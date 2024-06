Quản lý và vận hành CRM cho các doanh nghiệp sản xuất

“Ngành sản xuất toàn cầu đang trải qua thời kỳ phát triển “cực thịnh" với doanh thu khoảng 44.000 tỷ USD chỉ riêng năm 2023. Điện toán đám mây đã góp phần vào sự tăng trưởng này. Đồng thời, cloud computing được dự báo là một trong những công nghệ sẽ thu hút khoản đầu tư lớn trong giai đoạn 2024 - 2026”, anh Phạm Vũ Hưng - Giám đốc Trung tâm kinh doanh ME từ CMC Telecom chia sẻ.

Anh Phạm Vũ Hưng - Giám đốc Trung tâm kinh doanh ME chia sẻ tại sự kiện

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, sự cấp thiết sở hữu hệ thống điện toán đám mây hiện đại, thông minh và bảo mật từ nhà cung cấp uy tín trong nước được nhấn mạnh. Anh Lê Văn Đoàn - Trưởng nhóm tư vấn CMC Cloud của CMC Telecom đã chia sẻ góc nhìn về tiềm năng của giải pháp hạ tầng số CMC Cloud trong việc quản lý và vận hành CRM cho các doanh nghiệp sản xuất.

Doanh nghiệp bất ngờ với phần cứng hiện đại của CMC Cloud, bao gồm 100% Server Dell và HPE, cùng chip CPU thế hệ 5 và ổ đĩa SSD hỗ trợ đọc ghi IOPS từ 5.000 - 40.000. Phần cứng mạnh mẽ được cập nhật trong phiên bản Cloud 2.0, kết hợp cùng hình thức thanh toán Pay as you go, giúp doanh nghiệp truy cập nhanh chóng vào cụm ứng dụng CRM và mang lại khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu khách hàng vượt trội với chi phí tối ưu nhất.

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong triển khai mạng và tư vấn giải pháp CMC Cloud, anh Đoàn nhấn mạnh tính năng Auto Scaling nổi bật của CMC Cloud trên thị trường. Tính năng này tự động điều chỉnh số lượng máy chủ ứng dụng để đáp ứng nhu cầu truy cập đồng thời và lượng truy cập tăng đột biến.

Đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia 12 năm kinh nghiệm và hơn 600 nhân sự phân lớp chuyên biệt, khách hàng sẽ được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả vào những dịp cao điểm mà hệ thống Operational CRM (đảm nhận các chức năng tự động hóa như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng) bị quá tải. Sự kết hợp này mang đến cho khách hàng trải nghiệm liền mạch, đáp ứng tốt nhu cầu số lượng lớn người dùng.

Ngoài ra, CMC Cloud cung cấp hơn 50 dịch vụ và tính năng đa dạng, được xây dựng trên hệ sinh thái gồm 03 Data Center đạt chuẩn quốc tế Uptime Tier III của CMC Telecom. Điều này giúp các doanh nghiệp linh hoạt trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp với từng tác vụ trong quản lý và vận hành CRM một cách an toàn. Đồng thời, CMC Cloud còn hỗ trợ toàn diện từ hệ thống quản lý thông tin khách hàng, quản lý bán hàng, tiếp thị đến hệ thống dịch vụ khách hàng và phân tích, báo cáo.

Anh Lê Văn Đoàn - Trưởng nhóm tư vấn CMC Cloud chia sẻ về dịch vụ, tính năng CMC Cloud

Bảo vệ CRM trên hạ tầng Cloud

Về yếu tố an toàn, CMC Cloud xây dựng bảo mật nhiều lớp từ hạ tầng, quyền truy cập, network, lưu trữ và rà quét, nâng cấp lỗ hổng thường xuyên. CMC Cloud cung cấp nhiều dịch vụ bảo mật đi kèm để bảo vệ hệ thống ứng dụng của doanh nghiệp như Firewall Layer7, WAF, DDOS, SOC… Điều này giúp hệ thống ứng dụng CRM được bảo mật và bảo vệ trước các cuộc tấn công của hacker, malware, hỗ trợ trải nghiệm khách hàng không bị gián đoạn và thông tin khách hàng được bảo mật hoàn hảo.

Ngoài ra, với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng và sở hữu đội ngũ chuyên gia về an toàn thông tin hơn 16 năm kinh nghiệm, CMC Telecom đã xây dựng được uy tín và niềm tin cho hơn 3000 khách hàng doanh nghiệp và hơn 50 đối tác về công nghệ thông tin.

“Sứ mệnh của chúng tôi là làm mọi cách để bảo vệ CRM trên hạ tầng Cloud”. Đây là câu nói gây ấn tượng mạnh về hệ thống an toàn thông tin của CMC Cloud trong phần trình bày về rủi ro an ninh mạng trong ngành sản xuất của anh Nguyễn Quyết - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Quản lý Dự án ATTT.

Anh Nguyễn Quyết - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Quản lý Dự án ATTT gây ấn tượng tại buổi hội thảo

Buổi hội thảo thêm phần thú vị với phần trình bày ứng dụng thành công CMC Cloud cho giải pháp CRM của đối tác OMI Technology JSC. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp trực tiếp hưởng lợi từ giải pháp quản trị quan hệ khách hàng trên nền tảng số, anh Nguyễn Linh Nhân - Giám đốc Điều hành OMI Technology JSC đã nhấn mạnh về sự cần thiết của hệ thống CRM trên CMC Cloud.

“Giải pháp CRM - OMI Contact Center, ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Callbot AI, và công cụ tự động thiết lập kịch bản - OMI Flow của OMI Technology đều được phát triển trên hạ tầng CMC Cloud và mang lại hiệu quả vận hành trơn tru”, anh Nhân chia sẻ. Những thông tin thực tế này giúp các doanh nghiệp có thêm cơ sở để tự tin ứng dụng Cloud vào CRM nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Trong vòng 3 năm, CMC Telecom đặt mục tiêu liên kết thương hiệu với trải nghiệm khách hàng vượt trội. Điều này được nhìn nhận thông qua 3 giá trị cốt lõi: luôn đồng hành, thấu hiểu và tin tưởng. Đồng thời, CMC Telecom liên kết trải nghiệm khách hàng với chiến lược chuyển đổi số. Các hành động cụ thể như: nâng cấp hệ thống CRM, nâng cao nhận thức của nhân sự về trải nghiệm khách hàng và thay đổi mô hình kinh doanh… được CMC Telecom đặc biệt chú trọng.

Thúy Ngà