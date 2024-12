Không chỉ mang đến niềm vui rộn ràng qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, chiến dịch tiếp tục khơi gợi các giá trị văn hoá tốt đẹp, khuyến khích sự gắn kết diệu kỳ giữa gia đình, bạn bè … thông qua những tâm ý được trao đi.

Trao tâm ý

Hiểu rằng những lời yêu thương dù giản đơn nhưng đôi khi lại khó nói thành lời, Coca-Cola đã sáng tạo một nền tảng trực tuyến độc đáo, nơi người dùng có thể gửi gắm những lời chúc Tết ý nghĩa theo cách riêng. Với giao diện bắt mắt và các thao tác đơn giản, nền tảng này giúp mọi người dễ dàng chia sẻ tâm ý chân thành, vượt qua giới hạn của những lời chúc Tết khuôn mẫu, mang đến những khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ cho năm mới.

Bên cạnh việc trao gửi lời chúc năm mới qua nền tảng trực tuyến độc đáo, Coca-Cola còn gửi gắm những thông điệp may mắn và hạnh phúc qua thiết kế bao bì đặc biệt. Bao bì Tết năm nay của Coca-Cola giữ trọn biểu tượng Cánh Én Vàng - hình ảnh đặc trưng đã trở thành dấu ấn của thương hiệu mỗi dịp Tết về, tượng trưng cho niềm vui và hy vọng, kết hợp cùng pháo hoa rực rỡ - mang thông điệp của sự thịnh vượng và thành công. Thiết kế mới bao gồm ba phiên bản lon độc đáo mang họa tiết "An - Tài - Lộc,” thay lời chúc cho một mùa Tết đầy may mắn và ấm áp.

Gắn kết Tết diệu kỳ

Lan tỏa tinh thần gắn kết trong mùa Tết, Coca-Cola tiếp tục phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ, trong năm thứ ba của chương trình "Chợ Tết 0 đồng". Với tổng giá trị hàng hóa lên đến 5 tỷ đồng, chương trình hứa hẹn sẽ mang lại một mùa Tết ấm no và trọn vẹn hơn cho 6.500 hộ gia đình khó khăn tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Long An và Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Trung Tín - Giám đốc Marketing Coca-Cola Việt Nam chia sẻ: “Hơn 30 năm đồng hành cùng các gia đình Việt mỗi dịp Tết, Coca-Cola tin rằng chính tinh thần gắn kết sẽ tạo nên những diệu kỳ cho mùa lễ hội. Với vai trò là cầu nối, Coca-Cola hy vọng những điều tâm ý được bày tỏ sẽ làm Tết Ất Tỵ của mọi nhà trở nên đặc biệt hơn. Thông qua chiến dịch Tết 2025 và chuỗi hoạt động ý nghĩa, chúng tôi mong sẽ góp phần mang đến một mùa xuân đầy khởi sắc, thịnh vượng và tràn ngập yêu thương gắn kết tới hàng triệu gia đình Việt.”

Để tạo thêm niềm vui cho người tiêu dùng, Coca-Cola triển khai chương trình khuyến mãi "Mở thùng Tết - Săn nắp Vàng,” mang đến hàng trăm nghìn phần quà hấp dẫn, nổi bật là 500 Nắp Én Vàng 24K cùng hàng ngàn bao lì xì giá trị.

Đặc biệt, Coca-Cola sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc với những tiết mục lần đầu tiên ra mắt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn và đáng nhớ. Đây là dịp để người tiêu dùng cảm nhận sự gắn kết đầy cảm xúc giữa không gian lễ hội rực rỡ.

Chiến dịch Tết 2025 không chỉ là lời tri ân mà còn khẳng định sự đồng hành bền bỉ của Coca-Cola với người tiêu dùng Việt Nam. Với những trải nghiệm mới mẻ và các hoạt động ý nghĩa, thương hiệu mong muốn góp phần tạo nên một mùa Tết rộn ràng, thắt chặt tình thân qua những tâm ý được trao đi trọn vẹn.

Bích Đào