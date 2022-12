CMC vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022

Top 50 là Bảng Xếp hạng giá trị và uy tín thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Văn Trung, Tổng Giám đốc CMC TSSG, đại diện cho Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải thưởng “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”

Hội đồng Khảo sát của dự án Top 50 luôn duy trì 3 tiêu chí để chọn doanh nghiệp vào vòng khảo sát gồm: Đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; Doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở lên; Lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 25 tỷ đồng. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu quả nhất.

Đại diện CMC khẳng định, được vinh danh tại "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022" là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của CMC, cũng như sự tin tưởng, đồng hành của cổ đông, khách hàng và đối tác.

Tập đoàn Công nghệ CMC công bố kết quả 6 tháng đầu năm tài chính 2022 tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tài chính 2022 (tính đến ngày 30/9/2022) đạt 101% kế hoạch, lợi nhuận tăng 29% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm tài chính doanh thu thuần đạt 3.887 tỷ đồng, vượt 35 % so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 256 tỷ, tăng trưởng 29 % so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 147% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành CMC khẳng định, "Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022, các lĩnh vực kinh doanh của CMC đều có những bước tiến vững chắc mặc dù thị trường trong nước hết sức khó khăn. Chúng tôi vẫn đạt được tăng trưởng cao, nhiều sản phẩm dịch vụ số dẫn đầu thị trường, được khách hàng trong nước, quốc tế đánh giá cao và được vinh danh các giải thưởng danh giá. Đến nay, CMC có gần 6000 nhân sự chất lượng cao và số lượng nhân sự vẫn đang tiếp tục tăng trưởng mạnh".

Giai đoạn 2021-2025, CMC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đẳng cấp quốc tế với doanh thu tỷ đô và quy mô hơn 10.000 nhân sự. CMC sẽ kiên định với hướng đi là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, giúp doanh nghiệp và tổ chức trong nước số hóa thành công, góp phần định hình thị trường dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và SaaS (phần mềm dịch vụ) mới và nằm trong top đầu thị trường an ninh mạng.

Thúy Ngà