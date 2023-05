Mặc dù luôn phải lưu ý tới “sự thành thật trong quảng cáo”, bạn vẫn phải công nhận VinFast. Họ đang phát triển với tốc độ gần như tốc độ ánh sáng. Nhà sản xuất ô tô này mới chỉ có 6 năm tuổi và đã bắt đầu hành trình chinh phục thế giới. Hãng xe đầu tiên của Việt Nam bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2019, chỉ hai năm sau khi thành lập.

VinFast tung ra sản phẩm đầu tiên tại thị trường Mỹ, VF 8 City Edition

Hai năm sau, hãng xe quyết định từ bỏ công nghệ động cơ đốt trong, ra mắt chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại thị trường nội địa. VinFast có kế hoạch tung ra thị trường dải xe điện từ mẫu VF 5 Plus cỡ nhỏ cho đến mẫu VF 9 hạng sang. 4 trong số những sản phẩm đó dự kiến được bán ở Mỹ vào cuối năm 2023, khởi đầu bằng việc ra mắt mẫu VF 8 - mẫu SUV chạy bằng pin cỡ trung với hai hàng ghế.

Dòng sản phẩm cao cấp VF 9 có thể sẽ có mặt tại các showroom vào giữa năm nay, và sau đó là các mẫu xe nhỏ hơn, VF 6 và VF 7, vào cuối năm 2023. Điều này giúp VinFast trở thành hãng xe mở bán nhiều mẫu SUV thuần điện hơn bất kỳ thương hiệu nào khác. Ít nhất trong năm nay, hãng cung cấp các mẫu xe của mình thông qua 28 đại lý ở California. Theo chia sẻ của Giám đốc điều hành VinFast Bắc Mỹ, bà Nguyễn Vân Anh, mục tiêu của họ là mở rộng sang các tiểu bang khác trong những năm tới.

Tổng quan

Sự nổi lên của thị trường xe điện đã thúc đẩy một loạt các nhà sản xuất mới, chẳng hạn như Tesla, Fisker và Rivian. Tuy nhiên, một thương hiệu khác đã xuất hiện vào đầu năm nay: VinFast đã bàn giao những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng ở California. VinFast đã tạo ra nhiều sự chú ý trên các mặt báo trong những năm gần đây vì nhiều lý do. Trước tiên, đó là nhà sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam. Và hiện nay, họ đang chuẩn bị xây dựng một tổ hợp nhà máy sản xuất ở Bắc Carolina.

Hiện nay, mẫu xe đầu tiên của hãng được bán tại Mỹ là VF 8 cỡ trung đang được nhập khẩu từ một nhà máy ở Hải Phòng, cách Thủ đô Hà Nội của Việt Nam vài giờ lái xe.

Không giống như các thương hiệu châu Á trước đây muốn thâm nhập vào Mỹ như một thị trường ngách, VinFast không ra mắt với một mẫu xe cơ bản cỡ nhỏ, giá rẻ, thân thiện với môi trường (econobox). Mặc dù VF 8 bắt đầu với mức giá tương đối phải chăng nhưng không phải được định vị như một mẫu xe giá rẻ. Thay vào đó, VinFast đã định vị nó là một chiếc xe rộng rãi, được trang bị tốt với chính sách bảo hành lâu nhất trong ngành và cam kết về dịch vụ khách hàng tuyệt vời, bao gồm cả dịch vụ cứu hộ miễn phí trong 10 năm.

Ban đầu, hãng bắt đầu với phiên bản VF 8 City Edition với phạm vi di chuyển 207 dặm cho mỗi lần sạc với phiên bản Eco, quá đủ cho nhu cầu di chuyển thông thường. Hãng cũng có kế hoạch ra mắt phiên bản Tiêu chuẩn (Standard) với phạm vi di chuyển lớn hơn vào giữa năm nay.

Tôi đã có cơ hội lái chiếc xe nguyên mẫu VF 8 tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng cách đây một năm, và có cơ hội so sánh với phiên bản hiện tại trong chuyến đi đến San Diego vào tuần trước.

Ngoại thất

VinFast đã hợp tác với Pininfarina, một trong những công ty thiết kế độc lập nổi tiếng nhất trong ngành, để phát triển hai mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên là VF 8 và VF 9.

Tổng thể chiếc xe khá đẹp mắt, đặc biệt là phần đầu xe độc đáo

Nhà sản xuất ô tô cho biết, mục tiêu của họ là tạo ra “sự kết hợp hài hòa giữa những đường cong năng động của xe thể thao, với những đường nét thuôn dài thường thấy ở những chiếc sedan hạng sang, cùng với chiều cao và những đường cắt sắc nét mạnh mẽ của những chiếc SUV”.

Ngoại hình tổng thể của chiếc xe rất bắt mắt dù có một số chi tiết gợi nhớ đến các chi tiết tương tự của nhiều dòng xe nổi tiếng. Ví dụ, đèn hậu gợi nhớ đến Ford Mustang Mach-E, nhưng phần đầu xe đặc biệt hơn nhiều với dải đèn đặc trưng của thương hiệu tạo thành chữ “V” ở trung tâm.

Giống như tiêu chuẩn chung của các mẫu BEV chạy bằng pin hiện đại, chiếc xe không có lưới tản nhiệt truyền thống vì không cần đẩy không khí vào khoang động cơ. Tuy nhiên, có một lưới tản nhiệt nhỏ ở phía dưới cản xe, được thiết kế để cung cấp khí làm mát cho động cơ và pin. Các khe thoát khí sang một bên giúp giảm nhiễu động xung quanh bánh trước.

Nhìn chung, chiếc crossover này có kích thước tương đương với BMW X3 hoặc Kia EV6 và Hyundai Ioniq 5.

Nội thất

Bộ pin của chiếc SUV được đặt ở phía dưới sàn xe, tạo không gian nội thất rộng rãi ở cả phía trước và sau xe, tương tự như mẫu BMW iX.

Cabin được bố trí đẹp mắt với mức độ tinh tế vượt ngoài mong đợi từ một nhà sản xuất xe điện non trẻ đến từ Việt Nam

Tuy nhiên thiết kế nội thất có thể gây một chút tranh cãi khi thiếu cụm đồng hồ lái. Thay vào đó, các thông tin cần thiết như tốc độ, trạng thái sạc và đèn báo rẽ được hiển thị trên màn hình thông tin giải trí trung tâm (giống như Tesla) và trên màn hình HUD.

Màn hình cảm ứng 15,6 inch trở thành trái tim của VF 8. Màn hình này có một số nút điều khiển thông thường, giống như Rivian, ngay cả gương chiếu hậu và vô lăng cũng được kích hoạt trên màn hình, sau đó được điều chỉnh bằng cách sử dụng các nút gạt trên vô lăng.

Cabin được bố trí đẹp mắt với mức độ tinh tế vượt ngoài mong đợi khi đây là một nhà sản xuất xe điện non trẻ đến từ Việt Nam. Chiếc xe 5 chỗ VF 8 được định vị gần như một mẫu xe hạng sang, thấp hơn một bậc so với chiếc VF 9 cao cấp của hãng này. Nội thất chiếc xe được thiết kế bằng vật liệu đẹp, chủ yếu là chất liệu da thân thiện môi trường.

Hệ truyền động

Theo kế hoạch, bốn mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện của VinFast sẽ có mặt tại các showroom vào cuối năm 2023, bắt đầu với việc bàn giao VF 8 City Edition mới đây.

Mẫu City Edition có thể sạc từ 10% đến 70% pin trong vòng chưa đầy 24 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh công cộng tối thiểu 160 kilowatt

Xe có hai phiên bản Eco và Plus. Phiên bản Eco có công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 369 lb-ft, phân bổ lực kéo đến 4 bánh đủ để khởi động từ 0-60 dặm/giờ trong 6,5 giây. Phiên bản Plus tăng công suất lên 402 mã lực và 457 lb-ft và có thể đạt 60 dặm/giờ trong 5,5 giây theo ước tính của hãng, nhanh hơn khoảng 0,2 giây so với Volkswagen ID.4. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh.

Bộ pin lithium-ion 82 kWh của VF 8 City Edition Eco đạt quãng đường 207 dặm sau mỗi lần sạc theo ước tính của EPA, bản Plus là 191 dặm. Tới đây, VinFast sẽ bổ sung mẫu VF 8 Standard với bộ pin 88 kWh, dự kiến sẽ đi được 264 dặm cho mỗi lần sạc với phiên bản Eco, 243 dặm với bản Plus.

Theo công bố, phiên bản City Edition sẽ chuyển từ trạng thái sạc 10% đến 70% trong vòng chưa đầy 24 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh công cộng 160kW, tốc độ sạc được đánh giá là khá nhanh.

Đối với sạc tại nhà, mẫu EV này tích hợp bộ sạc 7kW. Hãng cũng cung cấp cho khách hàng lựa chọn 3 năm sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc Electrify America hoặc bộ sạc tại nhà 11kW miễn phí (Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả phí lắp đặt).

An toàn và công nghệ

Cả hai phiên bản của VinFast VF 8 City Edition đều được trang bị hàng loạt tính năng công nghệ và an toàn. Bên cạnh 11 túi khí, mẫu xe này cũng được trang bị một loạt các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm Hỗ trợ giữ làn.

VF 8 Standard với bộ pin 88 kWh, dự kiến đi được 264 dặm cho mỗi lần sạc với phiên bản Eco, 243 dặm với bản Plus

Tất cả các xe của VinFast sẽ được trang bị tính năng cập nhật phần mềm từ xa giống như điện thoại thông minh. Điều này không chỉ giải quyết các vấn đề với công nghệ ADAS mà còn bổ sung thêm các tính năng nâng cao sau này.

Như đã lưu ý, một trong những yếu tố khác biệt trong thiết kế của VF 8 là không trang bị cụm đồng hồ lái thông thường. Thay vào đó, hãng đã sử dụng một màn hình HUD hiển thị lớn và dễ đọc cho các thông số cơ bản, bao gồm tốc độ và trạng thái sạc. Các thông tin khác xuất hiện trên màn hình thông tin giải trí lớn 15,6 inch. Tùy thuộc vào sở thích cá nhân của bạn, bạn có thể thích hoặc không thích màn hình này bởi đó là cách duy nhất để vận hành một số chức năng quen thuộc cần thiết, bao gồm cả kiểm soát không khí và điều chỉnh gương chiếu hậu, vô lăng.

Chiếc SUV điện này còn cung cấp tính năng sạc điện thoại di động không dây, nhiều đầu cắm USB và kết nối hệ thống thông tin giải trí Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng tích hợp trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói Alexa của Amazon và có thể giám sát phương tiện và điều khiển nhiều chức năng khác nhau thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Hệ thống thông tin giải trí của VF 8 cũng đi kèm với một số ứng dụng cài đặt sẵn, bao gồm TuneIn và iHeartRadio.

Cảm giác lái

Với 402 mã lực và mô-men xoắn tức thì 457 lb-ft, chiếc xe có khả năng phản ứng nhanh và nhạy

Tôi đã dành thời gian ngồi sau tay lái của chiếc VinFast VF 8 City Edition Plus 2023 khi di chuyển qua một cung đường dài và quanh co qua phía bắc San Diego. Đây là cơ hội tốt để tôi có thể trải nghiệm chiếc xe thuần điện này trong nhiều điều kiện khác nhau, từ những con đường quanh co ở vùng nông thôn đến nội đô nhộn nhịp, cũng như những đường cao tốc đông đúc.

Ở một mức độ nào đó, có thể nói “màn thể hiện” của VF 8 rất đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là đối với sản phẩm đầu tiên của một nhà sản xuất ô tô mới thành lập. Với 402 mã lực và mô-men xoắn 457 lb-ft, mẫu xe điện này phản ứng nhanh và nhạy bén.

Ở vùng nông thôn của San Diego, chiếc SUV tỏ ra nhanh nhạy hơn mong đợi. Nó có thể dễ dàng lách qua các góc hẹp và thân xe ít có khả năng bị lật nhờ trọng tâm xe thấp do bộ pin lớn được lắp đặt ở dưới sàn xe.

Những điểm cần cải thiện theo tôi là về các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao của VinFast hay còn gọi là công nghệ ADAS. Với các tính năng như Kiểm soát đi giữa làn và Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Khi khởi động, các cảm biến quan trọng quá nhạy và tự động kích hoạt ngay cả khi bạn đến gần vạch kẻ đường.

Tuy nhiên, tin vui là VF 8 có khả năng cập nhật phần mềm qua mạng, tương tự như điện thoại thông minh. Điều đó sẽ cho phép VinFast kích hoạt tính năng lái xe bán tự động.

Phần đầu xe độc đáo nổi bật bởi dải đèn đặc trưng của thương hiệu chạy thành chữ “V” ở trung tâm

Một điểm khác cần cải thiện theo tôi là hệ thống phanh tái sinh. Tất cả xe điện đều sử dụng phanh tái sinh để lấy lại năng lượng thường bị mất trong quá trình phanh và cho phép người lái điều chỉnh mức độ. Ví dụ với phiên bản EV cao cấp Ford F-150 Lightning, tôi có thể chuyển sang “Chế độ 1 bàn đạp”, giúp nhanh chóng giảm tốc khi tôi nhấc ga và tránh bị nhầm từ chân ga này sang chân phanh khác khi tôi cần phanh gấp.

Kết luận

Có nhiều lý do khiến bạn yêu thích mẫu xe VinFast VF 8 City Edition 2023, bất kể những nhận xét của tôi về công nghệ ADAS, bởi sau khi cập nhật, hoàn toàn có thể tắt các tiếng bíp bíp khó chịu từ chuông cảnh báo.

Thiết kế VF 8 đẹp mắt và độc đáo hơn nhiều so với một số đối thủ cạnh tranh. Nội thất cũng vậy, được bố trí rất hợp lý với diện mạo tinh tế, bắt mắt và cách lựa chọn vật liệu tốt.

Hiệu suất chiếc xe khá ổn định. Và đúng như tên gọi, VF 8 City Edition có phạm vi di chuyển phù hợp hơn cho những người chủ yếu sử dụng trong đô thị, nơi họ không cần sạc trong vài ngày, ngay cả khi có bộ sạc tại nhà.

Về giá cả, mức giá niêm yết chính thức là 49.000 USD cho phiên bản City Edition Eco, 56.000 USD cho Plus. Tuy nhiên, hiện tại xe chỉ có sẵn để cho thuê. Trên thực tế, đó là một lợi thế bởi vì theo Đạo luật giảm lạm phát mới, những chiếc xe điện do nước ngoài sản xuất có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi liên bang lên tới 7.500 USD khi cho thuê. Điểm mấu chốt là bạn sẽ có thể thuê VF 8 City Edition Eco với giá 414 đô la một tháng, gói Plus sẽ có giá 528 đô la một tháng. Mức giá này đã bao gồm 3 năm sạc miễn phí tại Electrify America hoặc bộ sạc tại nhà 11 kW, tùy theo lựa chọn của bạn.

Với tất cả những điều đó, VinFast có thể được định vị là một đối thủ “đáng gờm” trong thị trường xe điện mới nổi.

(Theo The Detroit Bureau)