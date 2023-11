Hợp đồng điện tử có tích xanh và những lợi ích lâu dài

Với những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua của Chính phủ, Bộ, ngành, công tác chuyển đổi số tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số. Theo Bộ TT&TT, kinh tế số của Việt Nam đạt 23 tỷ USD trong năm 2022 và đang trên đà đạt 49 tỷ USD vào năm 2025, mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Cũng theo Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số từ nay đến 2025, định hướng đến 2030 của Chính phủ, tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%... Đặc biệt phải kể đến mục tiêu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%…

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng hợp đồng điện tử trong nền kinh tế số của Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thị trường nói chung trong những năm tới. Theo một khảo sát của Bộ Công thương, tính đến tháng 6/2023, đã có khoảng 50% doanh nghiệp tại Việt Nam đã sử dụng hợp đồng điện tử ít nhất một lần.

Từ năm 2022, MobiFone đã là 1 trong 5 doanh nghiệp được trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Theo đó, các hợp đồng điện tử MobiFone eContract sau khi được chứng thực là hợp đồng điện tử có tích xanh sẽ được bảo mật bằng nhiều lớp, sao lưu dữ liệu thời gian thực; được chống tấn công và rò rỉ dữ liệu trên hạ tầng server của MobiFone.

Theo đại diện MobiFone, so với hợp đồng điện tử thông thường, hợp đồng điện tử có tích xanh MobiFone eContract sẽ được chứng thực thông qua Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, có thêm xác thực thông tin bởi Bộ Công thương cho tài liệu đã ký kết, từ đó khách hàng có thể yên tâm về tính pháp lý cũng như sự an toàn trên mỗi giao dịch hợp đồng được thực hiện.

Ưu tiên quyền lợi khách hàng lên trên hết

Nếu như cách đây chỉ một hai năm, nhiều đơn vị chưa sẵn sàng cho việc áp dụng hợp đồng điện tử và vẫn có thói quen với việc sử dụng các hợp đồng giấy thì nay đã có sự thay đổi rõ rệt. Cùng với quá trình số hóa nền kinh tế và hội nhập toàn cầu, việc sử dụng hợp đồng điện tử đã trở thành một nhu cầu cấp bách, đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng nếu không muốn bị tụt lại so với các đối thủ, các đối tác và khách hàng. Đặc biệt, với những ưu thế vượt trội, nhiều doanh nghiệp đã bỏ qua hợp đồng điện tử thông thường để sử dụng hợp đồng điện tử có tích xanh.

“Với sự xác thực từ Bộ Công thương, chúng tôi có thể yên tâm về tính pháp lý của các hợp đồng đã ký kết. Hơn nữa, với ưu điểm ký mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí, việc sử dụng hợp đồng điện tử có tích xanh thuận lợi và kinh tế hơn, an toàn hơn nhiều so với trước kia. Chúng tôi cũng không còn phải đau đầu về việc in ấn, lưu trữ và tra cứu tài liệu, hợp đồng như trước”, đại diện một doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm đồ gia dụng đã áp dụng sớm hợp đồng điện tử có tích xanh MobiFone eContract cho biết.

Bên cạnh những ưu điểm đảm bảo giá trị pháp lý, MobiFone cũng chú trọng bổ sung nhiều tính năng cho sản phẩm MobiFone eContract. Có thể kể đến là tính năng đăng tải, chỉnh sửa văn bản dưới nhiều hình thức; Cho phép người dùng tạo luồng hợp đồng theo nhu cầu và chủ động chọn người ký kết hợp đồng; Sử dụng phương thức ký số nhanh và tiện lợi như ký số trên thiết bị USB Token, ký số trên sim KPI, ký số qua hình thức eKYC/OTP.

Đặc biệt, MobiFone eContract còn đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chí là không phí in ấn, không phí chuyển phát, không phụ thuộc không gian địa lý, không rủi ro thất lạc, không gián đoạn thời gian, không phụ thuộc thời gian và không phí lưu kho.

MobiFone eContract đã nhận được giải thưởng Sao Khuê 2023 do Hiệp hồi Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Theo đại diện MobiFone, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tối ưu hơn nữa về trải nghiệm dịch vụ và các gói cước cho giải pháp hợp đồng điện tử eContract trên phương châm quyền lợi khách hàng được ưu tiên trên hết.

Để gia tăng cơ hội được trải nghiệm cho khách hàng, MobiFone đang triển khai loạt ưu đãi bao gồm miễn phí sử dụng/trải nghiệm hợp đồng điện tử có tích xanh trong vòng 2 tháng. Khi quyết định sử dụng lâu dài, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn cùng chi phí từ 4.000 đồng trên mỗi hợp đồng được ký kết.

Ngọc Minh