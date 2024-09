CTCP VNG hôm 10/9 có văn bản giải trình theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, VNG cho biết ông Lê Hồng Minh vẫn là tổng giám đốc của doanh nghiệp.

Tại văn bản giải trình, VNG khẳng định không bổ nhiệm ông Wong Kelly Yin Hong để thay thế ông Lê Hồng Minh. Ông Kelly chỉ đang thực hiện theo sự phân công, giao nhiệm vụ từ ông Minh để hỗ trợ điều hành, bảo đảm sự hoạt động công ty cũng như bảo vệ quyền, lợi ích của cổ đông.

VNG cũng cho hay chưa nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Minh. Do đó, ông Minh vẫn đang là tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của CTCP VNG.

Cũng theo VNG, việc hoạt động, sản xuất cũng như quản trị của công ty đang diễn ra bình thường.

Trên sàn Upcom, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, có thêm 53.400 đồng/cp (tương đương +14,99%) lên 409.600 đồng/cp. Trong phiên liền trước hôm 11/9, VNZ đã tăng 50.700 đồng (+15%).

Cổ phiếu VNZ tăng mạnh tổng cộng hơn 100.000 đồng/cp sau hai phiên trong bối cảnh tình hình có vẻ tích cực tại kỳ lân công nghệ VNG.

Ông Lê Hồng Minh là nhà sáng lập, từng là chủ tịch kỳ lân công nghệ CTCP VNG (Vinagame) với nhiều sản phẩm: mạng xã hội Zalo, ví ZaloPay, loạt tựa game đình đám Võ Lâm Truyền Kỳ… Ông là cổ đông cá nhân lớn nhất VNG.

VNG được thành lập năm 2004, tên ban đầu là CTCP Trò chơi Vi Na (VinaGame), vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Qua nhiều lần tăng vốn, quy mô vốn của VNG lên mức hàng trăm tỷ đồng. Sau hai thập kỷ, VNG đã trở thành kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam, có lúc được định giá hơn 2 tỷ USD.

Cổ phiếu VNZ lên sàn Upcom từ đầu năm 2023, sau đó vọt lên hơn 1,56 triệu đồng/cp hồi giữa tháng 2/2023 và hiện ở mức 409.600 đồng/cp. Vốn hóa đỉnh cao là 2,3 tỷ USD và nay là gần 12 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu VNZ tăng trần.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/9, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) ghi nhận một phiên khá tích cực với áp lực bán thấp. Tuy nhiên, mức độ tăng không nhiều do sức cầu thấp, giới đầu tư thận trọng. Thanh khoản ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, chỉ đạt 8.000 tỷ đồng trên HoSE tính tới 14h15.

Đa số cổ phiếu trụ cột nhóm VN30 tăng nhẹ, trong đó nổi bật là các mã ngân hàng, bán lẻ, công nghệ và bất động sản.

Chỉ số VN-Index tăng gần 6 điểm, lên khoảng 1.259 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực với đa số cổ phiếu tăng giá trở lại sau hai phiên giảm điểm trong bối cảnh chứng khoán Mỹ vừa có một phiên “quay xe” ngoạn mục, với chỉ số công nghiệp Dow Jones từ giảm 700 điểm thành tăng hơn 100 điểm trong phiên 11/9 (kết thúc rạng sáng 12/9 giờ Việt Nam).

Chứng khoán châu Á cũng hồ hởi tăng điểm trong phiên 12/9.

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) xuống thấp nhất kể từ năm 2021, mở đường cho đợt hạ lãi suất trong tuần tới (18/9) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 8/2024, CPI tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp với dự báo. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 2,5%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng 7 và thấp hơn dự báo tăng 2,6%.

Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh, tăng 0,3% trong tháng.

Thông tin này khiến giới đầu tư bớt lo về lạm phát Mỹ và Fed có thể hạ lãi suất để tránh kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Trước đó, chứng khoán toàn cầu trên diện rộng giảm do lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong khi kinh tế Trung Quốc trì trệ với sức cầu tiêu dùng thấp.