“Tứ đại đỉnh đèo” là 4 con đèo cao, nguy hiểm bậc nhất Việt Nam gồm đèo Ô Quy Hồ (cao hơn 2.000m so với mực nước biển), đèo Pha Đin ( cao 1.648m so với mực nước biển), đèo Mã Pí Lèng (cao 1.500m so với mực nước biển), đèo Khau Phạ (cao 1.200 – 1.500m so với mực nước biển). Cả 4 con đèo này đều nằm ở vùng núi Tây Bắc.