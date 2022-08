CMC Telecom bày cách hiện đại hóa nhà máy sản xuất với AWS Cloud

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia cho rằng, để đáp ứng nhịp độ thị trường ngày nay các nhà quản lý phải đối mặt với việc đưa ra quyết định nhanh hơn gắn với mục tiêu kinh doanh và phù hợp ngân sách. Quản lý chất lượng, kiểm soát chi phí và cải thiện tốc độ sản xuất đã trở thành yêu cầu cấp thiết lúc này.

Hội thảo “Cloud solution trends in Manufacturing" do CMC Telecom cùng AWS và Apzon IRS tổ chức ngày 10/8

SAP - Nền tảng số hóa quy trình kinh doanh

Việc sử dụng SAP - phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là con đường tất yếu giúp các doanh nghiệp tối ưu hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ông Ngô Thanh Hải - Giám đốc kinh doanh của Apzon IRS cho biết: “Sử dụng SAP, các chủ doanh nghiệp có thể quản lý dự án, quản lý tài chính - kế toán, quản lý nguồn nhân lực, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng - CRM và quản lý chuỗi cung ứng trên một nền tảng duy nhất và liên tục theo thời gian thực.”

SAP là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp số hóa quy trình kinh doanh

Công tác quản lý chất lượng được đảm bảo một cách toàn diện, giúp giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn, cải thiện thời gian gián đoạn hoạt động và đáp ứng tiến độ giao hàng. Bên cạnh đó, hệ thống SAP cũng cho phép tính toán chi phí sản xuất thực tế dựa trên dữ liệu về nhân công, nguyên vật liệu, thời gian hoạt động của máy móc. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định được những yếu tố gây hao phí nguồn lực để tối ưu hóa.

Đơn giản hóa vận hành, ra quyết định kinh doanh nhanh với AWS Cloud

Việc chạy các ứng dụng SAP trên nền tảng điện toán đám mây của AWS sẽ cho phép doanh nghiệp số hóa các quy trình sản xuất, vận hành và kinh doanh để trở thành một nhà máy sản xuất thông minh.

Giảm thiểu chi phí: Triển khai giải pháp SAP trên AWS Cloud giúp doanh nghiệp giảm tới 71% tổng chi phí sở hữu TCO - Total Cost of Ownership (toàn bộ chi phí liên quan đến đầu tư thiết bị, vận hành, bảo trì hệ thống CNTT trong một doanh nghiệp) so với việc đầu tư cơ sở hạ tầng vật lý tại chỗ (On premise).

Dịch chuyển nhanh chóng: AWS cung cấp hơn 200 dịch vụ bao gồm: các công nghệ cơ sở hạ tầng, kho lưu trữ, cơ sở dữ liệu, machine learning, kho dữ liệu và phân tích dữ liệu,… giúp doanh nghiệp có nhiều lựa chọn khác nhau tùy theo nhu cầu và việc dịch chuyển cũng nhanh chóng hơn.

Vận hành linh hoạt: Doanh nghiệp có thể dễ dàng tăng giảm quy mô tài nguyên theo các nhu cầu khối lượng công việc một cách nhanh chóng ở bất kỳ thời điểm nào.

Phân tích dữ liệu hiệu quả: AWS cung cấp nhiều loại cơ sở dữ liệu được xây dựng có mục đích cho các loại ứng dụng khác nhau để doanh nghiệp tùy chọn sử dụng cho việc phân tích dữ liệu tạo cơ sở cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời.

Bảo mật: Cơ sở hạ tầng cốt lõi của AWS được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu bảo mật khắt khe nhất của các tổ chức đòi hỏi độ bảo mật cao như tài chính, ngân hàng,. AWS đã xây dựng bộ công cụ bảo mật trên cloud chuyên sâu với hơn 230 tính năng cũng như dịch vụ bảo mật, tuân thủ và quản trị.

Độ sẵn sàng cao: AWS trải rộng trên 84 Vùng sẵn sàng (Availability Zone) tại 26 khu vực địa lý (Region) trên khắp thế giới, mỗi khu vực đều được trang bị hệ thống kết nối dữ liệu tốc độ cao, băng thông lớn và luôn có hệ thống dự phòng để xử lý các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra.

Chuyên gia của CMC Telecom chia sẻ một số lợi ích khi chuyển dịch SAP lên AWS

CMC Telecom - Đối tác cung cấp giải pháp AWS hàng đầu tại Việt Nam

Là Advanced Tier Services Partner của AWS với đội ngũ chuyên gia Cloud sở hữu đầy đủ các chứng chỉ AWS Professional, CMC Telecom hiện là đối tác chiến lược và là một trong những nhà cung cấp giải pháp AWS hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Chuyên gia tư vấn và kiến trúc Cao Văn Tiến đã chia sẻ một trường hợp chuyển đổi thực tế của doanh nghiệp mà CMC Telecom đã tư vấn và hỗ trợ triển khai thành công trước đó.

Chuyên gia của CMC Telecom chia sẻ một số lợi ích khi chuyển dịch SAP lên AWS

Bước đầu, đội ngũ chuyên gia của CMC Telecom sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập hạ tầng đã cài đặt các dịch vụ SAP trên AWS để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi. Sau đó sử dụng SAP HANA System Replication (cơ chế để đảm bảo tính sẵn sàng - High Available cho hệ thống được SAP khuyến nghị để giải quyết sự cố, thảm họa, bảo trì hệ thống SAP) thiết lập trên hạ tầng SAP tại hệ thống lưu trữ dữ liệu tại chỗ (on-premises) của doanh nghiệp với mục tiêu tạo bản sao (replicate) là SAP trên AWS. SAP HANA System Replication (HSR) sẽ đảm bảo điểm khôi phục (Recovery Point Object - RPO) và thời gian khôi phục (Recovery Time Object - RTO) là nhỏ nhất và được tính bằng phút.

Lúc này, hạ tầng SAP trên AWS đóng vai trò như một hệ thống thứ cấp. Sau khi hoàn tất các bước trên, các kỹ sư của CMC Telecom sẽ phối hợp với đội ngũ chuyên gia của SAP tiến hành việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống on-premise của khách hàng lên AWS và hoàn tất quá trình chuyển dịch cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể truy cập https://aws.cmctelecom.vn để các chuyên gia của CMC Telecom hỗ trợ tư vấn.

Thúy Ngà