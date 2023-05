Xe châu Âu "đi lướt" gần 1 năm giá ngang ngửa xe mới

Mới đây, tập đoàn THACO AUTO quyết định tặng cho "siêu nhân" Nguyễn Thị Oanh - người đạt 2 HCV liên tiếp ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32 chiếc xe Peugeot 2008 khiến nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Mẫu Peugeot 2008 không còn quá lạ lẫm với số đông người Việt khi ra mắt thị trường từ tháng 12/2020, nằm trong phân khúc B-SUV và được THACO lắp ráp tại nhà máy của mình tại Quảng Nam.

Hiện, mẫu xe này có 2 phiên bản cùng giá bán niêm yết là 789 với bản Active và 859 triệu đồng với bản GT-Line (phiên bản VĐV Nguyễn Thị Oanh vừa được tặng).

Một chiếc Peugeot 2008 phiên bản cao cấp nhất GT-Line đời 2022 màu trắng đang được rao bán với giá trên 800 triệu đồng.

Tại thị trường xe cũ, do là mẫu xe mới xuất hiện được hơn 2 năm với số lượng không quá nhiều nên việc tìm mua được một chiếc Peugeot 2008 đã qua sử dụng không mấy dễ dàng, khách chủ yếu phải tìm đến các showroom chuyên về các dòng xe sang hoặc xe châu Âu.

Hiện, một showroom lớn chuyên bán các dòng xe sang đã qua sử dụng trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang rao bán chiếc Peugeot 2008 phiên bản cao cấp nhất GT-Line 2022 với giá 810 triệu đồng. So với giá lăn bánh vào thời điểm tháng 5/2022 là 1,02 tỷ đồng, chiếc xe này đã "bay hơi" mất hơn 200 triệu sau khoảng 1 năm sử dụng.

Còn so với giá bán xe mới ở thời điểm hiện tại của phiên bản GT-Line là khoảng 830 triệu (đã trừ giảm giá, khuyến mại của THACO), cùng giá lăn bánh tại Hà Nội vào khoảng 950 triệu, việc mua một chiếc xe đi lướt 1 năm vẫn "lời" được trên dưới 140 triệu.

Chiếc xe Peugeot 2008 GT-Line được showroom rao bán mới lăn bánh được khoảng 5.000km, còn rất mới.

Anh Nguyễn Minh Độ - Chủ showroom ô tô đang bán chiếc xe trên cho biết: "Trên thị trường hiện có nhiều chiếc Peugeot 2008 đã đi khoảng 2 năm rao bán, nhưng chủ yếu là bản thấp với giá rẻ hơn nhiều. Còn xe bản GT-Line mới đi 1 năm và đặc biệt là chỉ lăn bánh 5.000km như chiếc xe này là khá hiếm".

Tuy nhiên, Peugeot 2008 lại là sự lựa chọn hướng đến những khách hàng sành sỏi, yêu thích vẻ đẹp xe của châu Âu, sự tiện nghi và an toàn. Đặc biệt, mua xe "lướt" lại tiết kiệm được kha khá tiền so với xe mới nên khá nhiều khách hàng cân nhắc đặt mua.

Peugeot 2008 có ngoại hình khá trẻ trung, hiện đại, mang thiết kế châu Âu.

Xe Pháp ngập tràn công nghệ, nhưng vẫn còn nhiều nhược điểm

Theo các chuyên gia về đánh giá xe, Peugeot 2008, nhất là bản GT-Line có những thứ "hay ho" mà các dòng xe cùng phân khúc của Nhật-Hàn không có.

Đầu tiên là kiểu dáng thiết kế thời trang mang vẻ châu Âu với hệ thống đèn trước và sau full led kiểu "ba móng vuốt" khá thời thượng và đặc trưng của hãng xe Pháp. La-zăng 18 inch 5 chấu kép lớn so với các đối thủ.

Không gian nội thất cho cảm giác "xịn xò" với vô lăng dạng D-cut cả trên và dưới mang phong cách thể thao, phía sau là màn hình đồng hồ 10 inch hiển thị kỹ thuật số 3D có thể cá nhân hoá.

Khoang lái của Peugeot 2008 GT-Line khá gọn gàng, khoa học.

Dù là mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV nhưng Peugeot 2008 phiên bản GT-Line được trang bị hàng loạt công nghệ, tiện nghi hiện đại. Có thể kể đến như màn hình giải trí cảm ứng 8 inch đặt nổi sắc nét, nghiêng nhẹ về phía người lái, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói.

Peugeot 2008 cũng sở hữu hàng loạt tính năng an toàn như: Chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát tập trung người lái, đèn pha thông minh, cảnh báo tốc độ tối đa, nhận diện biển báo thông minh, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thông minh Stop and Go,...

Vật liệu được sử dụng cho khoang nội thất Peugeot 2008 khá cao cấp.

Động cơ 1.2L tăng áp trên Peugeot 2008 cho công suất 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này giúp chiếc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức khá tốt. Theo một số chủ xe, Peugeot 2008 chỉ tiêu tốn khoảng 6 lít/100km đường hỗn hợp.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, Peugeot 2008 cho khả năng lái linh hoạt, vô lăng phản ứng nhanh nhạy và một điểm cộng cho mẫu xe Pháp chính là khả năng cách âm khá tốt nếu so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Không gian hàng ghế sau của Peugeot 2008 không quá rộng rãi, thiếu bệ tỳ tay và cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau.

Tuy vậy, Peugeot 2008 cũng bộc lộ một số nhược điểm về cả thiết kế lẫn công năng sử dụng.

Khối động cơ 1.2L tăng áp dù vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, song lại bị nhiều người dùng cho là hơi yếu so với trọng lượng của chiếc xe. Điều này khiến những người thích đạp lút ga có phần hơi hụt hẫng.

Mặc dù kích thước và trục cơ sở thuộc hàng lớn nhất phân khúc, tuy nhiên, do thiết kế mái vuốt xuôi lai dáng coupe nên không gian ở hàng ghế sau không thực sự quá rộng rãi đối với người lớn. Điều đáng tiếc nữa là mẫu xe đến từ Pháp không được trang bị tựa tì tay và cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Cụm cản phía sau nhô ra quá nhiều khiến cốp để đồ bị bó hẹp, đồng thời xe bản cao cấp vẫn chưa được trang bị cốp điện dù giá bán tương đương dòng SUV cỡ C.

