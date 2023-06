Thực tế, quản lý Database đóng vai trò quan trọng trong thành công của doanh nghiệp hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ và xử lý dữ liệu, triển khai Database trên đám mây đang trở thành xu hướng phổ biến. Bắt kịp xu hướng đó, Google Cloud Platform đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ mới và tiên tiến của Google sẽ giúp xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu như SQL và NoSQL.

Trong bài viết dưới đây, chuyên gia CMC Telecom sẽ chỉ ra các lợi ích mà GCP mang lại cho doanh nghiệp trong hiện đại hóa cơ sở dữ liệu.

Fully-managed: Database được quản lý hoàn toàn bởi GCP, giúp người dùng tập trung hơn vào việc phát triển ứng dụng và quản lý dữ liệu.

Pay as you go: Giúp người dùng chủ động và linh hoạt hơn trong việc tính toán và chi trả các chi phí dựa trên tài nguyên sử dụng thực tế.

Scale without limits: Mở rộng linh hoạt và không giới hạn quy mô cơ sở dữ liệu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu doanh nghiệp.

Always on: Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không bị gián đoạn hoặc ngừng hoạt động.

Portability: Cho phép di chuyển dễ dàng ứng dụng, dữ liệu giữa các môi trường khác nhau trên GCP và giữa các dịch vụ cloud khác.

Những dịch vụ xây dựng Database trên GCP

Biểu đồ giải thích về cơ chế Fully-managed bằng Cloud SQL

Với cơ chế Fully-managed, GCP giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Dưới đây là hình minh họa các sản phẩm/dịch vụ Database trên GCP.

Sơ đồ tổng hợp các dịch vụ GCP Database chính hiện tại

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database)

GCP cung cấp các dịch vụ SQL như: Cloud SQL, Cloud Spanner… giúp doanh nghiệp lưu trữ, truy vấn dữ liệu hiệu quả, tin cậy với khả năng tính toán và mở rộng linh hoạt.

Cloud SQL: Dùng cho quản trị MySQL, PostgreSQL và SQL Server, lý tưởng cho các ứng dụng ERP (quản lý doanh nghiệp), CRM (quản lý khách hàng), e-commerce và Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS).

Cloud Spanner: Với khả năng mở rộng không giới hạn, tính nhất quán cao và độ sẵn có lên tới 99,999%, đây là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng gaming, sổ sách tài chính và quản lý chuỗi cung ứng/hàng tồn kho.

AlloyDB: Giải pháp quản lý PostgreSQL Database cho doanh nghiệp với khối lượng công việc lớn như: tài chính, bán lẻ, e-commerce, SaaS và quản lý chuỗi cung ứng/hàng tồn kho.

Bare Metal Solution: Đây là một giải pháp tiên tiến và hiệu quả hơn trong việc dịch chuyển hay Lift & shift Oracle Database lên GCP.

Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (Non-relational Database)

GCP cung cấp dịch vụ phi quan hệ NoSQL như Firestore và Cloud Bigtable, cho phép lưu trữ và truy vấn dữ liệu NoSQL một cách nhanh chóng và mở rộng dễ dàng.

Cloud Bigtable: Là dịch vụ Database dạng cột rộng (wide-column) dựa trên key-value. Dùng để ứng dụng việc phân tích dữ liệu lớn, bảng xếp hạng, công cụ tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến.

Firestore: Là dịch vụ xây dựng Database NoSQL cho ứng dụng di động, web và IoT. Dịch vụ này thường được sử dụng trong xây dựng ứng dụng di động/web/IoT, đặc biệt là trong việc đồng bộ thời gian thực và đồng bộ ngoại tuyến.

Dịch vụ quản lý Database

GCP còn cung cấp các dịch vụ quản lý Database như Cloud Memorystore và Firebase giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý Database; giảm thiểu công việc thủ công; đảm bảo tính khả dụng và bảo mật của dữ liệu.

Memorystore: Dùng để quản lý Redis Database phục vụ cho lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ RAM. Nó được ứng dụng chính trong gaming, bộ nhớ cache, bảng xếp hạng và chat/bảng tin trên mạng xã hội.

Một số lựa chọn khi chuyển đổi dữ liệu lên GCP

Việc chuyển đổi dữ liệu lên GCP đã trở nên dễ dàng hơn. GCP cung cấp các dịch vụ như Cloud SQL Migration Service, Data Transfer Service và Partner Solutions để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. Điều này giúp doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả.

CMC Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp

CMC Telecom là “Local Premier Partner” đầu tiên của Google tại Việt Nam và là đơn vị đạt năng lực Work Transformation với Google Workspace. Doanh nghiệp có thể nhận được sự hỗ trợ và cố vấn chuyên sâu từ đội ngũ giàu kinh nghiệm của CMC Telecom để tối đa hóa tiềm năng của các dịch vụ Google và đáp ứng hiệu quả nhu cầu cụ thể của mình.

CMC Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số trên GCP

Thông qua bài viết này, chuyên gia Google Cloud từ CMC Telecom hy vọng doanh nghiệp có thể tận dụng các dịch vụ quản lý Database tiên tiến từ GCP, để tối ưu hoá hoạt động và khai thác tiềm năng của dữ liệu trong một môi trường đám mây đáng tin cậy.

