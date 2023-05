Hiện nay, học liệu trên hệ thống E-Learning bao gồm hàng triệu ảnh, video, audio độ phân giải cao, dung lượng lớn. Học trực tuyến cho phép người học truy cập nguồn học liệu khổng lồ này mọi lúc, mọi nơi. Điều đó đồng nghĩa, hàng triệu lượt truy cập của người học vào kho dữ liệu trực tuyến này cùng một lúc.

“Kho” lưu trữ dữ liệu khổng lồ, kết nối học tập mọi lúc mọi nơi

Truy xuất dữ liệu nhanh chóng, trải nghiệm học tập mượt mà qua giải pháp lưu trữ CMC Cloud

Yêu cầu thực tiễn của người học càng cao khiến cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nâng cấp kho lưu trữ trên cloud vừa đáp ứng khả năng lưu trữ lớn, truy xuất dữ liệu lớn mà còn phân phối nội dung học liệu đến người học ở mọi nơi nhanh chóng, hiệu quả.

CMC Cloud cung cấp giải pháp lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng CMCCloud Storage S3 (CMCCloud S3) và giải pháp phân bố lưu lượng nội dung truyền tải CMCCloud Content Delivery Network (CMCCloud CDN).

Với CMCCloud S3, doanh nghiệp có thể tải lên 1 luồng với tốc độ lên tới 5 Gb/s, không giới hạn tốc độ truy cập, độ ổn định truy xuất dữ liệu lên đến 99,99%. Dữ liệu được lưu trữ phân tán và đồng bộ realtime trên nhiều ổ đĩa, nhiều máy chủ, nhiều rack, nhiều DC, đảm bảo tính sẵn sàng (uptime SLA) và toàn vẹn dữ liệu.

Đồng hành cùng CMCCloud S3, CMCCloud CDN phân phối nội dung các tài nguyên học liệu như hình ảnh, video đến người học một cách nhanh chóng, bảo mật và hiệu quả nhất.

Từ CMCCloud Storage S3, nội dung học tập sẽ được truyền tải đến hệ thống CMCCloud CDN đặt tại nhiều máy chủ chứa trong Data Center trong nước và quốc tế (PoPs). Sau khi website E-Learning được tích hợp giải pháp CDN, các máy chủ PoP sẽ bắt đầu lưu bản sao các dữ liệu tĩnh trong website.

Khi người học truy cập vào một nội dung bất kỳ trên trang web, máy chủ PoP có vị trí gần người truy cập nhất sẽ lập tức nhận yêu cầu và phân phối nội dung đến người học, thay vì yêu cầu phải được gửi và nhận phản hồi từ máy chủ gốc.

Như vậy, người dùng truy cập nội dung học tập trên hệ thống E - Learning sẽ được phục vụ bởi CMCCloud CDN chứa nội dung truyền tải gần mình nhất. Nhiều máy chủ CMCCloud CDN cùng phục vụ sẽ làm giảm tối đa lượng yêu cầu từ khách hàng. Đồng thời, nội dung trên CMCCloud CDN được tối ưu lại khiến ứng dụng học trực tuyến nhẹ hơn nhiều.

CMCCloud CDN sử dụng băng thông tốc độ cao giúp tăng tốc truyền tải, giảm tải server gốc, giảm độ trễ, tăng tốc trải nghiệm kết nối không giới hạn, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Ngoài ra, nội dung trên hệ thống học trực truyến sẽ được lưu thành nhiều bản sao tại nhiều máy chủ, đảm bảo phục vụ nhiều người dùng ngay cả khi có một vài máy chủ gặp sự cố.

Giảm nhẹ nỗi lo chi phí

Khách hàng có thể quản lý chi phí sử dụng CMC Cloud theo lưu lượng sử dụng thực tế (Pay as you go). CMC Cloud giúp người dùng tính chi phí theo giờ dựa trên số tài nguyên sử dụng thực tế, thay vì chi trả toàn bộ tài nguyên (bao gồm cả những tài nguyên không dùng hết). Doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh lưu lượng tài nguyên phù hợp với nhu cầu sử dụng theo các khoảng thời gian khác nhau, giảm thiểu chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, tích hợp bên trong portal của CMC Cloud, CMCCloud Realtime Billing giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi chi phí sử dụng tài nguyên trên mỗi VM nói riêng, các dịch vụ trong CMC Cloud nói chung, theo thời gian sử dụng thực tế của doanh nghiệp.

Kết hợp CMCCloud Monitoring (MaaS), doanh nghiệp sẽ giám sát trực tiếp các tài nguyên triển khai trên CMC Cloud thể hiện theo dạng bảng và biểu đồ; từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung thêm các dịch vụ Cloud phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu suất kinh doanh.

CMC Cloud dựa trên hạ tầng số hàng đầu châu Á

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của CMC Cloud đặt tại 3 Data Center trung lập đạt tiêu chuẩn Uptime Tier 3, ISO 9001:2001 và ISO 27001, SLA 99,9999%. Đặc biệt CMC Telecom là đơn vị tiên phong tại Việt Nam có chứng chỉ ISO 27017 - 27018, tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm soát Bảo mật An toàn Thông tin cho Dịch vụ Điện toán Đám mây.

Vận hành hệ thống Cloud của CMC Telecom bao gồm 600 nhân sự, sở hữu các chứng chỉ khác nhau về mảng: Cloud, Scrum, Hệ thống mạng, Data Center…; do các đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ cấp (AWS, Google, Microsoft, VMware…).

Cùng với CMC Cloud, các doanh nghiệp ngành giáo dục còn được tiếp cận với hệ sinh thái chuyển đổi số C.OPE2N với hệ sinh thái hàng chục sản phẩm, giải pháp công nghệ của Tập đoàn CMC và các sản phẩm từ các đối tác công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, Google, Amazon.

Tháng 4/2023 CMC Telecom giành 2 giải thưởng sáng tạo hàng đầu châu Á của Asean Telecom Awards về dịch vụ.

Tân Thuận Data Center (CMC Telecom) - “Trung tâm dữ liệu an toàn hàng đầu Việt Nam 2022”

Thúy Ngà