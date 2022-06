Không ai được bảo vệ hoàn toàn trước biến thể BA.5

Một biến thể phụ của Omicron đang dần chiếm lĩnh thế giới: BA.5. Các nhà khoa học dự đoán, BA.5 sẽ gây ra hầu hết các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong tương lai.

Do số ca bệnh do BA.5 đang gia tăng trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện xếp đây là một "biến thể gây lo ngại". Trong khi đó, các chuyên gia tại cơ quan y tế hàng đầu của Đức đã cảnh báo rằng số ca Covid-19 có thể tăng thêm trong mùa hè này.

Ảnh minh họa: Guardian

Viện Robert Koch (RKI), tổ chức y tế công cộng quốc gia của Đức, nhận định, BA.4 và BA.5 đang phát triển nhanh hơn tất cả các biến thể khác. Vào đầu tháng 6, số ca do BA.5 gây ra chiếm 10% tổng số ca Covid-19 mắc mới, nhưng hiện tại đã lên tới 50%.

BA.5 xuất phát từ Nam Phi

Vào đầu tháng 5, biến thể BA.5 đã gây ra sự lo ngại ở Nam Phi, nhưng làn sóng sau đó tương đối nhỏ và hiện đang lắng xuống.

Tuy nhiên, theo DW, ở Bồ Đào Nha, BA.5 xuất hiện ở 80% tổng số ca nhiễm mới. Chủng này dễ lây lan hơn các phiên bản tiền nhiệm thuộc biến thể Omicron, như BA.2.

Giống như các chủng phụ của Omicron khác, triệu chứng của BA.5 nhẹ hơn so với các biến thể khác như Delta.

Tác dụng của liều tăng cường với BA.5

Khả năng bảo vệ cơ thể khỏi Covid-19 từ vắc xin hoặc từng nhiễm bệnh giảm dần theo thời gian khi mức độ kháng thể giảm xuống.

Điều đó có nghĩa, không ai được bảo vệ hoàn toàn khỏi BA.5. Một người vẫn có thể nhiễm virus dù đã tiêm phòng và/hoặc từng mắc bệnh. Nguy cơ lây lan thường xuyên hơn so với các biến thể trong quá khứ.

Tuy nhiên, số ca nhập viện và tử vong do BA.5 thấp hơn. Theo các chuyên gia, lý do là đa số đã tiêm chủng hoặc có kháng thể, làm cho khả năng miễn dịch chung của cộng đồng cao hơn so với thời điểm bắt đầu đại dịch.

Tuy nhiên, RKI khuyến cáo, người cao tuổi và những người trong nhóm nguy cơ nên tiêm thêm một liều vắc xin tăng cường để được bảo vệ thêm.

Dễ lây hơn nhưng ít nguy cơ tử vong hơn

Các vắc xin Covid-19 hiện có nhắm mục tiêu vào protein gai của virus SARS-CoV-2 đã hoạt động ở giai đoạn đầu của đại dịch.

Tuy nhiên, virus đã phát triển và tăng cường khả năng né tránh các kháng thể do vắc xin cung cấp.

Mặc dù vậy, BA.4 và BA.5 dường như ít nguy hiểm hơn. Một số chuyên gia cho rằng đó là do các biến thể mới có nhiều khả năng lây nhiễm ở đường hô hấp trên (mũi, họng) hơn là phổi, gây ra ít ca tử vong hơn so với khoảng thời gian trước đó trong đại dịch, khi phổi bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Phòng chống bệnh

Khoảng thời gian giữa phơi nhiễm và các triệu chứng ban đầu ở các biến thể Omicron khoảng 3 ngày, ngắn hơn so với Delta.

Khả năng bảo vệ của 2 liều vắc xin cơ bản chống lại nhiễm Omicron không tối ưu, nhưng vẫn bảo vệ khỏi nguy cơ trở nặng nặng. Vắc xin tăng cường đảm bảo hình thành nhiều kháng thể hơn, mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn.

Mặc dù Omicron với các nhánh phụ thường nhẹ hơn nhiều so với Delta, một số ca bệnh vẫn triệu chứng nghiêm trọng. Ngoài ra, vẫn chưa rõ những hậu quả lâu dài mà Omicron có thể gây ra.