Trước những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Outsourcing, Retail, và Manufacturing đang đối diện với nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp công nghệ để duy trì tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động. Việc chọn đúng đối tác công nghệ có chuyên môn cao để đồng hành không chỉ giúp doanh nghiệp chuyển đổi hạ tầng một cách an toàn, mà còn đảm bảo rằng quá trình này diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, và tiết kiệm chi phí.

Tiêu chuẩn khắt khe của Solutions Partner for Infrastructure (Azure)

Với danh hiệu Solutions Partner for Infrastructure (Azure), CMC Telecom đã thành công trong việc khẳng định năng lực chuyên sâu khi cung cấp và triển khai nhiều giải pháp workload đa dạng trên nền tảng Azure, bao gồm: Hybrid Cloud Infrastructure, Infrastructure and Database Migration, Microsoft Azure VMware Solution, Microsoft Azure Virtual Desktop, Networking Services in Azure, và SAP on Microsoft Azure. Những giải pháp này được CMC Telecom thiết kế nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của nền tảng Azure, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuyển đổi hạ tầng của khách hàng.

Ngoài ra, để đạt được danh hiệu Solutions Partner for Infrastructure (Azure), CMC Telecom phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ Microsoft, mà một trong số đó là khả năng duy trì sự tăng trưởng của khách hàng mới, đồng thời không có khách hàng nào rời bỏ dịch vụ. Đây là minh chứng rõ ràng cho chất lượng dịch vụ mà CMC Telecom cung cấp và khả năng giữ vững lòng tin của khách hàng trong quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh việc duy trì hiệu suất, CMC Telecom còn phải đảm bảo năng lực của đội ngũ kỹ thuật thông qua việc đào tạo và đạt các chứng chỉ chuyên môn quốc tế từ Microsoft như: Azure Administrator Associate, Azure Solutions Architect Expert, Azure Network Engineer Associate, Windows Server Hybrid Administrator Associate, Azure Virtual Desktop Specialty, và Azure for SAP Workloads Specialty. Việc sở hữu những chứng chỉ này giúp CMC Telecom đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong việc triển khai và quản lý các giải pháp đám mây phức tạp theo đúng tiêu chuẩn của hãng.

Đặc biệt, chứng nhận cũng đòi hỏi CMC Telecom phải đáp ứng yêu cầu triển khai thành công tối đa 5 dịch vụ Azure nâng cao trong vòng 12 tháng. Điều này không chỉ thể hiện sự am hiểu sâu sắc về hệ sinh thái Azure của công ty mà còn cho thấy năng lực cung cấp các giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Đại diện CMC Telecom chia sẻ: "Việc đạt danh hiệu Solutions Partner for Infrastructure (Azure) là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng của CMC Telecom trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm và luôn đặt thành công của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp đám mây tiên tiến, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và đảm bảo tính liên tục, hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống trên Azure".

Lợi ích thực tiễn khi hợp tác với CMC Telecom

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc hợp tác với một đối tác đạt danh hiệu Solutions Partner for Infrastructure (Azure) như CMC Telecom sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho khách hàng. Với đội ngũ kỹ sư được chứng nhận quốc tế, CMC Telecom sẽ mang đến giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo quá trình chuyển dịch lên Microsoft Azure diễn ra an toàn và bảo mật, từ đó giảm thiểu rủi ro trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

CMC Telecom không chỉ đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình dịch chuyển và vận hành mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thông qua việc tư vấn và triển khai các giải pháp điện toán đám mây phù hợp với lĩnh vực, quy mô và chiến lược kinh doanh của từng tổ chức. Điều này góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tính liên tục trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, CMC Telecom cũng cam kết cập nhật thường xuyên các công nghệ và giải pháp mới nhất từ Microsoft Azure, giúp doanh nghiệp đi trước đối thủ trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến.

Với nhiều năm hợp tác và đồng hành cùng Microsoft, CMC Telecom cho biết sẽ phối hợp cùng hãng để hỗ trợ chi phí triển khai cho các workload, tạo ra lợi thế tài chính đáng kể cho khách hàng. Những lợi ích này không chỉ thể hiện cam kết của CMC Telecom trong việc cung cấp giải pháp công nghệ thông tin mà còn nâng cao hiệu suất và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường hiện đại.

Microsoft Solutions Partner nhấn mạnh vào 6 lĩnh vực giải pháp trọng tâm

Trở thành đối tác Solutions Partner for Infrastructure (Azure), CMC Telecom đánh dấu vai trò đối tác chiến lược của mình trong lĩnh vực công nghệ, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số bền vững. Với hiểu biết sâu sắc về những thách thức, đặc thù trong các ngành Outsourcing, Retail và Manufacturing, CMC Telecom cam kết phát triển các giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp.

Solutions Partner for Infrastructure (Azure) là một phần của chứng nhận đối tác Microsoft Solutions Partner nhằm tôn vinh các đối tác có năng lực tư vấn và triển khai hạ tầng trên Azure. Trong đó, Microsoft Solutions Partner nhấn mạnh vào năng lực tư vấn và triển khai các giải pháp cụ thể bao gồm 6 lĩnh vực giải pháp trọng tâm, phản ánh chiến lược tiếp cận thị trường của Microsoft. CMC Telecom đạt được danh hiệu Solutions Partner for Modern Work từ năm 2021, và nay tiếp tục đạt được danh hiệu Solutions Partner for Infrastructure (Azure). Những thành tựu này minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của CMC Telecom trong việc cung cấp các giải pháp đám mây tiên tiến, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hạ tầng, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Thúy Ngà