Giúp doanh nghiệp tăng tốc “lên mây” an toàn

Thực tế, khi chuyển đổi hạ tầng sang Cloud, các doanh nghiệp thường gặp nhiều sự cố mạng làm giảm hiệu quả kinh doanh. Thường xuyên nhất phải kể đến các vấn đề băng thông (bandwidth) như thiếu băng thông, tắc nghẽn do đứt cáp quang biển. Tiếp theo là vấn đề về độ trễ khi truyền dữ liệu (latency) tới Public Cloud không ổn định - lúc thấp, lúc cao do cơ chế đường truyền không được tối ưu định tuyến. Đặc biệt, nguy hiểm hơn là sự cố bảo mật do mã độc hoặc tấn công DDOS khiến dữ liệu doanh nghiệp bị rò rỉ và phát tán ra ngoài.

Với hơn 15 năm triển khai các dịch vụ - giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin cho nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước, CMC Telecom đánh giá cao tầm quan trọng của OCI FastConnenct về khả năng kết nối và bảo mật hiệu quả. Vì vậy, CMC Telecom đã hợp tác cùng Oracle và trở thành nhà mạng Việt Nam tiên phong cung cấp OCI FastConnect tại Việt Nam.

Khi sử dụng OCI FastConnect, các doanh nghiệp Việt sẽ được trải một mạng kết nối mở rộng, đáng tin cậy, đảm bảo băng thông đủ lớn và tuân thủ bảo mật.

Mô hình hoạt động của OCI FastConnect từ CMC Telecom cung cấp

Kết nối đám mây riêng biệt và chuyên dụng với OCI FastConnect

OCI FastConnect cung cấp kết nối đám mây riêng biệt và chuyên dụng giữa doanh nghiệp với hạ tầng đám mây của Oracle. Điều này đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh của từng doanh nghiệp với tùy chọn băng thông lên tới 10 Gbps, đồng thời cho phép doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp hoặc hạ cấp tốc độ cổng dựa trên nhu cầu thay đổi của mình.

OCI FastConnect nâng cao mức độ bảo mật và đảm bảo dữ liệu an toàn

OCI FastConnect cung cấp một đường dẫn xác định trước cho việc chuyển dữ liệu giữa hạ tầng khách hàng và đám mây Oracle. Do đó, dịch vụ này đảm bảo an ninh dữ liệu, tránh các vấn đề về độ trễ liên quan đến mạng công cộng và các thách thức thông thường như xung đột, gián đoạn, lỗ hổng bảo mật.

“Khách hàng có thể trải nghiệm hiệu suất tăng nhanh và bảo mật tối đa với OCI FastConnect”, địa diện CMC Telecom nhấn mạnh.

OCI FastConnect tích hợp các phương pháp công nghệ tiên tiến

OCI FastConnect tận dụng giao thức định tuyến BGP (Border Gateway Protocol) tiêu chuẩn ngành để quản lý việc trao đổi các tuyến đường kết nối giữa hạ tầng Oracle và mạng nội bộ khách hàng. Giao thức này cho phép hệ thống tự động chọn đường đi tốt nhất cho dữ liệu giữa hai mạng, dựa trên các thông tin về độ truyền thông, tải trọng mạng và các tiêu chí khác. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi thông qua đường đi tối ưu, giảm thiểu độ trễ và tăng cường hiệu suất mạng tổng thể.

CMC Telecom đưa OCI FastConnect về Việt Nam

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của CMC Telecom chia sẻ: “Để trở thành nhà cung cấp OCI FastConnect tiên phong tại Việt Nam, chúng tôi bắt buộc phải đảm bảo những tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, năng lực đội ngũ tư vấn và triển khai thông qua việc thực hiện đầy đủ các bài Kiểm tra về đo Layer 2, Layer 3, BGP, Auto switching…. Tại đây, CMC Telecom muốn tối ưu tối đa nguồn lực của khách hàng với đường truyền kết nối chuyên biệt, không những nhanh mà còn có độ ổn định cao”.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom

Với lợi thế và đặc quyền là nhà mạng tiên phong triển khai OCI FastConnect tại Việt Nam, CMC Telecom là một lựa chọn tin cậy để cung cấp dịch vụ kết nối tới đám mây Oracle cho các doanh nghiệp ngân hàng, tài chính, bán lẻ, sản xuất,..

Thông qua việc mở rộng lựa chọn kết nối đám mây cho khách hàng đang sử dụng Oracle Cloud, kết nối OCI FastConnect trực tiếp với Oracle sẽ giúp các doanh nghiệp đa dạng hoá hệ sinh thái, an tâm khi tận dụng lợi ích kì diệu của đám mây đem lại.

Với những lợi ích vượt trội từ OCI FastConnect, một lần nữa CMC Telecom khẳng định nỗ lực của mình trong việc thấu hiểu khách hàng khi cung cấp đa dạng các giải pháp toàn diện cho khách hàng từ hạ tầng cho tới đường truyền. Bên cạnh OCI FastConnect, Microsoft Azure Express Route, AWS Direct Connect và Google Cloud Interconnect cũng là những tùy chọn dịch vụ - giải pháp mà CMC Telecom mang đến cho khách hàng của mình.

Thúy Ngà