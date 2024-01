Tuổi thọ cao cũng như tỷ lệ béo phì thấp của Nhật Bản đã củng cố danh tiếng nguồn thực phẩm lành mạnh của đất nước này. Thực đơn ăn tốt cho sức khỏe bao gồm rau tươi, cá, thực phẩm lên men và các sản phẩm từ đậu nành. Nhiều loại trong số đó được coi là siêu thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Trà xanh matcha

Người dân Nhật uống trà matcha hằng ngày. Ảnh: Japan.Travel

Theo Japan.Travel, một trong những siêu thực phẩm dễ tiếp cận nhất của Nhật Bản là trà xanh matcha. Loại đồ uống này có dư vị ngọt với đặc tính chống oxy hóa và hàm lượng magie, kẽm, vitamin C và selen cao.

Uji là quê hương của một số loại trà xanh Nhật Bản chất lượng cao nhất. Các quán cà phê và nhà hàng trên khắp thành phố nổi tiếng với các món ăn matcha sáng tạo như kem matcha, bánh kếp matcha. Nếu bạn muốn dùng matcha theo cách truyền thống trong chuyến thăm Nhật Bản, hãy tham gia trà đạo trong khung cảnh yên tĩnh.

Cam vàng yuzu

Loại cam vàng yuzu có giá rất cao. Ảnh: Britannica

Tất cả các loại trái cây họ cam quýt đều là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Cam vàng yuzu đạt được vị thế siêu thực phẩm nhờ hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần so với chanh. Loại cam này cũng có hàm lượng chất chống oxy hóa đặc biệt cao và hương thơm được cho có tác dụng cải thiện tâm trạng và chống mệt mỏi.

Một yếu tố khác khiến yuzu được đánh giá cao là thời gian trồng. Cây phải mất nhiều năm mới trưởng thành trước khi bắt đầu cho ra quả. Nước ép yuzu có thể sử dụng trong nấu ăn, làm rượu, nước giải khát, nước ngọt.

Mơ muối umeboshi

Mơ muối có vị chua, mặn nên không thể ăn nhiều cùng lúc. Ảnh: Thejapanstore

Vị chua và mặn khiến mơ muối umeboshi trở thành nguyên liệu linh hoạt cho nhiều món ăn và rất được ưa chuộng nhờ lợi ích với sức khỏe. Vị thế siêu thực phẩm của umeboshi đã được xác lập từ hàng trăm năm trước khi người Nhật dùng loại mơ này làm thuốc. Trong bữa ăn hằng ngày, bạn nên dùng kèm mơ muối với cơm hoặc làm thức nhắm.

Hàm lượng axit citric cao của umeboshi giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường hệ miễn dịch và năng lượng trong khi polyphenol giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và hạ huyết áp.

Những người yêu thích umeboshi nên ghé thăm tỉnh Wakayama, nơi nổi tiếng có loại umeboshi ngon nhất Nhật Bản. Một số nhà máy sản xuất umeboshi có dịch vụ trải nghiệm tự muối chua hoặc làm mứt, nước trái cây.

Đậu tương lên men natto

Natto có kết cấu, mùi vị không thích hợp với tất cả mọi người. Ảnh: Japan.Travel

Món ăn lên men này gây nhiều tranh cãi do có mùi nồng và dính. Natto là một loại thực phẩm bổ sung nhiều dinh dưỡng, thường được ăn kèm với cơm và hành lá.

Giống hầu hết các loại đậu, natto giàu protein. Natto chứa nattokinase, một loại enzyme có thể làm loãng máu và cải thiện lưu lượng máu, ngăn ngừa các tình trạng như cục máu đông, tăng huyết áp, đột quỵ và đau tim.

Ngoài ra, natto còn là nguồn cung cấp vitamin K2, rất quan trọng cho sức khỏe của xương. Những người ăn natto thường xuyên có mật độ xương cao hơn đáng kể.

Tương miso

Tương miso hay được sử dụng để nấu canh. Ảnh: Japan.Travel

Miso làm từ đậu nành lên men, gạo, muối và nấm kojikin, là gia vị phổ biến sử dụng trong nhiều món ăn của người Nhật. Miso chứa nhiều protein, vitamin B, E, K cũng như natri, canxi, kali, magie, sắt, kẽm, i-ốt, selen, chất xơ, axit béo không bão hòa.

Loại tương này có thể dùng để nấu canh hoặc cho vào các món hầm, kho cần hương vị đậm đà.