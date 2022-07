Có thể cấm bay các trường hợp ‘sống ảo’ vi phạm an ninh hàng không

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không, đặc biệt trong cao điểm đi lại hè 2022.

Chỉ thị được ban hành sau hàng loạt vụ việc hành khách thực hiện quay clip trên sân bay, vi phạm các khu vực hạn chế, uy hiếp an toàn hàng không.

Cục Hàng không yêu cầu, các cảng hàng không được yêu cầu chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay, phương tiện mặt đất, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác bay.

Các bộ phận liên quan kịp thời khuyến cáo, ngăn ngừa với khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này.

Kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm những hành khách vi phạm; Có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không quán triệt tới thành viên tổ bay tăng cường phổ biến và giám sát an toàn tàu bay, đặc biệt đối với các quy định về an toàn khoang khách; kịp thời phát hiện và nhắc nhở những hành khách chưa tuân thủ để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Khi phát hiện vi phạm cần lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm.

Các Cảng vụ hàng không, Thanh tra Cục Hàng không và các phòng liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm, lập danh sách những hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không xem xét cấm bay.