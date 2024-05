Sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở Mahoba, Uttar Pradesh (Ấn Độ). Đám cưới của cô dâu Gayatri Harprasad và chú rể Brajkishore Prajapati đang diễn ra thì bất ngờ bị phá hỏng.

Khi cô dâu Gayatri chuẩn bị đội vòng hoa cho chú rể thì cô nghe thấy tiếng than khóc rất to. Cô gái có tên Santoshi, tự giới thiệu là bạn gái cũ của chú rể, bất ngờ xuất hiện và than khóc.

Trong cơn tức giận, cô gái lao tới, đánh cô dâu đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cuộc ẩu đả, lộn xộn diễn ra trong vài phút, mặc cho chú rể ngơ ngác rồi tìm cách căn ngăn.

Cả 2 cô gái đều không chịu lùi bước, liên tục tấn công nhau trong nền nhạc đám cưới ở hội trường.

Cô dâu Gayatri tức giận, rời khỏi đám cưới và gọi cảnh sát đến can thiệp.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt ở địa điểm tổ chức đám cưới để giải quyết vụ việc. Họ trấn an các bên liên quan và yêu cầu ra kể rõ sự việc.

Cô dâu quyết định huỷ hôn, yêu cầu phía nhà trai thanh toán toàn bộ chi phí đám cưới, ước tính khoảng 12.004 USD (hơn 305 triệu đồng). Cô cũng tố gia đình chú rể lừa dối, không tiết lộ thông tin về bạn gái cũ của anh.

Chú rể can ngăn bạn gái cũ và cô dâu ẩu đả trong đám cưới. Ảnh: News18

Trong khi đó, bạn gái cũ vẫn kiên định ở lại bên cạnh chú rể, không chịu rời đi. Cô khẳng định đã kết hôn với anh được 4 năm.

Cô cho biết hai người quen nhau thông qua họ hàng. Họ yêu nhau và làm đám cưới. Nhưng rồi một ngày, chồng cô đột ngột rời đi. Khi biết thông tin anh sắp làm đám cưới với Gayatri, cô lập tức lên đường dù địa điểm cưới cách nhà cô khoảng 80km.

Về phía chú rể Brajkishore, anh phủ nhận những lời khai của bạn gái cũ. Anh chỉ mới nói chuyện với cô qua điện thoại. Người dân cùng làng với anh cũng cho rằng không có mối quan hệ tình cảm giữa anh và cô gái tên Santoshi.

Trước đó, vụ việc chú rể ở Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh huỷ hôn gây xôn xao. Bố mẹ cô dâu chuẩn bị chiếc xe ô tô Maruti Suzuki WagonR làm của hồi môn cho con gái, nhưng chú rể không hài lòng. Anh đòi một chiếc xe Hyundai Creta nhưng nhà gái không đủ tiền để đáp ứng yêu cầu.