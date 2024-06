Chiều 6/6, UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM đã thông tin về các đối tượng thuê chung cư cao tầng để hoạt động tệ nạn xã hội.

Theo ông Hà, hiện nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng một số đối tượng, nhóm tội phạm lợi dụng các căn hộ dịch vụ, chung cư cao tầng làm nơi tổ chức các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

Nguyên nhân để các đối tượng lựa chọn địa điểm chung cư là do có lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, kiểm soát an ninh chặt chẽ bằng thẻ từ.

“Mặt khác, qua công tác nghiệp vụ và thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TP phát hiện một số trường hợp đối tượng hoạt động về tệ nạn xã hội có sự liên kết với lực lượng bảo vệ tại chỗ nhằm theo dõi, nắm tình hình xung quanh khu vực chung cư. Khi phát hiện người lạ hoặc lực lượng chức năng tiếp cận thì báo động nhằm giúp các đối tượng tội phạm đối phó, tẩu tán các tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội”, Thượng tá Hà cho biết.

Để đối phó với các tội phạm này, theo ông Hà, Công an TP đã tăng cường công tác tuyên truyền đến cư dân, Ban quản lý và bảo vệ chung cư về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, về tệ nạn xã hội và tác hại từ các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền cư dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an cũng triển khai các biện pháp quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thu thập thông tin, nắm chắc tình hình tại các khu chung cư, đảm bảo có sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, sự phối hợp giữa lực lượng công an và chính quyền, đoàn thể địa phương, giữa công an khu vực với Ban quản lý chung cư.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội, các hành vi che giấu, tiếp tay đồng phạm với tội phạm.

Đẩy mạnh các ứng dụng của Đề án 06 trong triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cư dân, ban quản lý chung cư thực hiện tốt các thủ tục hành chính về quản lý cư trú tại khu chung cư, kịp thời phát hiện đối tượng truy nã, truy tìm và phát hiện đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.