Còn 2 thi thể chưa xác định danh tính trong vụ cháy quán karaoke An Phú

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (11/9) đã có báo cáo liên quan đến vụ cháy tại cơ sở karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết, nhiều người khác bị thương vào ngày 6/9.

Theo báo cáo, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) đứng tên đăng ký kinh doanh từ năm 2016. Tuy nhiên, đến năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (SN 1989, quê Hậu Giang) thuê lại.

Cơ sở này được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác.

Hiện trường đám cháy từ trên cao - Ảnh: CTV

Cũng theo báo cáo, hỏa hoạn phát sinh tại tầng 2 của cơ sở. Khi nhận được tin báo cháy, Công an TP Thuận An và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã lập tức tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Đến chiều ngày 7/9, tổng cộng có 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường, 17 người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn phát sinh.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2. Do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn có công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Đến thời điểm này, có 30 nạn nhân tử vong trong đám cháy đã xác định được danh tính và đã bàn giao cho gia đình mai táng, còn 2 nạn nhân đang tiếp tục xác minh nhân thân lai lịch, trong số 17 người bị thương có 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện.

Cơ sở karaoke An Phú được chủ cho người khác thuê lại trước khi xảy ra cháy - Ảnh: Chí Hùng

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương ra quân kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, xử lý ở các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện.