Chuyên gia CMC Telecom bày cách tối ưu trải nghiệm khách hàng

Các trung tâm chăm sóc khách hàng là lĩnh vực thường được doanh nghiệp "rót" ngân sách với mong muốn hỗ trợ "thượng đế" tốt nhất. Tuy nhiên, tại không ít doanh nghiệp khoản đầu tư đó lại không mang lại kết quả mong đợi khi trải nghiệm khách hàng bị đứt gãy bởi nhiều lý do như: phản hồi chậm trễ, nhân viên tổng đài thiếu chuyên nghiệp...

Nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, tại hội thảo "Moving to Cloud, Transform with Conversational AI & Automation" do CMC Telecom phối hợp cùng Uniphore tổ chức, các chuyên gia sẽ bật mí về lợi ích của tổng đài ảo, chia sẻ những đột phá trong công nghệ AI đàm thoại và tự động hóa. Các giải pháp này mang đến diện mạo mới cho các bộ phận, trung tâm chăm sóc khách hàng và các case study ứng dụng thành công AI đàm thoại nhằm cải thiện, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hội thảo trực tuyến “Moving to Cloud, Transform with Conversational AI & Automation”

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Sáng tạo của CMC Telecom sẽ chia sẻ “bí kíp” tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Đại diện của CMC Telecom tham gia hội thảo còn có ông Nguyễn Toàn Anh - Giám đốc Trung tâm Telesales của CMC Telecom sẽ “bật mí” bí mật đột phá doanh thu với CMC One.CX.

Theo Uniphore, tại webinar, ông Nguyễn Thi - Giám đốc Điều hành toàn quốc và ông Vương Ngọc Trác - Kỹ sư Kinh doanh cấp cao sẽ chia sẻ những câu chuyện về AI và công nghệ tự động hóa đàm thoại nhằm tạo sức bật cho doanh nghiệp Việt. Ông Thi đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực giải pháp dịch vụ khách hàng cho các khách hàng lớn đa ngành; ông Vương Ngọc Trác cũng có kinh nghiệm hơn 10 năm tư vấn giải pháp, kỹ thuật hệ thống và vận hành tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Diễn giả tham gia webinar “Moving to Cloud, Transform with Conversational AI & Automation”

Sự kiện do CMC Telecom và Uniphore phối hợp tổ chức dành cho những doanh nghiệp quan tâm, mong muốn nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua khâu chăm sóc “thượng đế”. Sự kiện được tổ chức miễn phí qua Zoom. Người tham dự hội thảo sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Airpod Pro giá trị đến từ ban tổ chức chương trình.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 10h - 11h30 ngày 03/08/2022 trên nền tảng Zoom Link đăng ký tham gia sự kiện: https://event.cmctelecom.vn/uniphore Mọi nhu cầu hỗ trợ về sự kiện liên hệ ban tổ chức SĐT: 0399.858.346 Email: cloud@cmctelecom.vn

Thúy Ngà