Trần Anh Hùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Đạo diễn Phan Đăng Di từng tham dự các LHP lớn trên thế giới như Berlin, Cannes... với Bi, Đừng sợ!, Cha và con và... Trong đó, phim Cha và con và... được đề cử giải Gấu Vàng tại LHP Berlin 2015, còn Bi, Đừng sợ! thắng giải Kịch bản tại hạng mục Tuần lễ phê bình LHP Cannes 2010. Năm 2013, Phan Đăng Di sáng lập sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên Gặp gỡ mùa thu nơi Trần Anh Hùng thường xuyên đứng lớp đạo diễn.

Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023. Ảnh: AFP.

Nghe tin Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023, Phan Đăng Di chia sẻ với VietNamNet không bất ngờ về giải thưởng này .

“Từ quan điểm của một đạo diễn, tôi thấy anh Hùng có phong cách cá nhân rõ rệt và quan điểm về điện ảnh vững chắc. Tôi thấy tinh thần, sự quả quyết đó qua các tác phẩm, bài giảng ở Gặp gỡ mùa thu.

Một giải thưởng sẽ khiến ta phấn khích nhưng ngay cả khi không có giải thưởng này, Trần Anh Hùng đã là một đạo diễn xuất sắc. Tất nhiên, giải thưởng là động lực và sự động viên lớn cho nhiều nhà làm phim trẻ Việt Nam. Và tôi đoán, giải thưởng sẽ giúp anh khởi động những dự án mới thênh thang hơn", đạo diễn Phan Đăng Di nhận xét.

Phạm Thiên An phát biểu bằng tiếng Việt khi nhận giải ở Cannes

Tuy nhiên, điều khiến Phan Đăng Di xúc động nhất lại là khoảnh khắc đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải Camera Vàng cho Phim đầu tay xuất sắc nhất.

"Đó là khoảnh khắc một người trẻ bước lên nhận giải mà anh Hùng đã nhận 30 năm trước. Điều này khiến tôi nghĩ, cuối cùng điện ảnh Việt Nam đã được vinh danh xứng đáng ở một nơi quan trọng nhất. Đó chính là dấu mốc cho điện ảnh Việt Nam và là con đường duy nhất giúp khẳng định vị thế và tiếng nói của điện ảnh Việt Nam trong thời điểm hiện tại", Phan Đăng Di bày tỏ.

Chiến thắng của đạo diễn sinh năm 1989 Phạm Thiên Ân ở Cannes khiến Phan Đăng Di xúc động.

Là người đầu tiên nhận giải ở Cannes, Phạm Thiên Ân tự tin phát biểu nhận giải bằng tiếng mẹ đẻ khiến khán giả Việt Nam tự hào. Trong khi đó, Trần Anh Hùng diện đồ đen đơn giản bước trên sân khấu LHP danh giá nhất thế giới nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp.

Trần Anh Hùng cảm ơn ban giám khảo, nhà sản xuất phim cùng hai diễn viên chính Benoît Magimel, Juliette Binoche. Đạo diễn đặc biệt dành lời cảm ơn cho vợ anh - Trần Nữ Yên Khê - đang ngồi dưới khán phòng.

"Cảm ơn người phụ nữ quan trọng. Cảm ơn em yêu, "người đầu bếp" không thể thiếu trong sự nghiệp của anh", Trần Anh Hùng nói.

Không chỉ là người phụ nữ Trần Anh Hùng yêu thương, Trần Nữ Yên Khê còn là nàng thơ của anh. Trong số 9 phim Trần Anh Hùng đạo diễn, chị góp mặt tới 5 phim, gồm: Mùa hè chiều thẳng đứng, Xích lô, Mùi đu đủ xanh, Éternité (Vĩnh cửu) và I Come with the Rain (Và anh đến trong cơn mưa).

Trần Nữ Yên Khê cùng các con xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim 'La passion de Dodin Bouffant' của Trần Anh Hùng.

Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất ngay lần đầu có phim tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes. Phim La passion de Dodin Bouffant thoại hoàn toàn bằng tiếng Pháp, bối cảnh và văn hóa Pháp. Đó là "bộ phim bày tỏ tình yêu của tôi với nước Pháp" như Trần Anh Hùng chia sẻ sau buổi ra mắt với tràng pháo tay kéo dài gần 7 phút.

Phim xoay quanh mối quan hệ 20 năm giữa chuyên gia ẩm thực Dodin Bouffant (Benoît Magimel) và đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche). Họ tạo nên những món ăn khiến nhiều đầu bếp lừng lẫy thế giới phải dè chừng. Trong hành trình chia sẻ đam mê ẩm thực ấy, Dodin Bouffant và Eugénie tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Chiến thắng đã gọi tên Trần Anh Hùng dù La passion de Dodin Bouffant phải cạnh tranh với 19 phim cùng rất nhiều đạo diễn hàng đầu thế giới như: Wes Anderson (phim Asteroid City), Kore-eda Hirokazu (Monster), Ken Loach (The Old Oak)... Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã nhận cơn mưa lời khen của giới phê bình bởi sự tinh tế trong từng khung hình.

Tờ Indiewire nhận xét trong phim La passion de Dodin Bouffant, Trần Anh Hùng giống như người pha nước chấm thượng hạng và rất biết thêm nếm hay bớt đi gia vị để tạo nên món ăn lay động giác quan của người thưởng thức dù trông có vẻ đơn giản. Nhiều phân cảnh không có thoại như thôi miên người xem.

Đạo diễn Trần Anh Hùng (giữa) và hai diễn viên chính Juliette Binoche, Benoit Magimel - Ảnh: REUTERS.

Đây có thể nói là chiến thắng lịch sử của một nhà làm phim đến từ Việt Nam tại Cannes. Nhưng thực ra, Cannes không còn xa lạ với cái tên Trần Anh Hùng. 30 năm trước, ở tuổi 31, anh đã thắng giải Camera Vàng cho phim đầu tay Mùi đu đủ xanh có Trần Nữ Yên Khê đóng chính.

Năm 2000, Mùa hè chiều thẳng đứng được đề cử giải Certain Regard Award ở Cannes nhưng phải đợi tới 23 năm sau, Trần Anh Hùng mới chạm tay vào giải thưởng danh giá dành cho một nhà làm phim tại LHP Cannes.

Sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, kể từ phim ngắn đầu tiên Người thiếu phụ Nam Xương ra mắt, Trần Anh Hùng làm chưa đầy 10 phim trong hơn 30 năm. Tuy vậy, với phong cách làm phim riêng biệt, cùng tiếng vang tại các LHP lớn trên thế giới, Trần Anh Hùng là một trong những đạo diễn Việt Nam được biết tới nhiều nhất.

Khi tới Đà Nẵng làm Chủ tịch Ban giám khảo LHP Châu Á mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Moon So-ri (từng thắng giải và làm giám khảo ở LHP Venice) cũng nhắc tới đạo diễn Trần Anh Hùng như một trong những tên tuổi đến từ Việt Nam mà chị biết và có dịp gặp ở Việt Nam và Pháp.

Ảnh & Video: LHP Cannes