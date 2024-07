Bệnh nhân là ông T.V.P., 60 tuổi, ở Gia Viễn (Ninh Bình), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Gia đình cho biết bệnh nhân chưa từng được phát hiện và điều trị bệnh lý mạn tính.

Sau 5 phút nhập viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện co cứng chân tay, mất ý thức; mạch cảnh, mạch bẹn không bắt được. Lập tức ê-kíp trực khoa Cấp cứu đã tiến hành sốc điện cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Thầy thuốc chẩn đoán bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, đưa ra hướng xử trí can thiệp động mạch vành cấp cứu. Bệnh nhân được chụp động mạch vành can thiệp đặt 1 stent động mạch liên thất trước.

Sau khi được áp dụng các kỹ thuật cao trong can thiệp tim mạch và hồi sức tích cực, hi vọng sống của bệnh nhân được thắp lên. Dù vậy, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn theo dõi, hội chẩn liên tục để tìm phương án điều chỉnh phác đồ liên tục từng giờ.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, chuyển khoa Nội tim mạch tiếp tục điều trị, sau đó được xuất viện mà không có di chứng.