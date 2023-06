CTCP Chứng khoán SSI vừa loại hai mã cổ phiếu “họ APEC” gồm API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương và IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam ra khỏi danh mục margin từ ngày mai, 29/6.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cũng vừa có thông báo loại mã cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC. Ngày loại khỏi danh mục tính tài sản đảm bảo là 28/6, còn ngày loại khỏi danh mục cho vay là 27/6.

Trước đó, một số công ty chứng khoán khác có thông báo cắt margin đối với cổ phiếu IDJ như Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Chứng khoán Trí Việt (TVB).

Chứng khoán Phú Hưng (PHS)loại 2 mã API, IDJ khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 26/6.

Nhiều công ty chứng khoán cắt margin đối với cổ phiếu "họ APEC"

Trong khi đó, Chứng khoán APEC (APS) đang nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của Sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX), do lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại báo cáo tài chính kiểm toán là số âm.

Các công ty chứng khoán cắt margin với các cổ phiếu thuộc “họ APEC” sau khi có tin khởi tố vụ án thao túng chứng khoán ở nhóm này ngày 23/6. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội về quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại APS, API, IDJ.

Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán, trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Phạm Duy Hưng, Chủ tịch APS.

Đây là những nhân vật liên quan tới vụ án hình sự xảy ra tại 3 doanh nghiệp: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), thường được biết đến là “họ APEC”, liên quan tới hệ sinh thái APEC Group.

Cả 3 doanh nghiệp API, APS và IDJ đều là các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán và nằm trong hệ sinh thái APEC Group của doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng.

APEC Group được biết đến là một tập đoàn đa ngành sở hữu hàng loạt dự án bất động sản quy mô hàng nghìn tỷ đồng, cùng với đó là các công ty chứng khoán, nội thất, môi trường...

Tại Chứng khoán APS, ông Nguyễn Đỗ Lăng nắm giữ 14,3% cổ phần, trong khi APEC Group nắm 4,6%. Tại Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API), ông Nguyễn Đỗ Lăng nắm giữ 16,34% cổ phần, Chứng khoán APS nắm 13,1%.

Tại IDJ, APEC Group nắm 9,9%, Chứng khoán APS nắm 9,47%, APEC Holding nắm 2,83%; Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương nắm 1,43% và ông Nguyễn Đỗ Lăng nắm 1,3%. Chủ tịch APS Phạm Duy Hưng nắm 0,92% cổ phần IDJ.

Bà Huỳnh Thị Mai Dung (1975) là vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng cũng bị khởi tố cùng chồng. Bà Dung sở hữu 2,02% cổ phần APS, hơn 8% cổ phần API...