CMC Telecom sở hữu Data Center đạt 2 chứng chỉ Uptime Tier III

Như vậy, Tân Thuận Data Center sở hữu 2 chứng chỉ cao cấp bậc nhất về hiện đại và an toàn trong việc triển khai trung tâm dữ liệu. Với 2 chứng chỉ này, Tân Thuận Data Center là DC đầu tiên tại Việt Nam sở hữu trọn bộ chứng chỉ Tier III cao cấp hàng đầu thế giới của Uptime. Đây cũng là DC đầu tiên tại Việt Nam với số lượng bài test đạt con số cao nhất của chứng chỉ: 115 bài, đạt đủ chuẩn cho việc kiểm tra chứng chỉ Uptime Tier IV. Điều này càng khẳng định chắc chắn về sự hiện đại và an toàn hàng đầu của CMC Telecom trong việc triển khai trung tâm dữ liệu.

Uptime Institute công bố Tân Thuận Datacenter sở hữu trọn bộ chứng chỉ cao cấp Tier III

Với các bài kiểm tra thực tế và tuyên bố của Uptime Institute, Tân Thuận Data Center của CMC Telecom đang có tiềm năng lớn để trở thành Trung Tâm Dữ liệu tại Việt Nam sẵn sàng cho tiêu chuẩn Tier IV.

Tân Thuận Data Center - Trung tâm dữ liệu an toàn và hiện đại hàng đầu Việt Nam

Nằm trong tổ hợp CMC Creative Space của Tập đoàn Công nghệ CMC đặt tại khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Tân Thuận Data Center có diện tích sàn sử dụng 5.000m² và 3.110 m² dành cho thiết bị CNTT (white space) với quy mô 1.200 tủ rack, 1.603m² dành cho hệ thống điện, ắc quy và 287m² dành cho hệ thống UPS. Ngoài ra, tải trọng sàn mỗi tầng lên đến 1.500 kg/m², đưa Tân Thuận Data Center thành DC tiêu chuẩn quốc tế.

Các tủ rack của DC Tân Thuận có công suất thiết kế 5-20kW/rack, Data Center có 1.200 rack với tổng công suất là 12000kW giúp đưa tính an toàn của thiết bị, hệ thống điện, đảm bảo cao cho các thiết bị CNTT vận hành tại DC.

Ngoài ra DC Tân Thuận còn đang là DC đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chứng chỉ TVRA (Threat, Vulnerability And Risk Assessment), bảo đảm được các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật cao hàng đầu hiện tại trên thế giới về Trung Tâm Dữ Liệu. Đồng thời, CMC Telecom là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chứng chỉ PCI DSS, chứng chỉ bảo mật giao dịch thẻ đặc thù dành cho ngành tài chính ngân hàng. Với số lượng công nghệ và tiêu chuẩn sở hữu, DC Tân Thuận đang tự khẳng định là trung tâm dữ liệu quốc tế.

Tân Thuận Data Center là trung tâm dữ liệu hiện đại và an toàn bậc nhất Việt Nam

DC Tân Thuận với triết lý Bespoke DC

Ông Đinh Tuấn Trung, DCEO/ Giám đốc chi nhánh miền Nam chia sẻ: “Khi bắt đầu ý tưởng xây dựng Data Center Tân Thuận, bên cạnh tham vọng trở thành DC hiện đại và an toàn bậc nhất Việt Nam, CMC Telecom hướng tới triết lý Bespoke DC, được thiết kế dành riêng cho từng khối khách hàng lớn, nhu cầu cao với những tiêu chuẩn khắt khe nhất về cả dịch vụ, vận hành và bảo mật”.

Các khách hàng mà DC Tân Thuận nhắm tới là các tổ chức tài chính, ngân hàng cần những giao dịch bảo mật cao, an toàn và tin cậy. Đó là lý do tại sao DC Tân Thuận có đầy đủ chứng chỉ quan trọng như PCI DSS, TVRA, ISO 27001… DC Tân Thuận cũng được thiết kế để phục vụ các khách hàng OTT lớn trong nước và quốc tế với công suất rack cao lên tới 20kW/rack đồng thời được bảo mật camera an ninh 24/7/365 không có điểm mù. Bên cạnh đó, DC Tân Thuận hướng tới các doanh nghiệp đang trong hành trình chuyển đổi số với nền tảng là Cloud và Multi Cloud. CMC Telecom cũng là đơn vị đầu tiên có chứng chỉ ISO 27017, 27018 là chứng chỉ dành riêng cho hạ tầng Cloud.

Ông Đinh Tuấn Trung, DCEO/ Giám đốc chi nhánh miền Nam của CMC Telecom

“Được thiết kế với các yêu cầu khắt khe cho một “Bespoke DC for you” Tân Thuận DC sẵn sàng hỗ trợ đa dạng nhu cầu cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí tốt hơn, giảm thiểu rủi ro và an tâm đầu tư hạ tầng” ông Đinh Tuấn Trung chia sẻ.

Hiện tại, CMC Telecom đang sở hữu hệ sinh thái gồm 3 Data Center: Data Center CMC Tower (Hà Nội), Data Center SHTP (TP.HCM), Data Center Tân Thuận (TP.HCM). Các Data Center của CMC Telecom đều được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về trung tâm dữ liệu và được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật được đào tạo bài bản với các chứng chỉ quốc tế như CDCE, CDCS, CDCP, CDFOM...

Thúy Ngà