Cô gái tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.HCM, lời khai của nghi can phóng hỏa

Thông tin từ Công an quận 12, TP.HCM cho hay, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM để lấy lời khai nghi can Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau), để làm rõ vụ đốt nhà làm một người chết và một người bị thương xảy ra trong sáng 8/12 tại địa bàn.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: L.A

Như đã thông tin, khoảng 3h38 rạng sáng 8/12 xảy ra vụ cháy tại căn nhà 4 tầng, nằm trên đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Người dân ứng cứu và gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường thì mới dập tắt được ngọn lửa, giải cứu những người bên trong ra ngoài.

Hậu quả vụ cháy, chị D.T.H (23 tuổi, quê Bình Phước) tử vong. Còn anh Đ.T.X (30 tuổi) bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Qua khám nghiệm hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an xác định đây là vụ phóng hoà đốt nhà có chủ đích. Công an đã xác định Trần Dương Tú là nghi can gây án nên bắt giữ để điều tra.

Tú khai, trước đây có mối quan hệ tình cảm nam nữ với chị D.T.H. Căn nhà trọ là hiện trường vụ cháy, trước đây hai người thuê để chung sống với nhau.

Tuy nhiên, khoảng 10 ngày trước, hai người phát sinh mâu thuẫn. Tú dọn đi nơi khác, còn chị H vẫn ở lại nhà trọ trên.

Sau đó, vài ngày gần đây có một người thanh niên khác, là nạn nhân Đ.T.X đến sống cùng chị H.

Trong tối 7/12 đến rạng sáng 8/12 chị H đi ra ngoài. Tú đã mua xăng mang đến, ẩn nấp xung quanh để chờ chị H về nhằm phóng hỏa trả thù tình.

Khi chị H vừa về, Tú đã đổ xăng và phóng hỏa. Hậu quả là chị H. tử vong, anh X. bị bỏng nặng.