dùng chung; mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp, bảo mật thiết bị đầu cuối, hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; đồng thời trưng bày, giới thiệu một số phần mềm, công nghệ thông tin mới.

Đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo địa phương cần xem an toàn an ninh mạng là thành phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số, mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều phải có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế...