Ra mắt vào năm 1996, Twister (Lốc xoáy tử thần) được coi là một trong những bom tấn hay nhất thế kỷ 20 về chủ đề thảm họa. Phim xoay quanh Jo, một nhà nghiên cứu với niềm đam mê bất tận dành cho thiên nhiên - đặc biệt là các cơn lốc. Cô quyết định đến Oklahoma, đối đầu với cơn thịnh nộ của tự nhiên để thử nghiệm thiết bị mới có khả năng đo đạc sức mạnh của các cơn cuồng phong.

Ở thời điểm ra mắt, Twister gây sốt với kỹ xảo cực ấn tượng, mang về 2 đề cử Oscar năm 1997 cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc và Âm thanh xuất sắc.

Năm 2024, gần 3 thập kỷ, Twister trở lại màn ảnh nhưng lần này là “số nhiều”. Twisters (Lốc xoáy tử thần) có thể coi là một phần phim kế nhiệm tác phẩm đình đám năm 1996 với cùng chủ đề về những nhà săn bão, có niềm đam mê cháy bỏng với những cơn lốc xoáy cuồng phong. Tuy nhiên, không chỉ một, Twisters sẽ mang đến rất nhiều cơn lốc với sức mạnh hủy diệt trong phần phim 2024.

Phim được đầu tư 200 triệu USD - một trong những con số "khủng" nhất điện ảnh thế giới năm nay. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn từng nhận đề cử Oscar Lee Isaac Chung (Minari - Khát vọng đổi đời) cùng dàn sao trẻ sáng giá Daisy Edgar-Jones (Where the Crawdads Sing), Glen Powell (Top Gun: Maverick) và Anthony Ramos (Transformers: Rise of the Beasts), Lốc xoáy tử thần là bom tấn chủ đề thảm họa đích thực được dự đoán sẽ "thổi bay" phòng vé toàn cầu vào tháng 7 này.

Lốc xoáy tử thần ra rạp Việt từ 12/7 với các định dạng 2D, IMAX 2D, ScreenX, 4DX. Phim công chiếu sớm hơn dự kiến trước đó 1 tuần, đồng nghĩa với việc khán giả Việt Nam được xem Lốc xoáy tử thần sớm hơn 1 tuần so với khán giả Mỹ.

