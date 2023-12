{"article":{"id":"2222542","title":"Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động, ngành điện Bình Định tăng năng suất","description":"Nhân sự trực trạm biến áp hay người đi ghi chỉ số công tơ được thay thế bằng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của ngành điện. Người lao động giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng.","contentObject":"<p>Tâm lý con người luôn ghét những thứ độc quyền. Có đôi lúc, ngành điện bị áp lên những suy nghĩ như vậy từ phía người dân. Nhưng Giám đốc Công ty <a href=\"https://vietnamnet.vn/dien-luc-binh-dinh-giup-nguoi-dung-tiet-kiem-nang-luong-2202716.html\">Điện lực Bình Định</a> (PC Bình Định) - ông Thái Minh Châu, khẳng định, chuyển đổi số đã và đang mang lại một diện mạo khác biệt cho ngành. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-0-142.jpg?width=768&s=7zLNJigZQ6k0PuqllDDhlA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-0-142.jpg?width=1024&s=fSsLCImI5nIfyiZUya2BAA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-0-142.jpg?width=0&s=TJPuaV1LbFJ_rmKC7G-gPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-0-142.jpg?width=768&s=7zLNJigZQ6k0PuqllDDhlA\" alt=\"ngành điện 0.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-0-142.jpg?width=260&s=se5gzg6k7TB_f5i1nHk3ng\"></picture>

<figcaption>Ông Thái Minh Châu - Giám đốc Điện lực Bình Định chia sẻ với VietNamNet về đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành điện địa phương (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p><strong>Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động</strong></p>

<p>- Ở<em> đây, diện mạo khác mà chuyển đổi số mang lại cho Điện lực Bình Định là gì, thưa ông?</em></p>

<p>Đó là sự cạnh tranh và cái nhìn từ phía khách hàng. <a href=\"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-2221245.html\">Chuyển đổi số</a> đã cải cách dịch vụ của điện lực để chúng tôi không thua gì các doanh nghiệp cạnh tranh, thậm chí, làm tốt hơn họ. Chúng tôi muốn tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, những khách hàng của mình.</p>

<p>Chuyển đổi số là bắt buộc, từ lãnh đạo cấp cao tới anh em lao động, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của chuyển đổi số tại PC Bình Định.</p>

<p>Chúng tôi phân nhánh các công việc cụ thể liên quan tới chuyển đổi số, có nhóm chuyên làm các vấn đề trong quản trị nội bộ để nâng cao năng suất lao động; có nhóm chuyên về kinh doanh dịch vụ khách hàng, cải thiện môi trường số hoá, tạo thuận lợi cho khách hàng; có nhóm chuyên về kỹ thuật vận hành lưới điện thông minh; có nhóm tập trung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về chuyển đổi số trong nội bộ.</p>

<p>Các nhóm công việc trên được xâu chuỗi với nhau, từ đó, tạo thành hệ sinh thái chuyển đổi số tại Điện lực Bình Định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-1-143.jpg?width=768&s=Sx8Ex_TBaiI6OPOmiZASAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-1-143.jpg?width=1024&s=Ti7ARyr6G_neRzRo5bG3Ow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-1-143.jpg?width=0&s=K_QCuv1GVj83IBPbfYvk6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-1-143.jpg?width=768&s=Sx8Ex_TBaiI6OPOmiZASAg\" alt=\"ngành điện 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-1-143.jpg?width=260&s=eKkOSytzGGw5KTI68wgb1g\"></picture>

<figcaption>Trạm biến áp 110kV Tây Sơn (Bình Định) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p><em>- Vậy, những lợi ích được cụ thể hoá từ chuyển đổi số là gì?</em></p>

<p>Trước hết, nói về năng suất và hiệu quả lao động, chuyển đổi số giúp ích quá nhiều cho đơn vị.</p>

<p>Đơn cử, trước đây, mỗi trạm biến áp 110kV có khoảng 9 lao động trực, 15 trạm phải cần khoảng 150 lao động có mặt thường xuyên 24/24 tại vị trí trạm. </p>

<p>Giờ đây, trung tâm điều khiển của PC Bình Định đã kết nối với tất cả trạm biến áp 110kV trên địa bàn. Với việc thiết lập kênh kết nối tự động, hướng đến lưới điện thông minh, toàn bộ trạm biến áp 110kV đã chuyển thành trạm không người trực. Hiện, chỉ cần 2 người/ca thay thế toàn bộ lực lượng lao động trước đây, phục vụ công tác đi kiểm tra luân phiên.</p>

<p>Ngoài ra, <a href=\"https://vietnamnet.vn/cong-to-dien-tu-cang-thong-minh-nguoi-dan-cang-bot-than-ve-gia-dien-i257013.html\">công tơ điện tử</a> kết nối hệ thống cũng đã thay thế toàn bộ nhân sự trực tiếp đi ghi chỉ số công tơ hàng tháng. Với 500.000 khách hàng, trước đây, PC Bình Định có 300 người chuyên đi ghi chỉ số công tơ hàng tháng. Chưa kể, sai số trong ghi chép bằng tay có thể xảy ra. </p>

<p>Hiện tại, các chỉ số công tơ được gửi lên hệ thống nhanh chóng, chính xác, loại trừ rủi ro chênh lệch dữ liệu cho khách hàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-2-144.jpg?width=768&s=YovSQnzbGTFFspmKH0zfGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-2-144.jpg?width=1024&s=qGtKq_-70_z7L5vIceFZAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-2-144.jpg?width=0&s=1KhFZbuWfLwt-XEWLk8_Wg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-2-144.jpg?width=768&s=YovSQnzbGTFFspmKH0zfGQ\" alt=\"ngành điện 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-2-144.jpg?width=260&s=GZW1bUc08ul-JOZDsGxZww\"></picture>

<figcaption>Công nhân tổ công tác lưu động 5 kiểm tra tại TBA 110kV Quy Nhơn 2. (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p>Nói một cách tổng thể, PC Bình Định hiện có khoảng 750 lao động. Nếu không có chuyển đổi số thì tổng số cán bộ công nhân viên ngành điện phải gấp 3 lần con số hiện nay. Ở chiều ngược lại, cách đây 10-15 năm, chúng tôi từng có 900 người nhưng khối lượng quản lý khách hàng, sản lượng điện cung cấp chỉ bằng 1/3 hiện tại. </p>

<p>Như vậy, lao động thì giảm nhưng khối lượng quản lý gấp 3-5 lần ngày trước. Đây là hiệu quả rõ nhất khi ứng dụng chuyển đổi số.</p>

<p><strong>Chuyển đổi số giúp vận hành một lưới điện thông minh </strong></p>

<p><em>- Đấy là thuận lợi trong quản trị nội bộ, còn lợi ích khách hàng nhận được là gì?</em></p>

<p>Chuyển đổi số hướng tới vận hành một <a href=\"https://vietnamnet.vn/luoi-dien-thong-minh-tag2346542151338476746.html\">lưới điện thông minh</a>. PC Bình Định ứng dụng trung tâm điều khiển, chương trình tự động hoá lưới điện đã đem lại lợi ích cho chính công ty và khách hàng. </p>

<p>Ở đây, tính tự động của lưới điện cao hơn, thời gian xử lý sự cố nhanh hơn, giảm thời gian mất điện và số lần mất điện của khách hàng. Như vậy, chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng đã tăng.</p>

<p>Ví dụ, một khu vực bị sự cố mất điện, tín hiệu sẽ báo trên chương trình phần mềm. Hệ thống sẽ tự động tính toán phương án tối ưu để đóng đường dây, cô lập khu vực đó. Mục tiêu là trong thời gian chờ nhân viên điện lực tới hiện trường khắc phục sự cố, diện tích bị mất điện ít nhất.</p>

<p>Tín hiệu báo về kịp thời nhằm giảm thời gian chờ đợi xử lý sự cố xuống mức thấp. Không cần khách hàng gọi lên tổng đài báo thì nhân viên PC đã nắm thông tin. </p>

<p>Do đặc điểm địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão, cách đây 5 năm, thời gian mất điện trung bình của một khách hàng tới 700-800 giờ/năm mùa bão lụt. Nhưng, con số này hiện nay chỉ còn khoảng 100 giờ, cải thiện rất nhiều.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-3-145.jpg?width=768&s=DzpdKOmDeFZGw6-lUE3bEg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-3-145.jpg?width=1024&s=AMzcFaF_jsH8rrMBOVjUbw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-3-145.jpg?width=0&s=DOOFgWw0wuh-EMjzzjQ2wA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-3-145.jpg?width=768&s=DzpdKOmDeFZGw6-lUE3bEg\" alt=\"ngành điện 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-3-145.jpg?width=260&s=mXgTdJibo7I4FaJr7TwZxA\"></picture>

<figcaption>Trung tâm điều khiển hệ thống điện Bình Định. (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, trước đây, nếu như khách hàng muốn giải quyết một vấn đề gì đấy về dịch vụ điện. Họ phải đến các trụ sở điện lực, còn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, khách hàng hoàn toàn có thể ngồi tại nhà, thông qua các máy tính kết nối internet hoặc điện thoại thông minh để phản ánh, yêu cầu dịch vụ. </p>

<p>Thông qua phần mềm, người dân cũng có thể kiểm soát mức điện tiêu thụ, hay sự minh bạch trong mua bán điện giữa ngành điện với khách hàng thông qua nội dung các hợp đồng điện tử. Rõ ràng, môi trường số giúp giao tiếp giữa khách hàng với ngành điện gần gũi hơn. </p>

<p><em>- Thuận lợi là vậy, còn đâu là khó khăn khi áp dụng chuyển đổi số tại đơn vị?</em></p>

<p>Khi chuyển đổi số thì giảm nhân lực là điều chắc. Những lao động dôi dư đấy, chúng tôi cần giải quyết ra sao ? Đây luôn là câu hỏi thường trực trong đầu đội ngũ lãnh đạo PC Bình Định.</p>

<p>Hãy nhớ rằng, chuyển đổi số là một chặng đường dài, cần được định hướng và có lộ trình về nhân sự. Chúng tôi không bao giờ để người lao động bị sốc. Chúng tôi phải dần đào tạo lại cho họ. Tới khi bộ phận đó lạc hậu, hay chức năng cũ không còn thì người lao động được đào tạo, đã sẵn sàng chuyển sang làm việc khác. Đây là lộ trình được tính toán trước để chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người lao động.</p>

<p>Khi đã chuyển đổi số toàn diện thì ai cũng phải tham gia. Có những công nhân trước giờ không đụng tới công nghệ thì giờ phải làm. Họ đi kiểm tra đường dây, trạm biến áp cũng không ghi chép trên giấy tờ mà cầm máy tính, smartphone để xem và đánh dấu. Lúc này, chúng tôi sử dụng người trẻ để hướng dẫn cho người nhiều tuổi hơn, mở lớp đào tạo lại đội ngũ nhân sự.</p>

<p>Còn đối với những lao động không phù hợp nữa, khi họ nghỉ thì phải có chế độ, chính sách cụ thể. Ngoài quy định của Nhà nước, chúng tôi có cơ chế khuyến khích để họ nghỉ việc. Tuyệt đối không để người lao động bị thiệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-4-146.jpg?width=768&s=iwbOsEzcV1luj8ubA6l8Vg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-4-146.jpg?width=1024&s=FVFI-Q8orH34fmJRREUQYQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-4-146.jpg?width=0&s=F7Ff8wvhRopW1HcBJIO9FA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-4-146.jpg?width=768&s=iwbOsEzcV1luj8ubA6l8Vg\" alt=\"ngành điện 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nganh-dien-4-146.jpg?width=260&s=xE5CJWVyRgqbMK6UEgLZRA\"></picture>

<figcaption>Công ty Điện lực Bình Định áp dụng công nghệ vệ sinh bằng nước áp lực cao cho trạm biến áp 110 kV. (Ảnh: Xuân Quý)</figcaption>

</figure>

<p>Từ trước tới nay, tâm lý con người là luôn ghét những thứ <a href=\"https://vietnamnet.vn/nam-nam-nua-evn-het-doc-quyen-nguoi-dan-duoc-dam-phan-gia-dien-667063.html\">độc quyền</a>. Có đôi lúc, ngành điện của bị áp lên những suy nghĩ như vậy từ người dân. Nhưng chuyển đổi số đã mang lại diện mạo khác biệt. </p>

<p>Ngoài PC Bình Định, trên địa bàn tỉnh có 3 huyện đang được cung cấp điện bởi 3 công ty cổ phần kinh doanh bán lẻ điện khác. Không phải chúng tôi nói xấu về đơn vị khác, nhưng, nếu anh hỏi khách hàng của các công ty đó thì họ sẽ trả lời cũng như có sự so sánh khách quan nhất về chất lượng dịch vụ của PC Bình Định với các công ty trên. Nhờ vào chuyển đổi số, Điện lực Bình Định đang rất khác.</p>

<p><em>- Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn!</em></p>

<p><strong>Thái Khang - Trần Chung - Xuân Quý </strong></p>","displayType":1,"options":524292,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-2222542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-140.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-141.jpg","updatedDate":"2023-12-05T08:55:13","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222906","title":"Quảng Ninh: Một thập kỷ đột phá cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân","description":"Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn nguồn lực để xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng cũng như tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2222906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-1556.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222570","title":"Đầm Hà có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số","description":"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự sáng tạo trong cách triển khai, đến nay huyện Đầm Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-2222570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222562","title":"Đông Triều đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn","description":"Thời gian gần đây, Thị xã Đông Triều đang tập trung chuyển đổi số, xây dựng những mô hình thôn thông minh, xã thông minh, đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt hệ thống camera giám sát đến từng thôn xóm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-2222562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222517","title":"Quảng Ninh phát huy tối đa sức mạnh của tổ công nghệ số cộng đồng","description":"Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp phổ cập kiến thức, kỹ năng số tới từng người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng công dân số, làm động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-phat-huy-toi-da-suc-manh-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong-2222517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-phat-huy-toi-uu-luc-luong-to-cong-nghe-so-cong-dong-393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:43:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222069","title":"FSI hợp tác Qualcomm khai thác dữ liệu số, tạo nguồn lực cho logistics","description":"Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023, Công ty FSI và Tập đoàn Qualcomm đã ký kết hợp tác, mang tới các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu toàn diện, tạo nguồn lực cho hoạt động quản lý và giao vận ngành logistics.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-2222069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-669.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:10:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221933","title":"Chuyển đổi số Quảng Ninh 2023 - Những thành tựu ấn tượng","description":"Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, nhân dân toàn tỉnh và những sáng kiến đổi mới khiến Quảng Ninh giữ vững danh hiệu “điểm sáng” trên toàn quốc về chuyển đổi số mọi lĩnh vực trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-2221933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:17:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221926","title":"Quảng Ninh chuyển đổi số toàn diện: Cơ quan ‘không giấy tờ’ phục vụ dân sinh","description":"Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước \"không giấy tờ\" trên mọi lĩnh vực phục vụ đời sống con người: y tế, giáo dục, du lịch, kinh doanh, giao thông…","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-2221926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221782","title":"Quảng Ninh số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho dân","description":"Với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính trong sạch vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-2221782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221740","title":"VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ số cho Đại hội Công đoàn Việt Nam","description":"VNPT được chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-2221740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221713","title":"Công dân số Quảng Ninh: Nhà nông, bà nội trợ sành công nghệ","description":"Hàng vạn người dân Quảng Ninh bắt nhịp nhanh, chủ động áp dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, để rồi trở thành các công dân số thụ hưởng thành quả công cuộc chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-2221713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221710","title":"Quảng Ninh tập trung xây dựng nguồn nhân lực số","description":"Song song với cải tiến thể chế và áp dụng công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh tận dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-2221710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-968.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:16:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221639","title":"Xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân","description":"Đây là 1 trong 3 xu hướng nổi bật trong phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam, theo tổng hợp, đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-nguoi-dan-2221639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-vao-nguoi-dan-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:20:05","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221556","title":"Gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt ở Quảng Ninh","description":"Trong xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, không chỉ mang lại lợi ích đối với người dân mà còn đối với Nhà nước và các bên tham gia.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-2221556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:48:52","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221590","title":"Chuyển đổi số ở Quảng Ninh: Cuộc sống tiện lợi hơn, tốt hơn, phong phú hơn","description":"Hàng loạt ứng dụng, công cụ công nghệ số đang phục vụ đắc lực người dân, doanh nghiệp, cơ quan trong mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp - sử dụng dịch vụ... Dễ dàng thực hiện nhiều việc mà không cần phải rời khỏi nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-2221590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-627.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221245","title":"Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền tỉnh Bình Định","description":"Tỉnh Bình Định đã thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-2221245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-523.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:25:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221298","title":"Đồng Nai ứng dụng công nghệ vào dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ","description":"Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ, thu hút hơn 500 người tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-2221298.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-1501.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:43:12","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220802","title":"Nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ Việt Nam","description":"Cuộc thi tin học văn phòng thế giới và thiết kế đồ họa thế giới tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-2220802.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:28:55","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221291","title":"4 tỉnh, thành phố giành giải thưởng đô thị thông minh Việt Nam 2023","description":"Trong 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam vừa được trao, có 7 giải thuộc về 4 tỉnh, thành phố. Ngoài 3 giải ở các lĩnh vực, Đà Nẵng còn nhận giải đơn vị xuất sắc trong xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-2221291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-1225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:14:28","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221156","title":"MobiFone nhận cơ hội lớn từ 2 nền tảng số quốc gia tiềm năng","description":"Ngày 29/11 MobiFone đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận 2 nền tảng số mobiEdu - nền tảng học trực tuyến và Meet - nền tảng họp trực tuyến trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-2221156.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-828.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220812","title":"Kỳ họp Hội đồng Nhân dân Nghệ An 'không giấy tờ'","description":"Chiều 29/11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 'không giấy tờ'.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-hop-bao-thong-tin-ky-hop-hoi-dong-khong-giay-2220812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nghe-an-hop-bao-thong-tin-ky-hop-hoi-dong-khong-giay-1192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222663","title":"Hải Phòng: Chú trọng đào tạo để chuyển đổi sang IPv6 hiệu quả","description":"Sáng 29/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức Chương trình đào tạo kỹ thuật, công nghệ về chuyển đổi sang IPv6. Hơn 70 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị trên địa bàn thành phố tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-phong-chu-trong-dao-tao-de-chuyen-doi-sang-ipv6-hieu-qua-2222663.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-chu-trong-dao-tao-de-chuyen-doi-sang-ipv6-hieu-qua-957.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:56:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220787","title":"Phát triển đô thị thông minh đã thành lựa chọn thiết thực của nhiều thành phố","description":"Chuyên gia Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, phát triển đô thị thông minh hiện không còn là một khẩu hiệu mà đã trở thành lựa chọn thiết thực tại các thành phố, đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-do-thi-thong-minh-da-thanh-lua-chon-thiet-thuc-cua-nhieu-thanh-pho-2220787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phat-trien-do-thi-thong-minh-da-thanh-lua-chon-thiet-thuc-cua-nhieu-thanh-pho-1180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:48:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220640","title":"Cần tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận tổng thể về xây dựng đô thị thông minh","description":"Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh rằng, phát triển đô thị thông minh là một quá trình liên tục và lâu dài, do vậy cần tầm nhìn dài hạn, toàn diện và một cách tiếp cận tổng thể, không chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-tam-nhin-dai-han-va-cach-tiep-can-tong-the-ve-xay-dung-do-thi-thong-minh-2220640.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/can-tam-nhin-dai-han-va-cach-tiep-can-tong-the-ve-xay-dung-do-thi-thong-minh-895.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:48:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217526","title":"Không cần dùng ChatGPT, công chức Việt Nam sẽ có trợ lý ảo tiếng Việt","description":"Trợ lý ảo công chức phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn sạch, của Việt Nam và dùng riêng cho người Việt. Điều này giúp giải điểm yếu “học” thông tin tốt xấu lẫn lộn của ChatGPT.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-can-chatgpt-cong-chuc-viet-nam-se-co-tro-ly-ao-tieng-viet-2217526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/khong-can-dung-chatgpt-cong-chuc-viet-nam-se-co-tro-ly-ao-tieng-viet-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220581","title":"Phụ nữ Sông Công tích cực tham gia chuyển đổi số","description":"Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Sông Công (Thái Nguyên) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-nu-song-cong-tich-cuc-tham-gia-chuyen-doi-so-2220581.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phu-nu-song-cong-tich-cuc-tham-gia-chuyen-doi-so-527.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:18:32","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa