Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương

Khoảng 20h15 ngày 6/9, khi quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Diệu (đường Bùi Thị Xuân cũ, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang hoạt động thì bất ngờ phát hỏa, khỏi lửa bốc lên nghi ngút sau ít phút. Nhiều khách và nhân viên quán bị mắc kẹt tại các phòng hát, hơn 20 người khác chạy được lên tầng thượng hoặc nhảy xuống đất thoát thân.

Quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: C.H

Nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 8 xe chữa cháy, xe thang, các phương tiện nghiệp vụ và hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên tại các phòng bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Tuy nhiên, hàng chục khách và nhân viên khác không may bị mắc kẹt tại các phòng hát của lầu 2 và lầu 3, trong đó khu vực lầu 3 có nhiều nạn nhân và thiết kế phức tạp khiến lực lượng chức năng tiếp cận khó khăn.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận các phòng bên trong quán - Ảnh: C.H

Cơ quan chức năng xác định, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, quê Bình Dương, hiện ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay và được cơ quan chức năng cấp phép cũng như các thủ tục đảm bảo an toàn PCCC.

Trong lúc hàng chục khách đang vui chơi bên trong thì lửa bùng phát tại khu vực lầu 2, sau đó lan qua các khu vực khác ở tầng trệt, lầu 3 và sân thượng.

2 phòng VIP chưa thể tiếp cận

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phải huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện hiện đại để tiếp cận hiện trường, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Đến trưa 7/9, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hầu hết các phòng bên trong cơ sở này và đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài. Riêng 2 phòng VIP ở lầu 3 không thể tiếp cận do cấu trúc phức tạp, nhiệt độ rất cao.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ bắt đầu tiếp cận vào các phòng bên trong quán - Ảnh: C.H

Sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an TP.HCM, lực lượng chức năng đã tiếp cận được tất cả các phòng, phát hiện thêm nhiều thi thể bên trong.

Đến 20h tối, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân. Tính đến tối cùng ngày, có 32 nạn nhân tử vong do bị ngạt khí, cháy bên trong các phòng hát của quán karaoke.

Toàn bộ thi thể được tìm thấy đều trong tình trạng bị cháy đen, biến dạng nên việc xác định danh tính gặp khó khăn. Các nạn nhân sau đó được chuyển về Bệnh viện Thuận An để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Tại Bệnh viện Thuận An, hàng chục người đau xót tập trung trước cổng để chờ nhận dạng thân nhân, xác định danh tính. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày nhiều người vẫn chưa được nhận thi thể người thân của mình.

Đến 20h tối 7/9, công tác tìm kiếm nạn nhân đã hoàn tất - Ảnh: C.H

UBND tỉnh Bình Dương cùng ngày cũng có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về vụ cháy nêu trên.

Theo đó, Cơ sở này được UBND thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An) cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh vào tháng 9/2016, các giấy tờ và văn bản thẩm định, kiểm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Về nguyên nhân, UBND tỉnh Bình Dương cho biết có thể do chập điện, dẫn đến hỏa hoạn. Tuy nhiên nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng này, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo vào sáng 8/9 để cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.