Mạnh dạn đầu tư sớm “đón đầu" xu thế

Bước vào kỷ nguyên số, nhận định Cloud Computing sẽ sớm là tương lai của công nghệ, từ tháng 8/2010, CMC Telecom đã bắt đầu đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp Cloud. Mục tiêu của CMC Telecom cung cấp một dịch vụ điện toán đám mây phù hợp với doanh nghiệp Việt dựa trên kinh nghiệm 30 năm của Tập đoàn Công nghệ CMC kết hợp với 15 năm phát triển của CMC Telecom.

Trải qua 6 năm, tháng 8/2016, CMC Telecom bắt đầu đưa dịch vụ Cloud vào triển khai thử nghiệm. Đến tháng 1/2017, CMC Cloud chính thức ra mắt dịch vụ Cloud “khởi tạo trong 30s” ra thị trường.

“Đám mây” Việt khi đó đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu vận hành nhanh chóng và “kéo” dữ liệu về Việt Nam. Tháng 8/2022, khi nghị định 53 của Luật An ninh mạng của Chính phủ chính thức ban hành với yêu cầu “dữ liệu người dùng phải được lưu giữ tại Việt Nam” thì CMC Cloud chính là lựa chọn hàng đầu của hàng ngàn doanh nghiệp Việt.

"Local Cloud" hàng đầu cho doanh nghiệp Việt chuyển đổi số

So sánh với các hãng công nghệ trên thế giới, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom, cho biết, ưu thế lớn nhất của một “đám mây nội” là sự thấu hiểu "khẩu vị" của doanh nghiệp bản địa và luôn được đảm bảo hỗ trợ 24/7. Sử dụng hạ tầng trong nước, dữ liệu của khách hàng được xử lý với tốc độ cao, giảm tối đa độ trễ, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Với lợi thế từ nhà cung cấp hạ tầng viễn thông, CMC Cloud được xây dựng và vận hành tại hệ sinh thái trung tâm dữ liệu thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III quốc tế có cơ chế High Availability (độ sẵn sàng cao), Disaster Recovery (phục hồi sau thảm họa), bảo mật ở mức cao nhất.

Được biết, các Data Center (DC) trung lập này của CMC Telecom còn đạt các tiêu chuẩn TIA 942, ISO 9001:2001, ISO 27001, đặc biệt là ISO 27017 và ISO 27018 - 2 bộ chứng chỉ quan trọng về bảo mật an toàn thông tin và xác thực người dùng trên Cloud. DC của CMC Telecom cũng là trung tâm dữ liệu tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn an ninh PCI DSS (tiêu chuẩn bắt buộc giúp tổ chức phát hành thẻ bảo vệ dữ liệu).

“Hệ thống tuyến backbone nội địa và kết nối xuyên Đông Nam Á, kết nối trực tiếp với hạ tầng mạng viễn thông A-Grid và 05 tuyến cáp quang biển quốc tế AAE1, APG, A-Grid, Unity và Faster đã giúp CMC Cloud có nền tảng phát triển tốt nhất. Chúng tôi có thể cung cấp kết nối trực tiếp đến Regions (AZs) của các nhà cung cấp cloud lớn trên thế giới với băng thông lên đến 40Gbps”, ông Sơn cho biết thêm.

Tính đến tháng 4/2023, CMC Telecom là nhà mạng viễn thông Việt Nam dẫn đầu cung cấp kết nối trực tiếp đến DC của 4 "ông lớn" là AWS, Google, Microsoft, Oracle thông qua Google Cloud Interconnect, Microsoft Azure ExpressRoute và AWS Direct Connect, Google Cloud Interconnect, Microsoft Azure ExpressRoute và OCI FastConnect.

Sự thấu hiểu thị trường cũng giúp CMC Telecom cung cấp những gói dịch vụ phù hợp nhất. Thay vì chi trả chi phí theo tháng/năm, DN chỉ cần trả tiền theo lưu lượng sử dụng thực tế.

Sau 6 năm chinh phục thị trường, CMC Cloud đã trở thành dịch vụ Cloud nội địa hàng đầu Việt Nam, chiếm hơn 25% thị phần. Liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép trên 100%, CMC Cloud đã được khuyến nghị sử dụng bởi Bộ TT&TT.

Cloud Make-in-Vietnam nâng cấp lên thế hệ mới

Thực tế, điện toán đám mây đã qua giai đoạn xu hướng, DN đã bắt đầu bàn về cách dịch chuyển và vận hành Cloud bao gồm các dịch vụ đám mây cao cấp hơn (Kubernetes, DevOps, Data Analytics, AIML,..) để mang lại hiệu quả cao, đưa ứng dụng ra thị trường nhanh hơn với chi phí tối ưu nhất.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom chia sẻ

Nhà cung cấp này cho biết, CMC Cloud version 2 có nhiều tính năng, dịch vụ cải tiến với 9 nhóm sản phẩm dịch vụ chính gồm: compute, storage, networking, databases, containers, management & governance, content delivery, automation, security.

CMC Cloud thế hệ mới có kiến trúc Cloud Native với công nghệ ảo hoá KVM, SDS (Software Defined Storage), SDN (Software Defined Network). CMC Cloud cũng được cân đối theo nhu cầu của khách hàng bằng việc xây dựng các gói tài nguyên phân sẵn, bao gồm: Small, Medium, Large, Xlarge. Trong đó, Chip Intel Sapphire Rapids hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ nhất trên thị trường; năng lực lưu trữ không giới hạn với ổ đĩa HDD, tối ưu tốc độ đọc ghi với 100% ổ đĩa All Flash, băng thông mạng hỗ trợ lên đến 40Gbps, đều thuộc phân khúc cao nhất thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định lên tới 99,99%.

CMC Cloud thế hệ mới với nhiều tính năng nổi bật

CMC Cloud đã liên tiếp nhận giải Nền tảng đa đám mây tốt nhất Việt Nam 2021 do Tạp chí IFM bình chọn, Top 10 nền tảng số xuất sắc Make in Viet Nam năm 2021. CMC Telecom cũng là Nhà cung cấp dịch vụ đám mây của năm 2022 do IBM công bố và mới đây là giải thưởng Cloud sáng tạo của năm tại Asian Telecom Awards 2023.

Thúy Ngà