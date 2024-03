Minh bạch để tránh "đi đêm"

Cùng với thí điểm đấu giá biển số ôtô, Bộ Công an đang đề xuất mở rộng đấu giá biển số môtô, xe máy với mức khởi điểm 5 triệu đồng, mỗi lần trả giá chênh lệch 500.000 đồng. Cùng với mở rộng đấu giá biển số gồm cả ôtô, môtô, xe máy, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung quyền của người trúng đấu giá được đăng ký biển số xe tại nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức trúng đấu giá.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô ủng hộ việc đấu giá với cả biển số xe máy vì không những mang lại nguồn thu cho ngân sách mà còn ngăn chặn câu chuyện "đi đêm". Từ trước đến nay, vấn đề biển số xe máy chưa được quan tâm nhiều, đâu đó vẫn còn tiêu cực chưa thể giám sát chặt chẽ. Dù số tiền khởi điểm là thấp, bước giá không cao song số lượng xe máy ở Việt Nam hiện rất lớn. Nếu thực hiện bài bản, công khai, minh bạch, đúng cách thì sẽ vừa ích nước, vừa lợi nhà.

Đấu giá biển số xe máy sẽ thu về cho ngân sách Nhà nước một khoản tiền không nhỏ.



Dù vậy, ông Thanh nhận định các cơ quan chức năng nên có sự tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 73/2022, để từ đó phân tích những gì đã làm được, những gì còn tồn tại (đường truyền dữ liệu, quy chế đấu giá, bảo mật thông tin, quy trình thực hiện…) để rút ra kinh nghiệm cũng như tìm kiếm giải pháp khắc phục. Theo ông, nếu việc thí điểm đấu giá biển số ô tô được tổng kết bài bản thì sẽ là cơ sở để áp dụng và vận hành trơn tru việc đấu giá biển số xe máy.

Nhằm chuẩn bị cho việc Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua. Theo số liệu Bộ Công an, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe, từ ngày 15/9/2023 đến hết tháng 2/2024, ngành tổ chức đấu giá trực tuyến 15.185 biển số xe ô tô, trong đó có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp, với số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Theo chuyên gia giao thông, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, sau nửa năm đấu giá biển số xe ô tô, đã đem lại hiệu quả nhất định, được nhiều người dân đánh giá cao, tránh được tình trạng tiêu cực trong việc cấp biển số xe. Việc tiến hành đấu giá biển số xe máy cũng sẽ đem đến nguồn thu không nhỏ đối với ngân sách Nhà nước. Trên thị trường, các giao dịch mua bán xe máy, mô tô biển số đẹp vốn rất sôi động, đặc biệt trước khi có quy định về định danh biển số cá nhân ra đời. Nhiều chiếc xe máy sau khi gắn biển đẹp có giá sang tên chuyển nhượng đắt hơn, thậm chí bằng với giá một chiếc ô tô.

Quy định chặt chẽ việc bỏ cọc

Luật sư Phạm Thanh Hải, Trưởng văn phòng luật Hải Thanh cho biết: "Về quy định đấu giá biển số xe ô tô tại Việt Nam đang được áp dụng khá chặt chẽ. Việc đấu giá biển số xe ô tô thời gian qua được Nhân dân ủng hộ do đáp ứng được nhu cầu chơi biển số cũng như thu hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Các quy định trong việc đấu giá, quản lý biển số đấu giá biển số xe máy hoàn toàn có thể áp dụng như việc đấu giá xe ô tô đã được ban hành trước đó. Tuy nhiên, so với biển số ô tô, kho biển số xe máy lớn hơn khoảng 10 lần vì có thêm 1 ký tự trong dãy số.

Tuy vậy, do giá trị thấp cùng một số đặc điểm riêng về thói quen sử dụng nên việc đấu giá biển số xe máy được giới chuyên môn nhận định sẽ khó có thể thu về được nhiều tiền như đối với biển số ô tô. Theo vị luật sư này, đấu giá biển số xe máy sẽ thu hút nhiều người tham gia do giá khởi điểm rẻ, giá trị của biển số đấu giá dự kiến cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Do vậy, website đấu giá trực tuyến rất dễ bị quá tải vì số lượng biển số xe máy và người truy cập cùng một thời điểm sẽ rất lớn. Do vậy, cần nâng cấp hạ tầng đấu giá trực tuyến cũng như cải thiện như năng lực phục vụ, cấp biển số trước khi triển khai chính thức.

Việc tham gia phiên đấu giá người tham gia phải nộp tiền đặt cọc và việc đặt cọc này là điều kiện bắt buộc để được tham gia phiên đấu giá, quy định này áp dụng đối với tất cả tài sản mang ra đấu giá chứ không riêng gì đối với việc đấu giá biển số xe.

Khi tham gia đấu giá biển số đẹp nếu mua trúng biển số đấu giá nhưng rồi không nhận tài sản sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá sẽ bị tịch thu tiền đặt cọc nộp ngân sách nhà nước. Đây là chế tài đã được quy định rõ, chế tài tịch thu tiền đặt cọc này tương xứng với hành vi bỏ cọc của họ

"Tham gia đấu giá cũng như thực hiện một giao dịch dân sự, việc tham gia giao dịch và vi phạm các quy định khi tham gia giao dịch đó đều phải chịu chế tài và chế tài đối với người tham gia đấu giá bỏ cọc chính là "tịch thu tiền đặt cọc" nộp ngân sách nhà nước là phù hợp, mà không cần áp dụng thêm chế tài khác bổ sung. Bên cạnh đó, tôi cho rằng với việc quy định chỉ cho chuyển nhượng biển số đẹp khi đã gắn vào chiếc xe cụ thể đã ngăn chặn được hành vi mua bán biển trúng đấu giá trái quy định pháp luật, luật sư Phạm Thanh Hải cho hay.

Theo các chuyên gia, việc tổ chức đấu giá biển số xe máy cũng nên thực hiện tương tự như đối với biển số xe ô tô, cũng quy định không cho chuyển nhượng biển số riêng rẽ, mà chỉ khi biển số trúng đấu giá được gắn vào một chiếc xe cụ thể mới được chuyển nhượng và chỉ cho chuyển nhượng 1 lần như quy định hiện tại.

