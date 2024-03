Jenny Nguyễn, 43 tuổi, là người sáng lập và chủ sở hữu của The Sports Bra (quán bar - thể thao) ở Portland, Oregon, Mỹ.

Trước năm 2022, The Sports Bra của Jenny Nguyễn, một quán bar - thể thao bình thường, không có gì đặc sắc và khác biệt so với những quán khác cùng loại hình kinh doanh, gặp không ít khó khăn. Đứng trước nguy cơ phải đóng cửa quán bar, Jenny Nguyễn nghĩ rằng cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình.

Nhận thức được rằng, so với các quán bar - thể thao khác, quán của cô không có lợi thế, vì vậy muốn nhận được sự chú ý cần phải có điều gì đó khác biệt.

Sau một thời gian dài “lê la” tại các quán bar - thể thao khác, Jenny Nguyễn nhận thấy không có quán nào chiếu các môn thể thao, các trận đấu do vận động viên nữ chơi. Điều này đã đưa cô đến ý tưởng kinh doanh chưa ở đâu có, đó là cải tạo The Sports Bra thành không gian ưu tiên cho nữ giới. Tức là tại quán bar của cô, trên TV chỉ chiếu các trận đấu do các vận động viên và cầu thủ nữ tham gia.

Khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng này, có nhiều người ngăn cản Jenny Nguyễn, cho rằng làm như vậy không những có nguy cơ không thu hút được khách nữ, mà còn có thể mất lượng khách nam.

Tuy nhiên, phương châm của cô là “bạn có thể thất bại và học hỏi từ những thất bại đó, nhưng nếu không làm, chắc chắc bạn sẽ không thành công”.

Sports Bra khai trương vào tháng 4/2022, đã thu hút được khách hàng bằng cách chỉ phát các môn thể thao dành cho nữ trên TV.

Cô đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch, đầu tư hết số tiền tiết kiệm cũng như đi vay mượn để cải tạo quán bar và quảng cáo.

Ban đầu, để khách biết đến mình, Jenny Nguyễn đầu tư rất nhiều cho việc quảng cáo, từ phát tờ rơi, mạng xã hội đến trên phương tiện truyền thông. Để thu hút khách, cô đưa ra những món quà hấp dẫn và giá trị cho khách đến trải nghiệm. Chính điều này đã làm cho mọi người tò mò và tìm đến The Sports Bra.

Dần dần, không những Jenny Nguyễn thu hút được lượng lớn khách nữ, mà không ít khách nam cũng tìm đến quán. Họ cho rằng The Sports Bra có dịch vụ tốt, không gian quán bar ấn tượng, giá cả phù hợp. Những môn thể thao dành cho nữ mà quán bar hướng đến thực chất là những trận đấu của các vận động viên nữ và nam giới cũng có thể xem được.

Quán bar của Jenny Nguyễn dần có nguồn khách ổn định và ngày càng tăng. Tính từ tháng 6/2023 đến đầu tháng 3/2024, quán đạt được doanh thu hơn 1 triệu USD.

Nhờ sự kiên trì, nỗ lực, dám nghĩ dám làm, cô gái nhỏ này đã đạt được thành công ngoài sự kỳ vọng của chính bản thân mình.

