Sự kiện AWS Cloud Day Vietnam 2023 tổ chức sáng nay tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội đã thu hút hơn 1.000 chuyên gia công nghệ đến chia sẻ, cập nhật xu hướng điện toán đám mây cùng những tính năng và dịch vụ mới nhất của hãng AWS.

“Moving to AWS - Going with CMC”

Là đối tác cấp cao của AWS (Advanced Tier Services Partner), các chuyên gia điện toán đám mây của CMC Telecom đã có mặt tại khu triển lãm dành cho các đối tác của AWS, trực tiếp giải đáp cho doanh nghiệp về các dịch vụ Cloud mà CMC Telecom và AWS cung cấp.

Ông Werner Vogels - Giám đốc công nghệ Amazon ghé thăm gian hàng của CMC Telecom

Đóng góp vào bức tranh công nghệ mới năm nay, CMC Telecom lần đầu tiên giới thiệu 2 giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sử dụng Cloud là CMC SecureZone và CMC Cloud Management Platform (CMC CMP).

Ông Đặng Tuấn Thành - Phó Giám đốc Khối Công nghệ Điện toán Đa đám mây CMC Telecom cho biết: “Dịch chuyển lên Cloud là một quá trình phức tạp và đầy thách thức, đặc biệt đối với những khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và tuân thủ. Quản lý tài nguyên trên Cloud cũng là một tác vụ khó khăn và tiêu tốn nhiều thời gian, đòi hỏi những kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về vận hành. Với CMC SecureZone và CMC CMP, CMC Telecom mong muốn đơn giản hóa quy trình này và cung cấp cho khách hàng của mình một landing zone an toàn và tuân thủ. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào các mục tiêu kinh doanh cốt lõi của mình, đồng thời quản lý các tài nguyên cloud từ một dashboard duy nhất.”

Ông Đặng Tuấn Thành - Phó Giám đốc Khối Công nghệ Điện toán Đa đám mây CMC Telecom chia sẻ

“Các tính năng tự động triển khai, tự động khuyến nghị của 2 sản phẩm này sẽ khiến trải nghiệm trên mây của khách hàng đơn giản và an toàn hơn bao giờ hết” - ông Thành cho hay.

CMC SecureZone - Giải pháp thiết lập hạ tầng toàn diện cho hành trình “lên mây”

Theo chuyên gia CMC Telecom, trước khi đưa khối lượng công việc (workload) từ hệ thống lưu trữ dữ liệu tại chỗ (On-prem) lên Cloud, doanh nghiệp phải chuẩn bị một hạ tầng đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và an toàn trước đó. Do vậy bảo mật được coi là “job zero” - bước tiên quyết trước khi doanh nghiệp bắt đầu chuyển dịch lên Cloud.

CMC SecureZone là giải pháp được thiết kế để khởi tạo môi trường AWS Landing Zone an toàn và tuân thủ cho các khách hàng dịch chuyển lên AWS Cloud. Doanh nghiệp có thể “lên mây” nhanh chóng, triển khai các workload cũng như ứng dụng một cách an toàn, hiệu quả với các tùy chọn kiểm soát thông minh.

Lợi ích của giải pháp CMC SecureZone do CMC Telecom cung cấp

CMC Cloud Management Platform - Nền tảng quản lý đa đám mây “all in one”

CMC Cloud Management Platform (CMP) là nền tảng quản trị đa đám mây do CMC Telecom phát triển nhằm đơn giản hóa quá trình quản trị và tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng Cloud của khách hàng.

Với giao diện thân thiện, CMC CMP giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhiều Cloud trên 1 giao diện điều khiển duy nhất (dashboard). Bằng việc quản lý chi phí theo thời gian thực (real-time) và tính năng quét các lỗ hổng bảo mật theo các tiêu chuẩn trên thế giới, CMC CMP sẽ tự động đưa ra khuyến nghị để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu năng. Đây là tính năng khác biệt lớn nhất của CMC CMP so với các nền tảng quản lý Cloud khác trên thị trường.

Mô hình quản lý đa đám mây CMC Cloud Management Platform của CMC Telecom

Thúy Ngà