Là chuỗi sự kiện thường niên về CNTT và công nghệ mở, hội nghị thượng đỉnh về CNTT và nguồn mở châu Á - FOSSASIA Summit được tổ chức lần đầu tiên năm 2009 tại TP.HCM. Sau 14 năm diễn ra tại nhiều quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Trung Quốc, năm nay chuỗi sự kiện này quay trở lại Việt Nam, do FOSSASIA - tổ chức hỗ trợ các nhà phát triển và nhà hoạch định về công nghệ nguồn mở, phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức.

Hội thảo và triển lãm FOSSASIA là sự kiện thường niên dành cho các chuyên gia, nhà phát triển, công ty và nhà nghiên cứu, đã được duy trì trong gần 15 năm.

Theo bà Đặng Hồng Phúc, nhà sáng lập FOSSASIA, Ban tổ chức kỳ vọng FOSSASIA Summit 2024 sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận những giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời hỗ trợ các lập trình viên Việt Nam nâng cao chuyên môn, kiến thức và tay nghề để cạnh tranh cùng bạn bè quốc tế.

“Với nhiều chính sách mở của Chính phủ cùng với sự ổn định về chính trị, tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới, không chỉ riêng mảng công nghệ mà còn nhiều ngành công nghiệp bổ trợ khác”, bà Đặng Hồng Phúc chia sẻ.

Diễn ra từ ngày 8/4 đến ngày 10/4 tại cơ sở Hà Nội của PTIT, FOSSASIA Summit 2024 có 2 nhóm hoạt động chính, gồm hội thảo “Giải pháp nguồn mở cho phát triển bền vững" và triển lãm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ nguồn mở mới của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu. Trong 3 ngày diễn ra chuỗi sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 3.000 lượt đại biểu tham dự.

Tập trung vào chủ đề “Giải pháp nguồn mở cho phát triển bền vững”, trong liên tục 3 ngày diễn ra sự kiện, dự kiến sẽ có gần 160 phiên trình bày của 150 diễn giả trong nước và quốc tế. Nội dung chia sẻ, thảo luận tại FOSSASIA Summit 2024 sẽ xoay quanh các lĩnh vực nóng hiện nay như: Trí tuệ nhân tạo – AI và các vấn đề liên quan đến đạo đức trong thúc đẩy phát triển bền vững của doanh nghiệp; điện toán đám mây - Cloud Computing quy mô lớn, khả năng mở rộng và tích hợp liền mạch; hệ điều hành nguồn mở; Web3 và công nghệ phi tập trung; cùng những lĩnh vực dẫn dắt và định hình xu hướng công nghệ khác.

Nhận định các nội dung của FOSSASIA Summit 2024 phù hợp với những dịch chuyển của công nghệ trong nước, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VIA cho hay: Tham gia sự kiện này, cộng đồng công nghệ trong nước nói chung và công nghệ Internet nói riêng có cơ hội tiếp cận, trao đổi, kết nối với hàng chục, hàng trăm chuyên gia quốc tế.

Trong đó, các sinh viên ngành công nghệ có thêm cơ hội cập nhật hiểu biết. Các doanh nghiệp, tổ chức trong nước cũng được trải nghiệm một kiểu sự kiện chuyên về các chủ đề công nghệ trong nhiều ngày, vốn ít khi thấy ở Việt Nam. “FOSSASIA được hình thành cũng từ những cơ hội kết nối quốc tế nhiều năm trước, vì thế chúng tôi mong muốn qua những sự kiện như thế này, các doanh nghiệp, chuyên gia hay sinh viên chuyên ngành công nghệ có thể tìm thấy cơ hội nào đó để tiến ra bên ngoài”, ông Vũ Thế Bình chia sẻ thêm.

Đánh giá FOSSASIA Summit là một trong những sự kiện công nghệ lớn, đại diện VFOSSA cho biết, Câu lạc bộ tham gia vào tất cả các hoạt động của chuỗi sự kiện năm nay, với mục đích hướng tới là góp phần kết nối cộng đồng phần mềm nguồn mở trong nước với cộng đồng phần mềm nguồn mở quốc tế, thông qua các hoạt động chuyên môn, giao thương và hợp tác.