Cô gái tử vong trong phòng trọ, nghi bị bạn trai đánh

Công an TP Thuận An chiều nay (28/8) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một cô gái tử vong với nhiều vết thương trong phòng trọ.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: T.H

Nạn nhân tử vong là chị L.T.M.K (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người bạn trai của chị K hốt hoảng chạy ra khỏi phòng trọ trên đường D6 (KDC Thạnh Bình, phường An Thạnh, TP Thuận An) tri hô, báo tin bạn gái ở chung phòng đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ. Cơ quan công an cũng tiến hành tạm giữ đối với thanh niên này để lấy lời khai.

Làm việc với công an, nam thanh niên cho biết, vào tối qua có xảy ra mâu thuẫn với bạn gái, sau đó người này có đánh vào cơ thể nạn nhân nhưng sau đó cả hai đi ngủ bình thường, đến sáng thì phát hiện bạn gái tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, chảy máu mũi, có tác động ngoại lực.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.