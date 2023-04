Sáng 4/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thông tin, 3 trong số 5 bệnh nhân của vụ tai nạn xe tải lật đâm vào vách núi tại huyện Tuy An đã chuyển viện.

Bệnh nhân trong vụ tai nạn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ảnh: Bùi Cao.

Sau khi điều trị, chăm sóc tích cực, ba bệnh nhân quê ở Bình Định đã tạm ổn. Họ được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị, theo nguyện vọng của gia đình để tiện việc chăm sóc.

Hai bệnh nhân khác là N.L.G (45 tuổi, quê Quảng Bình) và B.T.H (63 tuổi, quê Quảng Nam) bị thương nặng, tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường ô tô tải lao vào vách núi, 4 người tử vong. Ảnh: Bùi Cao.

Sáng nay, tài xế xe tải Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, tử vong trong tai nạn được xe cứu thương đưa về quê nhà ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Thi thể 3 nạn nhân khác cũng được đưa về quê để gia đình lo hậu sự hôm trước.

Trước đó, khoảng 9h ngày 3/4, xe tải biển số Quảng Bình do tài xế Hoàng Ngọc Anh lái chở dưa hấu ở Phú Yên đưa đi bán tại Hải Dương. Khi chạy trên đường ĐT 643, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bị lật vào vách núi. Tai nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải gặp nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Trọng tải xe gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất hôm 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ô tô tải được phép chở hai người. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn, cabin xe có 9 người là hai tài xế, em gái của chủ hàng và 6 người lao động hái dưa nhờ xe ra quốc lộ để về nhà.

Cảnh sát có mặt cứu người, khám nghiệm hiện trường tai nạn. Ảnh: Bùi Cao.

Công an Phú Yên bước đầu nhận định, nguyên nhân khiến ô tô tải đâm vào vách núi là chở quá tải, khả năng hỏng phanh khi chạy vào đoạn đường cua gấp. Ngoài ra, cách hiện trường 100m từng xảy ra vụ tai nạn làm hai người chết hai tháng trước. Ở đoạn đường này, cơ quan chuyên môn đã lắp đặt các gờ giảm tốc, biển cảnh báo, song một số tài xế chưa chấp hành, dễ xảy ra tai nạn.