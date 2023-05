Một cảnh trong phim 'How To Have Sex' (Làm tình như thế nào).

Cannes luôn là liên hoan phim giới thiệu những tác phẩm xuất sắc nhất với phong cách riêng biệt và nhãn quan độc đáo của các nhà làm phim. Ngoài Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất ở hạng mục Un Certain Regard cũng được chú ý bởi đây thường là những bộ phim có thử nghiệm táo bạo.

Và How To Have Sex (Làm tình như thế nào) gây chú ý ngay khi tranh giải tại Cannes từ tựa đề gây sốc, đề cập trực diện tới vấn đề tình dục.

Đây là tác phẩm đầu tay của Molly Manning Walker. Khi lên bục nhận giải, nữ đạo diễn người Anh có vẻ ngoài cá tính này thậm chí còn ăn mặc đơn giản với quần cộc áo pull thay vì lễ phục cho hợp sự kiện trang trọng. Vì chuyến bay đến chậm nên Molly Manning Walker đi thẳng tới nơi nhận giải mà chưa kịp thay đồ. Sự xuất hiện của cô cũng gây bất ngờ và ấn tượng như chính How To Have Sex.

Phim có độ dài chưa đầy 100 phút, theo chân 3 cô gái 16 tuổi đi nghỉ ở Hy Lạp. Một cô gái còn trinh có kế hoạch sẽ ngủ với một chàng trai ngay khi kỳ nghỉ kết thúc giống như hai người bạn còn lại. Cuối cùng cô bị mất cái ngàn vàng với một chàng trai trên bãi biển theo cách không mong muốn nhất.

How To Have Sex khai thác những lần vui chơi hết mình, uống say khướt của các cô gái... và cả những áp lực phải làm tình của người trẻ, phơi bày cuộc sống giới trẻ Anh hiện tại. Tác phẩm được dựng lên với góc nhìn táo bạo về một đề tài vốn được cho là nhạy cảm, khó làm.

Molly Manning Walker chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng đã kết nối với các bạn học thời trung học và hồi tưởng lại những chuyện mà đám con gái từng làm khi sắp tốt nghiệp. Cô muốn viết một kịch bản cho thấy áp lực phải làm tình của những người trẻ. Tuy vậy, nữ đạo diễn không muốn phán xét bất cứ ai mà chỉ đơn giản muốn ghi lại quãng thời gian chứa đựng cả điều tuyệt vời lẫn tồi tệ nhất trong cuộc đời mỗi người.

Đoàn làm phim ghi hình ở Hy Lạp. Mọi người sống cùng khách sạn, tận hưởng quãng thời gian làm phim như một kỳ nghỉ vui vẻ và thân thiết trong gia đình. Molly Manning Walker muốn tạo ra một không khí tuyệt vời giúp họ có thể sáng tạo tốt nhất, thay vì bị chi phối bởi kịch bản. Nữ đạo diễn khen ngợi cả 6 diễn viên đều vô cùng tài năng. Cô muốn họ sống thật với nhân vật để cho ra những thước phim chân thực và sâu sắc nhất.

Molly Manning Walker hy vọng thông qua How To Have Sex, mọi người sẽ bắt đầu thảo luận về áp lực của nữ giới và cách làm thế nào dạy những người trẻ trưởng thành quan hệ tình dục.

Với sự táo bạo về nội dung và cách thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh, How To Have Sex đã nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình ngay từ lúc chưa nhận giải. Tờ The Guardian nhận xét How to Have Sex tràn đầy năng lượng. The Hollywood Reporter đánh giá bộ phim thực sự là "viên ngọc ẩn" ở Cannes năm nay. Indiewire cho rằng tác phẩm đầu tay của Molly Manning Walker được làm "quá thông minh".

