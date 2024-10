Sớm đưa chuyển đổi số ngành Công an sang giai đoạn mới

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia cũng là Ngày chuyển đổi số của ngành Công an, chiều 10/10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số lần thứ 3 và sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch 377 về số hóa hồ sơ, tài liệu nhằm thúc đẩy chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử trong lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị toàn quốc về chuyển đổi số lần thứ 3 của Bộ Công an có hơn 15.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Trọng Phú

Diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số, Trưởng ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 của Bộ Công an, hội nghị còn có sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Phạm Thế Tùng, Nguyễn Ngọc Lâm cùng hơn 15.000 đại biểu trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nhắc đến bài viết quan trọng thể hiện tâm huyết và tầm nhìn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9: “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HP

Người đứng đầu ngành Công an cũng cho hay, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất một số phương hướng, giải pháp chiến lược để tiếp tục hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó xác định đẩy mạnh công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển.

Trong điều kiện đó, với những nền tảng đã tạo dựng được, việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Công an không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà cao hơn, còn là trách nhiệm vẻ vang, đầy vinh dự tự hào.

“Vì thế, đòi hỏi các thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Công an đã nỗ lực, cần nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm thì cần quyết tâm cao hơn, phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện thắng lợi trách nhiệm vinh quang này”, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu.

Công an các đơn vị, địa phương, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Công an cũng được chỉ đạo thời gian tới phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế để sớm đưa nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Công an bước sang giai đoạn mới, sâu hơn và cao hơn.

Chuyển trạng thái làm việc lên môi trường điện tử trong năm 2025

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực các ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06 Bộ Công an cho biết: Năm 2023, ngành đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ tạo lập, xây dựng, khai thác dữ liệu số trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Kế thừa kết quả đạt được năm ngoái, ngành Công an xác định năm 2024 là năm bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, ngành Công an xác định năm 2024 là năm 2024 là năm bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử. Ảnh: HP

Đánh giá kết quả chuyển đổi số của ngành Công an thời gian vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng, những kết quả hết sức tích cực, năm 2024 có thể coi là năm bản lề, đặt nền móng vững chắc cho chuyển đổi số lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và vai trò của lực lượng Công an nhân dân, lãnh đạo và cán bộ Công an các địa phương đã bám sát chỉ đạo của bộ trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ tài liệu.

“Các kết quả đạt được thời gian qua đã tạo động lực để lực lượng Công an nhân dân chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhận xét.

Tuy vậy, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm giải quyết như việc số hóa hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu; dữ liệu được tạo lập nhiều nhưng việc kết nối, chia sẻ còn hạn chế; việc đầu tư hạ tầng công nghệ còn chậm; còn tồn tại nguy cơ mất an ninh, an toàn với hệ thống thông tin...

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đại diện các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tài liệu của ngành.

Triển lãm các mô hình, giải pháp chuyển đổi số cho ngành Công an diễn ra bên lề hội nghị. Ảnh: HP

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thời gian tới tập trung triển khai có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, với từng nhiệm vụ, người đứng đầu ngành Công an đều phân công cụ thể công việc của từng đơn vị.

Nhiệm vụ đầu tiên toàn ngành Công an được yêu cầu phải tập trung là bảo đảm chuyển đổi số ngành Công an phải đi vào thực chất, chất lượng và tiện lợi đối với người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý xã hội, xứng đáng với vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia.

Công an các đơn vị, địa phương cũng phải tập trung tạo lập dữ liệu, nguồn tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng của kỷ nguyên mới, với trọng tâm là tập trung hoàn thiện, phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ quản gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian mạng.

“Chúng ta phải tập trung để hoàn thiện, làm sao phục vụ được hoạt động công tác của Bộ Công an, lực lượng Công an, và cũng là phục vụ quốc gia, phục vụ cho phát triển”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của người đứng đầu ngành, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân còn tập trung triển khai các nhiệm vụ: Phát triển hạ tầng cáp quang dùng riêng, hình thành nền tảng số dựa trên trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây; làm tốt việc bảo đảm an ninh, an toàn mạng, an toàn thông tin, bí mật dữ liệu số theo chức năng nhiệm vụ của ngành; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng pháp luật về chuyển đổi số; đảm bảo nguồn lực cho chuyển đổi số; và hoàn thành chuyển đổi trạng thái làm việc lên môi trường điện tử trong năm 2025.