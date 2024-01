Mang sữa ngon chuẩn Nhật đến Việt Nam

Hoạt động trải nghiệm này do J-Milk, tổ chức đa ngành tập hợp các công ty sản xuất và nhà bán lẻ sữa của Nhật Bản, tổ chức tại AEON MALL Tân Phú Celadon, TP.HCM, từ ngày 12 đến ngày 21/1/2024. Tham gia giới thiệu sản phẩm là những nhà sản xuất sữa nổi tiếng của Nhật Bản như Hokkaido Milk Products Co., Ltd., Minami Nihon Rakuno Kyodo Co., Ltd., Hokkaido Hidaka Dairy Products, Hokuren Federation of Agricultural Cooperatives, và Nippon Dairy Co-operated Co., Ltd.

Ông Hiroshi Anan - Chuyên viên Phòng Sản phẩm từ Sữa, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản cho biết sự kiện trải nghiệm Thiên đường sữa Nhật Bản là bước đầu để J-Milk thăm dò thị trường Việt Nam trước khi đưa các thương hiệu sữa nổi tiếng Nhật Bản chính thức du nhập. “Thông qua triển lãm này, chúng tôi quảng bá chất lượng, hương vị sữa tươi nguyên chất Nhật Bản đến với người tiêu dùng Việt Nam. Căn cứ trên nhu cầu thực tế của thị trường J-Milk và các doanh nghiệp sữa triển khai bước tiếp theo tại Việt Nam.” - ông Hiroshi nói.

“Chúng tôi biết thị trường sữa Việt Nam hiện rất phong phú với đa dạng loại sữa như sữa bột, sữa tươi từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu. Nhân dịp này, chúng tôi muốn giới thiệu vị sữa ngon chuẩn Nhật là như thế nào với người tiêu dùng Việt để hiểu về nó nhiều hơn”, ông Yoshikazu Seki - Phó Giám đốc phụ trách Chuỗi cung ứng J-Milk chia sẻ thêm.

Ông Hiroshi (bìa trái) và ông Yoshikazu đang giới thiệu sản phẩm sữa tươi chuẩn Nhật cho khách tham quan

Theo ông Yoshikazu, “vị sữa ngon chuẩn Nhật” của các dòng sữa tươi tại triển lãm là vị tươi mới của sữa nguyên chất thu hoạch từ những đàn bò được nuôi dưỡng tại các nông trại ở Hokkaido, Osaka, Miyazaki, Kumamoto… theo những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản như bò được cho ăn cỏ, ăn ngũ cốc, và không dùng thuốc kháng sinh hay những thuốc tăng trưởng, tăng trọng nhằm đảm bảo những con bò có sức khỏe tốt để cho ra được một nguồn sữa sạch và chất lượng nhất.

“Những nông trại tại đây luôn phải dựa vào bộ tiêu chuẩn sữa Nhật Bản và nhà sản xuất sẽ tự đưa ra tiêu chuẩn chất lượng cao hơn tiêu chuẩn đó để đưa ra thị trường sản phẩm tươi ngon. Chúng tôi muốn người tiêu dùng nhận biết được độ tươi của sữa chất lượng cao khi trải nghiệm sản phẩm”, ông Yoshikazu nói.

Thúc đẩy giao lưu văn hoá qua việc trải nghiệm sữa

Trong suốt 10 ngày trải nghiệm “Thiên đường sữa Nhật Bản”, được tổ chức tại tầng trệt, Cổng D Khu vực trung tâm (kế bên Quầy Thông tin Khách hàng) AEON MALL Tân Phú. Khách tham quan có thể nếm thử đến 10 loại sản phẩm làm từ sữa bao gồm 4 loại sữa tươi, 5 loại kem phô mai (cream cheese) và 1 loại bơ thủ công. Đặc biệt đây là những sản phẩm chưa được bán chính thức tại thị trường Việt Nam cũng như không được bán trong giai đoạn này.

Ngoài việc nếm thử sữa và các sản phẩm làm từ sữa, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm một số trò chơi vui nhộn cho cả trẻ em và người lớn và nhận quà tặng cũng như chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm làm từ sữa tươi nguyên chất của Nhật Bản

J-Milk mong muốn tạo ra tác động tích cực tại sự kiện với mục đích tăng cường độ nhận diện thương hiệu sản phẩm sữa của Nhật Bản, cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin giá trị về lợi ích của sữa, và tạo trải nghiệm dùng thử các sản phẩm sữa chất lượng cao của Nhật Bản. Đây là cách J-Milk khẳng định cam kết nâng cao nhận thức, kiến thức, thúc đẩy giao lưu văn hoá và trải nghiệm về sữa chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Là tổ chức đa ngành tập hợp các công ty sản xuất và nhà bán lẻ sữa tạo nên chuỗi cung ứng sữa tại Nhật Bản, J-Milk giúp giải quyết những thách thức chung trong ngành, đồng thời nâng cao giá trị của sữa tươi và các sản phẩm từ sữa bằng cách cung cấp thông tin cùng nguồn lực cho các chuyên gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành.

Bích Đào