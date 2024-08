CMC Telecom là công ty thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC và là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài (TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top 2 Malaysia) với định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ toàn diện (Comprehensive Services Provider) về Dịch vụ Truyền dẫn và Internet, dịch vụ Trung tâm dữ liệu, dịch vụ Cloud, dịch vụ Managed Service và dịch vụ Security. CMC Cloud được xây dựng và vận hành trên hệ thống Data Center đạt chuẩn quốc tế Tier III của CMC Telecom, đảm bảo mức độ HA (High Availability) cao nhất. CMC Telecom cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt 2 chứng chỉ Uptime Tier III về Data Center. Ngoài ra, CMC Cloud còn đạt rất nhiều chứng chỉ, tiêu chuẩn về an toàn hệ thống đạt chuẩn quốc tế như: Tiêu chuẩn ISO 2700:2013; Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO/IEC 27001; Chứng chỉ ISO /IEC 27018:2014; Tiêu chuẩn PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard - Chuẩn bảo mật an ninh dữ liệu thẻ thanh toán); Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: www.cmctelecom.vn.