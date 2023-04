Sáng nay (2/4), trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nam bảo vệ bị hai thanh niên đẩy, hành hung ngay trước cổng công ty khiến nhiều người phẫn nộ.

XEM CLIP:

Theo nội dung clip, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ bị hai thanh niên đội mũ lưỡi trai đẩy ra khỏi chốt bảo vệ. Sau đó, một thanh niên dùng tay đấm thẳng vào mặt khiến nạn nhân loạng choạng.

Chưa dừng lại, khi bảo vệ này đang chuẩn bị đứng dậy thì thanh niên này tiếp tục đá thẳng vào mặt làm nạn nhân nằm gục dưới đất.

Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn, hai thanh niên này cũng rời đi sau đó. Hình ảnh clip cho thấy sau khi bị hành hung, nam bảo vệ có biểu hiện bị choáng, loạng choạng đi vào chốt.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại, sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội với những bình luận bức xúc, lên án hành vi của hai thanh niên này.

Nam bảo vệ bị thanh niên đá vào mặt - Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh của cơ quan công an, sự việc xảy ra vào ngày 1/4 trước cổng công ty TNHH T.H, nằm trên đường An Phú 02 (thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an phường An Phú đã có mặt mời hai thanh niên này về trụ sở làm việc.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do vợ của một trong hai thanh niên trên muốn mang đồ vào công ty nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Đến ngày 1/4, khi đang nhậu gần cổng công ty của vợ thì người này bực tức nhớ lại chuyện cũ nên đánh dằn mặt bảo vệ.

Công an phường An Phú đã lập hồ sơ, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 10 triệu đồng đối với hai thanh niên này.