Có một Đà Nẵng rực rỡ suốt mùa hè

Du lịch phục hồi mạnh mẽ

Đà Nẵng được ví như ‘phượng hoàng lửa’ khi phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm đại dịch. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thành phố đón số lượng khách đạt hơn 254.000 lượt, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, lượt khách tới thành phố đạt 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021. Các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Ba Na Hills đón hơn 760.000 lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2021.

Du lịch Đà Nẵng trong nửa đầu năm 2022 cũng đã nhận hàng loạt giải thưởng, danh hiệu quốc tế, trong đó có Top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á do trang TripAdvisor công bố, hay được Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) xác nhận là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam.

“Bùng cháy” mùa của lễ hội

Từ đầu tháng 6 đến nay, hàng loạt lễ hội và sự kiện đã được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022. Một ngày hè ở Đà Nẵng, đặc biệt là dịp cuối tuần, du khách có thể đón bình minh bên biển Mỹ Khê, tắm biển, lên đỉnh Bà Nà tham quan, vui chơi, thưởng thức show nghệ thuật Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng, vui say với Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival ở Bà Nà và chiều tối có thể xuống các tuyến phố trung tâm bên bãi biển Mỹ Khê để thưởng thức Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest. Đà Nẵng đã đem đến một mùa hè rực rỡ trong từng trải nghiệm của du khách.

Nổi bật là chuỗi sự kiện mang chủ đề Take me to the Sun thực hiện bởi Sun Group, với đa dạng loại hình từ Carnival đường phố đến đại nhạc hội, đại hội âm nhạc điện tử, lễ hội ẩm thực và bia...

Suốt 5 tuần, mỗi tuần 2 buổi từ 25/6 - 24/7, Carnival đường phố Sun Fest đã thổi bùng sự rộn rã, sôi động trên các con phố dọc bãi biển Mỹ Khê. Âm nhạc sôi động, xe mô hình các điểm đến biểu tượng cho các vùng đất sống động, những vũ công Việt rạng ngời trong các trang phục đa sắc màu đặc trưng cho các điểm đến du lịch nổi tiếng khắp ba miền cùng các vũ công quốc tế đã cống hiến cho du khách những màn trình diễn sôi động.

Đại nhạc hội Take me to the Sun diễn ra tối 9/7 là một điểm nhấn. Hơn 20 vạn khán giả đã tham gia bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng và pháo hoa. Hình ảnh một Đà Nẵng đầy sức sống đã được khắc họa qua không chỉ giai điệu âm nhạc với đa dạng thể loại mà qua cả nét hân hoan, rạng ngời cùng sự cuồng nhiệt của khán giả.

Vào ngày 13-14/8, khách du lịch Đà Nẵng lại “cháy hết mình” với hai đêm Đại nhạc hội EDM “Cánh cổng thời gian”, với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong Top DJ hàng đầu thế giới. Hơn 8 ngàn khán giả đã tụ họp về quảng trường Sun Wheel - Công viên châu Á - Asia Park, cùng say với những âm thanh điện tử sôi động, để cảm nhận một Đà Nẵng rất trẻ, đầy chất lửa.

“Bùng nổ” cùng những hương vị

Mùa hè 2022, Đà Nẵng đem đến cho du khách những lễ hội ẩm thực đặc sắc. Không gian ẩm thực truyền thống và bia quốc tế tại Công viên Biển Đông trong các ngày từ 3-6/7 với đa dạng các gian hàng ẩm thực miền Trung, cùng màn giao lưu Ẩm thực và "Mỳ Quảng" với Á quân Masterchef 2015 đầy cảm xúc.

Du khách muốn nếm một chút phong vị châu Âu cũng được thoả mãn tại Sun World Ba Na Hills với lễ hội Oktoberfest. Phiên bản của xứ Bavaria kéo dài đến hết tháng 8/2022 với bia tươi Đức thơm nồng và một cuộc thi “Truy tìm Vua Bia" vui không khoảng cách.

Nhiều điều rực rỡ vẫn đang chờ đón

Trên quảng trường Vĩnh Cửu, giữa quần thể các công trình kiến trúc châu Âu cổ của Bà Nà Hills, một Thác Thần Mặt trời lộng lẫy sắc “vàng gold”, tái hiện các tác phẩm kinh điển đang được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới. Một Lâu đài Mặt trăng huyền bí được các kiến trúc sư thiết kế theo hình tượng các pháo đài uy nghiêm từ thời Trung cổ, trên diện tích 3,8ha với 4 tầng, dẫn dắt du khách vào những câu chuyện cổ tích của xứ sở diệu kỳ. Và ở đó, show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng diễn ra mỗi ngày sẽ kể với du khách về hành trình đấu tranh giữ vùng đất huyền thoại này của những cư dân thông thái.

Ngay cuối tháng 7, sau Lâu đài Mặt trăng mới ra mắt, Bà Nà Hills đã mở cửa Quảng trường Nhật thực. Trên không gian rộng lớn hơn 60.000m2, Quảng trường Nhật thực hội đủ tất cả các trải nghiệm có ở những quảng trường lớn trên thế giới cộng lại.

Trong tương lai, trên con đường từ Quảng trường Nhật Thực đến Lâu Đài Mặt trăng, du khách sẽ đi ngang qua vùng Núi lửa và được đắm mình trong một show trình diễn công nghệ cao, kết hợp các hiệu ứng đặc sắc từ âm thanh, ánh sáng, nước, khói và lửa thật.

Cùng với show Núi lửa, tới đây, du khách sẽ còn được chứng kiến sự ra đời của nhiều show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế như show diễn Bông hồng vàng, hay show nghệ thuật Piano bay. Nhiều công trình mới hấp dẫn hơn nữa cũng đang được Sun Group ấp ủ tại Bà Nà từ nay đến năm 2025, để mang tới cho du khách thật nhiều những trải nghiệm độc đáo. Và năm 2023, Lễ hội pháo hoa quốc tế cũng sẽ trở lại, như một chỉ dấu của sự hồi phục hoàn toàn và tưng bừng rực rỡ hơn của thành phố sông Hàn.

Trong hành trình giữ vững "ngôi vương" du lịch Việt, Đà Nẵng đang làm tốt vai trò tiên phong khi phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ, đặc sắc với sự chung tay của doanh nghiệp lớn.



Doãn Phong