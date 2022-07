Xác minh nữ hành khách tạo dáng trên đường băng sân bay Phú Quốc

Ngay phía sau cô gái là máy bay đang di chuyển. Hành động của cô gái đã bị cộng đồng mạng chỉ trích vì uy hiếp đến hoạt động bay.

Theo thông tin ban đầu từ Cảng Hàng không Phú Quốc, sự việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng. Nữ hành khách này đang trên xe Cobus đi ra máy bay, cửa xe Cobus vừa mở, hành khách này chạy ra để tạo dáng quay Tiktok.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tại sân bay đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Nữ hành khách tạo dáng trên đường băng (Ảnh: Zing)

Do hành vi của nữ hành khách không gây hậu quả gì nên an ninh sân bay đã không giữ lại để xử lý về hành vi gây rối, không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Minh Tấn, Cục phó Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, hành vi của nữ hành khách đã vi phạm quy định đi lại trong khu vực hạn chế khai thác tại sân bay. Hiện Cảng Hàng không Phú Quốc đang xác minh danh tính cô gái tạo dáng trên đường băng sân bay.

Theo quy định về an toàn bay, tại khu vực bay sẽ nghiêm cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ tiếp cận tàu bay, trang thiết bị, phương tiện mặt đất và di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay.