Michael Arieh Lerner, chủ nhà đang cho thuê 2 căn hộ. Hai căn hộ một phòng ngủ ở khu Brooklyn (New York) đang được chào mời thuê, với giá lần lượt là 4.500 USD/tháng và 5.750 USD/tháng.

Diện tích mỗi căn rộng rãi, phòng đầy nắng trong tòa nhà theo phong cách cổ điển, cùng với khu tầng thượng có không gian thoáng đãng, theo Ladbible.

Một biển hiệu cho thuê căn hộ ở Mỹ

Tuy nhiên, Michael là người ăn uống thuần chay nên yêu cầu những người thuê nhà "không được phép nấu nướng thịt hoặc cá trong nhà".

Không yêu cầu cao về thức ăn, đồ uống nhưng có những chủ nhà ủng hộ trào lưu mặc áo lông thú hoặc đang cất giấu nhiều đá quý, đưa ra quy định không cho luật sư thuê vì không muốn bị kiện.

Người thuê nhà ở New York hiện nay không chỉ đối mặt với các vấn đề liên quan đến giá thuê tăng đột biến, tình trạng thiếu nhà ở, tội phạm bạo lực hoành hành mà còn phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt từ chủ sở hữu, theo New York Post.

Nhà môi giới Luis Martinez chia sẻ cô từng gặp chủ nhà "không tin tưởng ngân hàng", chỉ chấp nhận người thuê nhà sẵn sàng trả tiền mặt hoặc tốt nhất là trả bằng vàng.

Có người chỉ muốn cho những cô gái đẹp thuê nhà. Đó là trường hợp về một người đàn ông trung niên đã mua căn hộ cho người mẹ già sinh sống. Nhưng sau này, mẹ anh được đưa vào viện dưỡng lão nên căn nhà để cho thuê.

Anh gặp người môi giới và nói rằng: "Tôi muốn cho các cô gái xinh đẹp thuê nhà. Tôi không muốn người thuê nhà là con trai hay cặp vợ chồng".

Không sở hữu ô tô chạy bằng xăng là yêu cầu của một chủ nhà ở New York

Trong khi đó, một chủ nhà ở khu nhà giàu chỉ muốn cho những người quan tâm sâu sắc đến môi trường thuê. Họ yêu cầu người thuê duy trì lượng khí thải carbon nhỏ.

"Chủ nhà nói rằng họ sẽ kiểm tra túi rác. Họ không sử dụng email vì xoá email rác gây lãng phí tiền điện. Họ yêu cầu người thuê không sở hữu ô tô chạy bằng xăng", người môi giới cho biết.

Theo Lucas A. Ferrara, tác giả cuốn "Landlord and Tenant Practice in New York", việc người cho thuê đưa ra những nguyên tắc riêng cho khách hàng như vậy không bị coi là bất hợp pháp ở New York.

Luật của thành phố liệt kê những đặc điểm mà chủ nhà không được phép xem xét khi quyết định cho ai thuê nhà, bao gồm tuổi tác, chủng tộc, nguồn thu nhập, khuynh hướng tình dục... Sở thích ăn uống không nằm trong số đó.

Trong cuộc khảo sát Economist Intelligence Unit công bố vào tháng 12/2022, New York là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Tiền thuê nhà của thành phố New York luôn ở mức cao nhất của cả nước.

Tháng 6/2022, giá thuê trung bình trên toàn thành phố là 3.500 USD, riêng khu Manhattan là 4.100 USD, theo báo cáo của StreetEasy. Những người thích sống trong thành phố nhưng không muốn trả mức giá cao sẽ chú ý đến khu vực Brooklyn và Queens. Hai nơi này tiền thuê lần lượt khoảng 3.200 USD và 2.600 USD.

Nhiều người sống tại 3 khu vực này chi tiêu khoảng 40-50% tiền lương vào khoản tiền thuê nhà. Điều này vượt xa quy tắc thông thường cho rằng khoản chi cho nhà cửa không vượt quá 30% thu nhập.