Ciels Group phân phối độc quyền sữa hươu Pãmu - New Zealand tại Việt Nam

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Công ty TNHH Ciels Group và Landcorp Farming Limited với sự tham dự và chứng kiến của bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Sản phẩm sữa hươu Pāmu tinh chất 100% vốn được biết đến với hương vị thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao. Sữa hươu Pãmu được nhận giải thưởng về ẩm thực và đổi mới sáng tạo, được chọn đưa vào thực đơn tại lễ trao giải “Top 50 Nhà hàng châu Á” ở Ma Cao cũng như đã giành được hạng mục “Thành phần sữa tốt nhất” tại Giải thưởng sáng tạo về sữa thế giới, được công bố tại Laval, Pháp 2022.

Bộ sản phẩm Doe Nutrition Beauty & Doe Nutrition Revive với thành phần chính là sữa hươu kết hợp với với các thành phần tự nhiên khác của New Zealand như các loại quả mọng, mật ong Mānuka, Collagen… không chỉ có tác dụng dinh dưỡng đối với cơ thể mà còn hướng đến khách hàng ở các độ tuổi khác nhau với các công dụng tốt cho chị em phụ nữ, hỗ trợ tăng chiều cao, bổ sung DHA và thân thiện với hệ tiêu hóa trẻ nhỏ.

“Doe Nutrition là dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tiên phong trên thế giới có chứa Sữa hươu Pāmu và kết hợp tinh tế với các thành phần tự nhiên đặc sắc của New Zealand”, ông Hamish Glendinning, người đứng đầu của Pāmu's Deer Milk cho biết.

Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức đề kháng, Sữa hươu Pãmu còn có quy trình sản xuất nghiêm ngặt với quy chuẩn khắt khe, số lượng sản xuất giới hạn.

Ông Steve Carden, Giám đốc điều hành của Pāmu cho biết: “Pāmu rất vui mừng khi tìm được một đối tác như Ciels Group, những người có chung niềm đam mê với các sản phẩm đổi mới sáng tạo và các sản phẩm tập trung vào việc cải thiện sức khỏe của người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn cung cấp một sản phẩm thực sự độc đáo cho người tiêu dùng Việt Nam.”

Đại diện Công ty TNHH Ciels Group và Landcorp Farming Limited, bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ông Joe Nelson - Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại của Tổ chức Xúc tiến thương mại New Zealand trao đổi trong buổi lễ

Bà Trần Thu Huyền - Giám đốc Điều hành Ciels Group chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn phải hoàn toàn tự nhiên, hương vị tuyệt hảo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng của sản phẩm trong phân khúc cao cấp và hy vọng sản phẩm sẽ làm hài lòng những khách hàng cao cấp nhất cả về chất lượng và dịch vụ”.

Bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam tặng quà cho đại diện Công ty TNHH Ciels Group, đơn vị ký hợp đồng với Pāmu Foods của New Zealand để đưa sữa hươu Pamu đến với người tiêu dùng Việt Nam

Theo bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, với chuỗi cung ứng mạnh mẽ và thông qua các mối quan hệ tuyệt vời giữa các nhà xuất khẩu New Zealand và các đối tác Việt Nam, cũng như quan hệ đối tác giữa Ciels và Pāmu, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận với các sản phẩm an toàn, sáng tạo và cao cấp nổi tiếng của New Zealand. Thỏa thuận hợp tác này là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand, tạo nền tảng cho các cơ hội giao thương giữa hai nước trong tương lai.

