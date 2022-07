CMC Telecom khẳng định vị thế với giải thưởng quốc tế về data center

CMC Tân Thuận Data Center - Trung tâm dữ liệu Hiện đại và An toàn nhất Việt Nam

Năm 2021, CMC Telecom vinh dự nhận được đề cử giải thưởng “Trung tâm dữ liệu tốt nhất Việt Nam”. Đến nay với kinh nghiệm vận hành và tinh thần luôn luôn phát triển, Tân Thuận Data Center mới ra mắt của CMC Telecom là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được nhận giải thưởng “Trung tâm dữ liệu an toàn nhất Việt Nam 2022”.

Tân Thuận Data center của CMC Telecom là “Trung tâm dữ liệu an toàn nhất Việt Nam 2022” do IBM bình chọn. Tìm hiểu tại: https://intlbm.com/Awardlist-2022/#tab-158753

Sau quá trình đánh giá khắt khe, toàn diện, CMC Telecom đã chính thức được Ban giám khảo tạp chí IBM bình chọn với phiếu áp đảo cho giải thưởng “Trung tâm dữ liệu an toàn nhất Việt Nam 2022” cho Tân Thuận Data Center nhờ việc đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và vận hành như: TVRA, Chứng chỉ Uptime Tier III (TCDD & TCCF), tiêu chuẩn TIA 942, PCI DSS, ISO... cùng các hệ thống đặc thù bảo đảm an toàn như IG55, VESDA. Ngoài các tiêu chuẩn chứng chỉ quốc tế, CMC Telecom đã phải chứng minh về các khía cạnh chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 5 sao, tiêu chuẩn con người với đội ngũ chuyên gia có trình độ cao. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia của CMC Telecom còn có ông Lê Minh Hiếu - 1 trong 3 người ở Việt Nam sở hữu chứng chỉ CDCE (hay còn được gọi là “Tiến sĩ Data Center”).

Hiện tại, CMC Tân Thuận Data Center cũng là DC đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chứng chỉ TVRA (Threat, Vulnerability And Risk Assessment), chứng chỉ bảo mật và phòng chống rủi ro cao nhất cho DC hiện tại trên thế giới. Tiêu chuẩn TVRA là tiêu chuẩn khắt khe do Ngân hàng Nhà nước Singapore quy định cho các DC tại Singapore và được các DC cao cấp trong khu vực tham khảo và áp dụng. Song song đó, CMC Data Center Tân Thuận còn là DC đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc 2 chứng chỉ cao nhất của Uptime Institute về DC gồm TCDD (Tier Certification Design Documents ) và TCCF (Tier Certification Constructed Facility); đơn vị đầu tiên sở hữu chứng chỉ PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), chứng chỉ bảo mật thanh toán dành riêng cho lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tân Thuận Data Center - Trái tim chiến lược khối hạ tầng số CMC

Khối Hạ tầng số của Tập đoàn CMC ra đời từ sự dịch chuyển khối hạ tầng viễn thông bao gồm CMC Telecom và Netnam sang khối hạ tầng số, tập trung vào kết nối băng rộng, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh thông tin. Kết hợp với CMC Cyber Security, Khối Hạ tầng số CMC sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyển đổi số với hạ tầng hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế cao.

Tân Thuận Data Center nằm trong không gian sáng tạo CMC Creative Space với diện tích sàn sử dụng 10.000m2 và quy mô 1200 tủ rack, 1603m2 dành cho hệ thống điện, ắc quy và 287m2 dành cho hệ thống UPS, tải trọng sàn mỗi tầng lên đến 1500 kg/m2. Các tủ rack của DC Tân Thuận được thiết kế riêng biệt với công suất từ 5 -20kW, tổng công suất trên 12000 kW giúp đưa tính an toàn của thiết bị, hệ thống điện, đảm bảo cao cho các thiết bị CNTT vận hành tại DC. Đặc biệt hơn, hệ thống bảo mật 5 lớp theo tiêu chuẩn quốc tế bảo đảm mức độ an ninh luôn ở mức cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của khách hàng.

Ông Đinh Tuấn Trung, DCEO/ Giám đốc chi nhánh Miền Nam của CMC Telecom

DC Tân Thuận của CMC Telecom được xây dựng dựa trên triết lý “Bespoke DC”. Ông Đinh Tuấn Trung, DCEO/ Giám đốc chi nhánh Miền Nam chia sẻ: “Với hơn 15 năm kinh nghiệm phục vụ khối khách hàng khó tính là khối tài chính ngân hàng và các tập đoàn lớn, khi bắt đầu ý tưởng xây dựng DC Tân Thuận, bên cạnh tham vọng trở thành DC hiện đại và an toàn nhất Việt Nam, CMC Telecom hướng tới triết lý Bespoke DC, được thiết kế dành riêng cho từng khối khách hàng lớn, nhu cầu cao với những tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất về cả dịch vụ, vận hành và bảo mật”.

Là nhà cung cấp dịch vụ trung lập, CMC DC Tân Thuận có hạ tầng kết nối quốc tế như một Digital HUB của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Công suất tủ rack của DC Tân Thuận được thiết kế lên tới 20KW/Rack đáp ứng nhu cầu cao của khối khách hàng OTT, Cloud. CMC Telecom cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam kết nối trực tiếp tới các gã khổng lồ Cloud trên thế giới như AWS, Google và Azure.

Thúy Ngà