CMC TS tăng trưởng doanh thu 20%

Mới đây, Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 3 năm hợp nhất. Công ty cũng khai trương hai văn phòng mới tại CMC Tower - Hà Nội và CMC Creative Space - TP.HCM.

CMC TS kỷ niệm 3 năm hợp nhất và khai trương văn phòng mới tại Toà nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội

Những dấu ấn đậm nét

CMC TS (thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC) được hợp nhất vào ngày 11/4/2019 từ 3 mảng kinh doanh: Tích hợp hệ thống, Giải pháp phần mềm và An ninh an toàn thông tin. CMC TS kiên định với mục tiêu là doanh nghiệp dẫn đầu về tư vấn và triển khai chuyển đổi số tại Việt Nam.

CMC TS đã đồng hành chuyển đổi số cùng hàng trăm tập đoàn, tổ chức hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực như Chính phủ, Sản xuất, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Bán lẻ, Y tế, Bất động sản,… Trong đó tiêu biểu là các dự án: Tư vấn chuyển đổi số cho Tập đoàn Hoà Phát; Triển khai Microsoft 365 cho các ngân hàng lớn như Techcombank, ABBank; Triển khai chuyển đổi số nhà máy cho Tập đoàn Polyco; Dự án hệ thống thông tin đất đai GIS cho một tỉnh tại khu vực phía Nam; Triển khai dự án Azure lớn nhất Việt Nam cho một Tập đoàn đa ngành,…

CMC TS cũng là đối tác cao cấp tại thị trường Việt Nam của hơn 150 hãng công nghệ lớn toàn cầu, trong đó có Microsoft, Dell Technologies, Oracle, HPE, IBM, Cisco,…

CMC TS được các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh là Top 10 Nhà cung cấp giải pháp Microsoft Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2021 (CIO Outlook), Top 10 Doanh nghiệp tư vấn và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương 2019 (CIO Advisor), Lãnh đạo Chiến lược cạnh tranh ngành Dịch vụ Quản lý an ninh an toàn thông tin Việt Nam năm 2021 (Frost & Sullivan). C-Contract do CMC TS nghiên cứu phát triển là Giải pháp Hợp đồng điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông vinh danh nằm trong Top 10 Giải pháp số xuất sắc Make in Vietnam 2021.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC (phải) và ông Hồ Thanh Tùng - TGĐ Tập đoàn CMC/TGĐ CMC TS

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC chia sẻ: “Chứng kiến sự thay đổi của CMC TS sau 3 năm hợp nhất, tôi thực sự ấn tượng với kết quả kinh doanh của CMC TS năm 2021 đặc biệt trong bối cảnh đại dịch. CMC TS luôn được xác định là một trong những khối trụ cột của Tập đoàn CMC. Tôi chúc CMC TS luôn giữ tinh thần tươi mới, tinh thần khởi nghiệp để đạt được mục tiêu chiến lược của Công ty và của Tập đoàn”.

CMC TS đặt mục tiêu vào năm 2025 đạt mốc doanh thu 10 nghìn tỷ đồng và quy mô nhân sự 3000 người. Công ty tập trung vào các 7 mảng giải pháp (7 big moves) gồm: Chuyển đổi số, Điện toán đám mây, Bảo mật, Thành phố thông minh, Sản xuất thông minh, Ngân hàng và Tài chính số, Giải pháp Made by CMC.

Khai trương văn phòng mới, tạo ra trải nghiệm khác biệt

Văn phòng mới của CMC TS tại Hà Nội thiết kế theo phong cách mở, tạo điều kiện cho nhân viên dễ dàng kết nối, cộng tác

Trong Lễ kỷ niệm 3 năm, CMC TS đã khai trương văn phòng mới tại tầng 14 và 16, Toà nhà CMC, phố Duy Tân, Hà Nội. Với quy mô hai mặt sàn, tổng diện tích hơn 2000m2 cùng cơ sở vật chất hiện đại, văn phòng mới của CMC TS được thiết kế theo phong cách mở.

Văn phòng tạo điều kiện tốt nhất cho các bộ phận và nhân viên kết nối, cộng tác dễ dàng, thích ứng với mô hình làm việc trong trạng thái bình thường mới. Trung tâm của văn phòng là khu vực sảnh chính - nơi diễn ra các hoạt động gắn kết, thúc đẩy sáng tạo của CMC TS.

Ông Phạm Ngọc Bắc - Phó Tổng Giám đốc CMC TS chia sẻ: “CMC TS muốn tạo ra trải nghiệm làm việc khác biệt cho nhân viên, từ đó phát triển văn hóa doanh nghiệp cũng như thu hút và giữ chân nhân tài. Ban lãnh đạo công ty mong muốn mỗi nhân viên đều có sự thoải mái, vui vẻ và sáng tạo khi đi làm, từ đó mỗi người sẽ gắn bó và cống hiến lâu dài cho sự phát triển của công ty”.

Văn phòng mới của CMC TS ứng dụng các giải pháp công nghệ Made by CMC như giải pháp nhận diện khuôn mặt thông minh theo công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ cho quá trình kiểm soát ra vào, thân nhiệt. Hệ thống này cũng tích hợp cùng hệ thống quản lý nhân sự, chấm công của công ty.

Trước đó, vào tháng 3/2022, CMC TS đã khai trương văn phòng làm việc mới của CMC TSSG tại “Không gian sáng tạo” CMC Creative Space, toạ lạc Khu Công nghệ cao Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM.

CMC Creative Space có tổng diện tích 13,133m2 với quy hoạch kiến trúc bao gồm 1 tòa nhà trung tâm dữ liệu (Data center building) ở giữa và 2 tòa nhà văn phòng (Office building) hai bên, kết hợp các công trình phụ như canteen, sân thể thao, khu ăn ngoài trời… CMC Creative Space sẽ là một văn phòng sáng tạo lý tưởng cũng như có nhiều không gian để nhân viên CMC làm việc và nghiên cứu.

Văn phòng làm việc của CMC TSSG tại “không gian sáng tạo" CMC Creative Space, Khu Công nghệ cao Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

Thúy Ngà